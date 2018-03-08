واشنطن تستثني الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة من رسوم واردات الصلب | أخبار | DW | 22.03.2018

أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر الخميس (22 مارس/آذار 2018) استثناء الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية من الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة الأميركية من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

من ناحيته، قال لايتيزر في شهادته أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن ترامب قرر "تعليق فرض الرسوم" في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على ضم دول إضافية إلى قائمة الإعفاء من الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم. وأضاف أنه تقرر بالفعل استثناء أوروبا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية من الرسوم.

وكانت العديد من الدول، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، قد حذرت البيت الأبيض من أنها سترد بقوة اذا ما فرضت عليها تلك الرسوم. وأكدت إدارة ترامب أن المستهدف الرئيسي هو الصين التي أنتجت هذه المعادن بكميات هائلة ما أثر على الأسواق العالمية للفولاذ والألمنيوم وشكل تهديدا للاقتصاد الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر يوم 8 آذار/ مارس الحالي فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم خلال 15 يوما لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، على حد وصف الإدارة الأمريكية. وتضمن القرار إمكانية استثناء بعض الدول من هذه الرسوم وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية.

وجاء قرار ترامب استنادا إلى قانون أمريكي قديم نادر الاستخدام، يتيح للإدارة للبيت الأبيض فرض رسوم على الواردات إذا كانت تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي. وقال ترامب عند إعلان القرار إنه سيتم إعفاء الجارتين كندا والمكسيك من الرسوم، في ظل استمرار مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التطبيق من عام 1994.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)