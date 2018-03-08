 واشنطن تستثني الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة من رسوم واردات الصلب | أخبار | DW | 22.03.2018
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أخبار

واشنطن تستثني الاتحاد الأوروبي والدول الحليفة من رسوم واردات الصلب

أعلن مسؤول أميركي بارز أنه سيتم إعفاء دول الاتحاد الأوروبي وست دول أخرى من رسوم الفولاذ والألمنيوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجاء ذلك بعد تهديد العديد من الدول للبيت الأبيض برد قوي في حال فرض تلك الرسوم.

US-Strafzölle - ThyssenKrupp Stahlarbeiter (picture alliance/dpa/R. Weihrauch)

أعلن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر الخميس (22 مارس/آذار 2018) استثناء الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية من الرسوم التي قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة الأميركية من الصلب والألومنيوم، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

من ناحيته، قال لايتيزر في شهادته أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إن ترامب قرر "تعليق فرض الرسوم" في الوقت الذي يجري فيه التفاوض على ضم دول إضافية إلى قائمة الإعفاء من الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم. وأضاف أنه تقرر بالفعل استثناء أوروبا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية من الرسوم.

وكانت العديد من الدول، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، قد حذرت البيت الأبيض من أنها سترد بقوة اذا ما فرضت عليها تلك الرسوم. وأكدت إدارة ترامب أن المستهدف الرئيسي هو الصين التي أنتجت هذه المعادن بكميات هائلة ما أثر على الأسواق العالمية للفولاذ والألمنيوم وشكل تهديدا للاقتصاد الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر يوم 8 آذار/ مارس الحالي فرض رسوم نسبتها 25 في المائة على واردات الصلب و10 في المائة على واردات الألومنيوم خلال 15 يوما لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة، على حد وصف الإدارة الأمريكية. وتضمن القرار إمكانية استثناء بعض الدول من هذه الرسوم وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية.

وجاء قرار ترامب استنادا إلى قانون أمريكي قديم نادر الاستخدام، يتيح للإدارة للبيت الأبيض فرض رسوم على الواردات إذا كانت تمثل خطرا على الأمن القومي الأمريكي. وقال ترامب عند إعلان القرار إنه سيتم إعفاء الجارتين كندا والمكسيك من الرسوم، في ظل استمرار مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التطبيق من عام 1994.

مختارات

من المتوقع أن يؤدي قرار ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية إلى انخفاض فاتورة واردات أمريكا من الصلب والألومنيوم من الدول العربية. فما فوائد ذلك؟ وما هي الأضرار، التي ستلحق بالجميع في حال تطورت الأمور إلى حرب تجارية عالمية؟ (17.03.2018)

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

  • USA Donald Trump und sein Schiegersohn Jared Kushner im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    استقالة على الأبواب؟

    يعيش جاريد كوشنر؛ كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر ترامب، متاعب عديدة منذ الشهور الأولى في منصبه، آخرها ما كشفه موقع "ذي إنترسبت" الأميركي في مارس/ آذار، إذ سعت شركته العقارية في أبريل/ نيسان2017 إلى تأمين تمويل قطري قوبل بالرفض. هذه الأنباء المتلاحقة دفعت بالسيناتوركريس مورفي للتصريح أنه من الواجب على كوشنر الاستقالة إذا ما تأكد تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية ضد قطر لأجل مصالح مالية خاصة.

  • Ivanka Trump (AFP/Getty Images/J. Watson)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    مطرودة من البيت الأبيض!

    كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الشهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي إبعاد ابنته إيفانكا وزوجها جارد كوشنير من البيت الأبيض. كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن الرئيس ترامب بات يشعر بخيبة أمل متزايدة من صهره ومستشاره كوشنير. وكان ترامب قد سحب منه الحق في الاطلاع على مستندات سرية تتعلق بأمن الولايات المتحدة.

  • Hope Hicks (Reuters/C. Barria)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رائعة، ولكن...

    في 28 فبراير/ شباط، أعلنت هوب هيكس استقالتها. هكيس، التي عملت لصالح عائلة ترامب منذ 2012، لم تذكر سبباً لاستقالتها، واكتفت بالقول: "أعجز عن إيجاد كلمات أعبر فيها عن امتناني للرئيس دونالد ترامب"، فيما وصفها ترامب قائلاً إنها "رائعة حقاً"، ومؤكداً على أنه سيفتقدها إلى جواره. هيكس عملت سكرتيرة صحفية لترامب خلال حملته الانتخابية، وتولت منصبها في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي كمديرة للاتصالات.

