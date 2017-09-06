هيومن رايتس تطالب دبي بتوضيح مصير الشيخة لطيفة

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) السلطات الإماراتية بـ "الكشف "فورا عن مكان" ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمثابة "إخفاء قسري".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن في بيان السبت، إن السلطات الإماراتية يجب "أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي" وأن توضح "وضعها القانوني". وأضافت "إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل".
وظهرت الشيخة لطيفة في تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت في آذار/مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل "استعادة حياتها".
وتصدر منظمة "ديتيند إن دبي" (معتقلون في دبي) التي تتّخذ من لندن مقرا لها وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة البالغة 32 عاماً.
وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية في بداية آذار/مارس على متنه الأميرة مع عدد من الأجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن ومواطن أميركي- فرنسي إيرفيه جوبير واجه في السابق مشاكل مع القضاء الإماراتي في قضايا "احتيال تجاري".
لكن في 17 نيسان/أبريل الماضي، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة إلى تورط فرنسي آخر هو كريستيان إيلومبو متهم بمساعدة الأميرة وموقوف حاليا في لوكسمبورغ.
وأكّد مصدر مقرب من حكومة دبي لوكالة فرانس برس أن ابنة حاكم الإمارة "موجودة في دبي وبين أهلها ووضعها ممتاز". واعتبر أن القضية "مسألة شخصية"، لكنها تحوّلت إلى منطلق "للقضاء" على سمعة الإمارة عبر أفراد "مطلوبين للعدالة"، متّهما أيضا جهات في قطر بتمويل هؤلاء الأفراد.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
مهرجان "بامبلونا"
بالتأكيد لا يريد أي شخص أن يفقد حياته بسبب ثور جامح. هذا بالضبط ما أكدت عليه السلطات الأسبانية عندما فرضت غرامة قدرها ما يعادل 3.5 يورو على أحد المشاركين في مهرجان الثيران"بامبولونا" في أسبانيا. وكان هذا الشخص يلتقط صورة سيلفي له أثناء ركضه في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية الضيقة هربا من الثيران الجامحة.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
شارع "ريدلايت" في أمستردام
بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع التصوير في الأماكن السياحية في هولندا، إلا أن أصحاب المقاهي والمحلات في شارع "ريدلايت ديسكريت"، الذي يشتهر بـ"تجارة الجنس"، يرفضون أن يلتقط زوار الشارع من السياح لصور تذكارية هناك. وربما قد يتعرض السياح للضرب أو أخذ كاميراتهم من قبل أصحاب المحلات لمنعهم من التصوير.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
القصور والمباني الحكومية في دبي
تحظر السلطات في دبي تصوير المباني الحكومية والقصور الفارهة وخاصة التابعة للمسؤولين الحكوميين. أما عن تصوير الأشخاص بدون إذن فيقدر القانون الإماراتي عقوبة ذلك بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أي ما يقرب من 4400 يورو.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار
تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
منع التصوير في مكة والمدينة المنورة
احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
وادي الملوك في مصر
رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية، حسب موقع boredomtherapy.
-
أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية
معابد اليابان المقدسة
لا يمكنك بأي حال من الأحوال تصوير المعابد والتماثيل في اليابان، حيث يؤمن الشعب الياباني أن التصوير يزعج الأرواح المقدسة فيها. كما توجد مزارات سياحية أخرى في اليابان يسمح فيها بالتصوير، ولكن في أوقات محددة من العام. س.م