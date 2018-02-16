 واشنطن تشيد بقطر كـ″قوة مهمة في الخليج″ وتبيعها صواريخ حديثة | أخبار | DW | 10.04.2018
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أخبار

واشنطن تشيد بقطر كـ"قوة مهمة في الخليج" وتبيعها صواريخ حديثة

وافقت الحكومة الأمريكية على بيع قطر منظومة صواريخ حديثة رغم التوتر القائم حاليا مع حليفتها العربية السعودية. وعللت واشنطن قرارها بأن قطر "قوة مهمة" في منطقة الخليج.

USA Trump mit Al-Thani in New York (Reuters/K. Lamarque)

الصورة من زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة سبتمبر/ أيلول 2017

رغم العلاقات الوثيقة والمميزة لإدارة الرئيس ترامب مع السعودية، فإن واشنطن تستمر في إبرام صفقات أسلحة مع خصم السعودية السياسي قطر. وفي هذا السياق وعدت أمير قطر خلال زيارته إلى واشنطن بالحصول على صادرات أسلحة جديدة. ووافقت الحكومة الأمريكية على بيع 5 آلاف صاروخ Lenk الحديث بقيمة 300 مليون دولار، حسبما أعلنته وزارة الدفاع (البنتاغون) اليوم الاثنين (09 أبريل/ نيسان).

مختارات

يستعد الرئيس ترامب لاستقبال أحد أهم حلفائه في الشرق الأوسط ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. وبعدها سيستقبل أمير قطر وولي عهد أبوظبي في زيارات تثير فضول المراقبين حول إمكانية حلحلة الأزمة بين حلفاء واشنطن في الخليج. (18.03.2018)

وقعت قطر صفقة لشراء مروحيات عسكرية مع شركة "ايرباص" الأوروبية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ليرتفع اجمالي نفقات السلاح للدوحة منذ اندلاع الأزمة مع جيرانها الخليجيين إلى نحو 30 مليار يورو. (15.03.2018)

وجاء هذا الإعلان قبل يوم من اللقاء المرتقب بين أمير قطر تميم بن حمد الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووافقت وزارة الدفاع على صفقة الأسلحة، حسب معطيات ذاتية، لأن قطر تشكل "قوة هامة للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج". وتشمل الصفقة أنظمة صاروخية حديثة.

وقطر حليف وثيقا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تواجه حاليا نزاعا دبلوماسيا مع حلفاء أمريكا الآخرين في المنطقة. وبقيادة السعودية فرضت مجموعة من الدول الخليجية حصارا على قطر التي تتهمها بالقرب الوثيق من إيران إضافة إلى تمويل جماعات متطرفة. والأسبوع المنصرم تم استقبل ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وخلال الزيارة تم الاتفاق على صفقات أسلحة بقيمة ملياري دولار.

م.أ.م/ ع. ج (أ ف ب)

  • Symbolbild - Al-Dschasira (picture-alliance/dpa/M. Ulmer)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"

    تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

  • Screenshot Webseite Al-Araby - arabisch (alaraby.co.uk)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً

    كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

  • Katar Außenminister Iran Mohammad Javad Zarif & Scheich Hamad Al Thani (Irna)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

    تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

  • Türkei Soldaten in der Armee (picture alliance/AA/M. Aktas )

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر

    إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS (picture-alliance/dpa)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"

    وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

  • Yusuf al-Qaradawi (picture alliance/AA/Munir Zakiroglu)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"

    إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول

    قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

  • Katar Doha - Passagiere warten am Flughafen (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    وقف تجنيس مواطني تلك الدول

    إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

  • Logo Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الانحياز للدول الخليجية والعربية

    حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

  • Katar - Doha Skyline im Sandsturm (picture-alliance/Photoshot/Nikku)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على جميع المطالب

    كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

  • U.S. Dollarnoten (picture alliance/J. Greve)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    دفع تعويضات

    تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

  • Katar - Doha (DW/M. Kos)

    الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

    الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة

    طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)


مختارات

الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر

نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام. (23.06.2017)  

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