  • USA Anhörung James Comey, früherer FBI-Direktor (Reuters/J. Ernst)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    لم يكن دقيقاً .. فأُقيل!

    أُقيل جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي)؛ يوم 9 مايو/ أيار 2017. وذلك بحجة إعطائه معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. بعد استقالته هدد كومي بكشف معلومات محرجة عن الرئيس الأمريكي ترامب.

  • John F. Kelly (Picture-Alliance/AP Photo/S. Walsh)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قد يقال من منصبه!

    جون كيلي، الذي نفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إقالته أو استقالته من منصبه، يعيش وضعاً صعباً قد يؤدي الى إطاحته، بعدما أغضب الرئيس الأميركي ترامب بأسلوب تعامله مع اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري. وقد تجاوز توتر العلاقات بين جون كيلي، كبير الموظفين، وكوشنير، الذي مُنع من الاطلاع على أسرار مهمة، إلى ترامب، الذي بدا متوتراً وهو يسأل إن كان كوشنير استثناءاً، فأجاب بأنه أوكل الأمر إلى جون كيلي.

  • München MSC 2018 | US-Nationaler Sicherheitsberater Herbert R McMaster (Imago/photothek/F. Gaertner)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    على أهبة المغادرة!

    أعلنت وسائل إعلام أميركية يوم الجمعة الماضي (2 مارس/ آذار2018) عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، بحسب ما نقلت قناة "سي إن إن". كما نقلت أنه سيترك منصبه إثر "نقاط توتر عديدة" مع الرئيس، وفي ظل العلاقة المضطربة القائمة بينهما أحياناً. وكان ترامب قد أعلن عن تعيينه في20 فبراير/ شباط 2017 بعد قرابة أسبوع من استقالة مستشاره السابق مايكل فلين.

  • USA Michael Flynn in Washington (picture-alliance/abaca/R. Sachs)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    التهمة: "تضليل" الإدارة الأميركية"

    أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، على خلفية اتهامه بـ "تضليل" الإدارة الأميركية بشأن إجرائه اتصالات مع روسيا قبل تسلّمه منصبه. وكان فلين قد قدم استقالته يوم 13 فبراير/ شباط2017.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    رفضت قراره، فأُطيح بها!

    أقال دونالد ترامب ليلة الاثنين 31 يناير/ كانون الثاني2017 وزيرة العدل السابقة؛ سالي ييتس، بعد رفضها الدفاع عن قرار ترامب الذي يخص منع سفر مواطنين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رفضها هذا أدخلها في قلب "أكبر جدلٍ" شهدته أيام ترامب الأولى في الرئاسة، حسب ما تناقله كثير من المواقع الإخبارية.

  • USA Gary Cohn in New York (Getty Images/D. Angerer)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    كتب استقالته...

    نقلت وكالة رويترز قبل ستة أشهر أن غاري كون كتب مسودة استقالته بالرغم من أنه لا يزال في منصبه. كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كتب مسودة استقالته بسبب ما اعتبره رد فعل ضعيف من الإدارة على الاشتباكات التي وقعت بين محتجين من النازيين الجدد وآخرين مناهضين للعنصرية. لكنه قرر الاستمرار في منصبه.

  • USA | Pressekonferenz Justizminister Jeff Sessions über DACA-Programm (REUTERS/Y. Gripas)

    عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

    قدم استقالته أكثر من مرة!

    يقال إن جيف سيشنز قدم استقالته السنة الماضية مرة واحدة على الأقل. وزير العدل الأمريكي، الذي نأى بنفسه عن التعامل مع التحقيقات حول علاقة إدارة ترامب مع روسيا، أثار “خيبة أمل كبيرة” عند ترامب. وقد عاد الرئيس الأمريكي بداية الشهر الجاري (مارس/ آذار 2018) ليشن هجوماً جديداً عليه، واصفاً قراره بطلب التحقيق في احتمال إساءة التصرف في قضية التنصت غير القانوني بأنه "معيب". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

عهد ترامب - إقالات واستقالات في البيت الأبيض

بات ترامب مؤخراً أكثر عزلة من أي وقت مضى، إذ انصرف عنه أنصاره أو صرفهم بسب اختلاف آرائهم أو خلافات تسببت فيها قراراتهم، فيما تروج أخبار عن استعداد آخرين للانعتاق من التوتر الداخلي للبيت الأبيض. (05.03.2018)  

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