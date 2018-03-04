 واشنطن بوست: محامي ترامب طلب مليون دولار من قطر | أخبار | DW | 17.05.2018
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أخبار

واشنطن بوست: محامي ترامب طلب مليون دولار من قطر

"واشنطن بوست" تكشف عن طلب مايكل كوهين المحامي الخاص للرئيس الأمريكي ترامب، من الدوحة مبلغ مليون دولار على الأقل. وذلك من أجل الاستثمار في مشروع أمريكي، وهو الأمر الذي رفضته قطر.

Michael Cohen (picture-alliance/AP/dpa/S. Wenig)

محامي ترامب مايكل كوهين.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي طلب من الحكومة القطرية مليون دولار على الأقل في ديسمبر كانون الأول 2016 مقابل المشاركة في برنامج أمريكي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الصحيفة في تقريرها أمس الأربعاء إن قطر رفضت عرض كوهين، الذي جاء قبل تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني 2017، واعتمدت على شهادات عدة أشخاص على دراية بالأمر.

وكشف تقرير "واشنطن بوست" أيضا أن كوهين طلب الأموال من أحمد الرميحي الذي كان آنذاك رئيس إدارة الاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري. وذلك خلال اجتماع ببرج ترامب في نيويورك يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2016، بحضور وزير الخارجية الشيخ محمد آل ثاني.

والطلب المقدم إلى قطر سيكون أحدث طلب من هذا النوع يكشف النقاب عنه، عقب اعتراف شركات أمريكية وأوروبية الأسبوع الماضي بدفع أموال لكوهين الذي ظل محاميا لترامب لقرابة عشر سنوات ووصف نفسه بأنه "وسيط" يعمل لحساب ترامب.

  • Saudi-Arabien Kingdom Tower in Dschidda Prinz Alwaleed bin Talal (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تخفيف الضغط الدولي

    على الرغم من "الإصلاحات" التي يقوم بها ولي العهد السعودي وطالت نواح ٍ مختلفة في الداخل السعودي، إلا أن حملات الاعتقالات لمثقفين وصحفيين وأمراء وشيوخ أدت لانتقادات دولية واسعة. ويحاول بن سلمان التغلب على ذلك بتسويق رؤيته لسعودية أكثر انفتاحاً.

  • Autofahrerin in Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/W. Obeida)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    تقديم أوراق اعتماد

    وقد تكون جولة الأمير بن سلمان محاولة من الأمير الشاب لتسويق نفسه للغرب كداعم لليبرالية والحريات المدنية استعداداً لتوليه مقاليد الحكم في المملكة التي بدأت تبتعد عن التشدد والانغلاق، إذ سُمح للمرأة بقيادة السيارة ودخول ملاعب الكرة، كما باتت تنضم حفلات موسيقية في إطار سياسية الترفيه الجديدة.

  • Iran regierungsfreundliche Demo in Teheran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران..على رأس "مثلث الشر"

    في تصريحات صحفية اعتبر ولي العهد أن إيران أحد أضلع مثلث قوى الشر في المنطقة بجانب من أسماهم بالعثمانيين والجماعات الإرهابية، واصفاً إياها بـ"نمر من ورق" وهي لهجة الخطاب التي يعتمدها ولي العهد تجاه كل ما يتعلق بطهران التي يرى أن تشعب تواجدها في المحيط الاستراتيجي السعودي يشكل تهديداَ محدقاً بالأمن القومي لبلاده.

  • Iran Ballistische Rakete (Getty Images/F.Bahrami)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    إيران .. "نمر من ورق" يثير قلقاً لا ينتهي

    ويستغل بن سلمان القلق الدولي المتصاعد من تنامي القوة العسكرية الإيرانية بجانب الموقف الأمريكي المعهود من إيران لممارسة مزيد من الضغوط على طهران. وتستطدم الجهود السعودية بمواقف الدول الأوروبية التي تسعى إلى علاقة متوازنة مع طهران.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    الأزمة مع قطر

    ولا يبدو أن مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة من الأزمة القطرية-الخليجية تسير وفق ما كان مخطط له من الجانب السعودي، وربما يكون ذلك واحد من أسباب اقتصار جولة ولي العهد لأوروبا على بريطانيا فقط كنوع من إبداء الغضب ليس من الموقف الأوروبي تجاه هذه القضية فحسب وإنما أيضا من ملفات أخرى لم تجرِ فيها الرياح وفق ما اشتهته سفن المملكة.

  • UK | Protestaktion (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    اليمن .. "فيتنام" السعودية

    ووتزامن الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على التحالف العربي بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن والتي تسببت في مصرع آلاف المدنيين ودمار هائل لحق بالبلد الفقير وأوقع واحدة من أسوأ المجاعات في العالم. وتواجه السعودية بسبب هذه الحرب ضغوطاً من عواصم أوروبية قرر بعضها منع تصدير السلاح للمملكة.

  • Jemen | unterernährtes Kind (picture-alliance/AP Photo)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    المستنقع اليمني

    ورغم تأكيد الأمير محد بن سلمان على أن الحرب جاءت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وأنها قد حققت أهدافها وتقترب من نهايتها إلا أن اليمن تبدو كمستنقع موحل لا تستطيع الأقدام السعودية سحب نفسها منه بسهولة ودون خسائر كبرى خاصة مع تناقص الدعم الدولي.

  • Saudi-Arabien | Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance /dpa/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    نيوم و "رؤية 2030" ..

    يعول الأمير محمد بن سلمان كثيراً على مشروع نيوم الذي رُصدت له ميزانية هائلة وصلت نصف تريليون دولار وستكون المباحثات الاقتصادية - وفي القلب منها نيوم ورؤية 2030 - أحد أهم الملفات التي يصطحبها معه ولي العهد السعودي إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

  • Riad Neom Projekt Mohammed bin Salman Klaus Kleinfeld (Reuters/Saudi Press Agency)

    ملفات شائكة تهيمن على أول جولة خارجية لولي العهد السعودي

    محاولات لجذب المستثمرين

    سيلتقي ولي العهد بعدد كبير من رجال الأعمال وخصوصاً الأمريكيين لتسويق مشروع نيوم العملاق وبحث فرص جذب استثمارات أجنبية، ما يعزز من أوراق اعتماده كملك مستقبلي يعمل على رخاء بلاده. الكاتب: عماد الدين حسين


وقالت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس إنها دفعت حوالي 1.2 مليون دولار إلى كوهين فيما قالت شركة الاتصالات الأمريكية (إيه.تي آند تي) إنها قدمت 600 ألف دولار لكوهين وقالت شركة كوريا للصناعات الفضائية الكورية الجنوبية إنها استعانت به مقابل 150 ألف دولار.

وقالت نوفارتس وإيه.تي آند تي إن مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر اتصل بهما حول الأمر في أواخر عام 2017. ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وروسيا وهو ما نفاه ترامب مرارا.

وفي تطور موازٍ، أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي وعمدة نيويورك السابق لشبكتي "سي ان ان" و"فوكس نيوز"، أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بتحديد ما إذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في  2016، أبلغ البيت الابيض بأنه ليس قادرا على توجيه اتهام الى دونالد ترامب أيا تكن الأدلة التي سيتم كشفها في اطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشدد جولياني الذي انضم الشهر الماضي الى فريق محامي ترامب بأن فريق مولر سبق له أن قبِل بالالتزام بتفسير قضائي لوزارة العدل يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام الى رئيس خلال توليه مهامه. وتابع "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير". ورفض مكتب مولر التعليق على تصريحات جولياني.      

و.ب/م.س (رويترز، أ ف ب) 

 

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