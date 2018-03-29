واشنطن "تتطلع" إلى مواصلة العمل مع السيسي بعد إعلان فوزه

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن "خالص تهنئته" للرئيس عبد الفتاح السيسي على الفوز في الانتخابات الرئاسية وذلك في اتصال هاتفي اليوم الإثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018).

وذكرت الوكالة أن ترامب قال في الاتصال الهاتفي إن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعلنت مصر اليوم الاثنين فوز السيسي بولاية ثانية مدتها أربع سنوات بحصوله على 97 في المئة من الأصوات.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الامريكية في بيان الاثنين أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى مواصلة العمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي" بعد إعلان فوزه بولاية ثانية في مصر "للمضي قدماً في شراكتنا الاستراتيجية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناورت إن "الولايات المتحدة متمسكة بشراكتها القوية مع مصر".

وتطرقت المتحدثة إلى التقارير التي تحدثت عن "قيود على حريتي التعبير والتجمع في الفترة التي سبقت الانتخابات"، وشددت ناورت على "تشجيع احترام حماية الحقوق والحريات الأساسية" في مصر.

وأكدت أن واشنطن "تشجع" انفتاحاً أكبر على "المشاركة السياسية" من جانب المصريين مع "التركيز على أهمية حماية حقوق الإنسان والدور الحيوي للمجتمع المدني".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر في وقت سابق من اليوم أن السيسي فاز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات بعد أن حصل على تأييد 97.08 بالمائة من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي، فيما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92 بالمائة.

كما هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عبر اتصال هاتفي بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية.

ع.غ/ ع.ج (د ب أ، آ ف ب، رويترز)