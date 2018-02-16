واشنطن تشيد بقطر كـ"قوة مهمة في الخليج" وتبيعها صواريخ حديثة

رغم العلاقات الوثيقة والمميزة لإدارة الرئيس ترامب مع السعودية، فإن واشنطن تستمر في إبرام صفقات أسلحة مع خصم السعودية السياسي قطر. وفي هذا السياق وعدت أمير قطر خلال زيارته إلى واشنطن بالحصول على صادرات أسلحة جديدة. ووافقت الحكومة الأمريكية على بيع 5 آلاف صاروخ Lenk الحديث بقيمة 300 مليون دولار، حسبما أعلنته وزارة الدفاع (البنتاغون) اليوم الاثنين (09 أبريل/ نيسان).

وجاء هذا الإعلان قبل يوم من اللقاء المرتقب بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووافقت وزارة الدفاع على صفقة الأسلحة، حسب معطيات ذاتية، لأن قطر تشكل "قوة هامة للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج". وتشمل الصفقة أنظمة صاروخية حديثة.

وقطر حليف وثيقا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تواجه حاليا نزاعا دبلوماسيا مع حلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة. وبقيادة السعودية فرضت مجموعة من الدول الخليجية حصارا على قطر التي تتهمها بالقرب الوثيق من إيران إضافة إلى تمويل جماعات متطرفة. والأسبوع المنصرم تم استقبل ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وخلال الزيارة تم الاتفاق على صفقات أسلحة بقيمة ملياري دولار.

م.أ.م/ ع. ج (أ ف ب)