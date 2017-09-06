 هيومن رايتس تطالب دبي بتوضيح مصير الشيخة لطيفة | أخبار | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

هيومن رايتس تطالب دبي بتوضيح مصير الشيخة لطيفة

ليست المرة الأولى التي يبرز فيها اسم ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم على مسرح الأضواء. لكن هذه المرة دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان على الخط وطالبت سلطات دبي بالكشف عن مصيرها.

Dubai Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum (picture alliance/AP Photo/Detained in Dubai )

صورة للشيخة لطيفة مأخوذة من شريط فيديو، أرشيف

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) السلطات الإماراتية بـ "الكشف "فورا عن مكان" ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمثابة "إخفاء قسري".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن في بيان السبت، إن السلطات الإماراتية يجب "أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي" وأن توضح "وضعها القانوني". وأضافت "إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل".

وظهرت الشيخة لطيفة في تسجيل مصوّر نشر على الإنترنت في آذار/مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل "استعادة حياتها".

مختارات

غادرت المرشحة للرئاسة الفرنسية السياسية اليمينية مارين لوبان، الموجودة حالياً في لبنان، دار الفتوى دون أن تلتقي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بعدما رفضت وضع حجاب على رأسها. (21.02.2017)

كشف عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية عن قرب صدور نظام جديد لتحديد عمل رجال الهيئة في الميدان، وينقل بعض اختصاصاتهم مثل الدهم والتوقيف والتحقيق وحضور المحاكمات إلى جهات أخرى. (03.10.2012)

وتصدر منظمة "ديتيند إن دبي" (معتقلون في دبي) التي تتّخذ من لندن مقرا لها وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة البالغة 32 عاماً.

وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية في بداية آذار/مارس على متنه الأميرة مع عدد من الأجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن ومواطن أميركي- فرنسي إيرفيه جوبير واجه في السابق مشاكل مع القضاء الإماراتي في قضايا "احتيال تجاري".

لكن في 17 نيسان/أبريل الماضي، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة إلى تورط فرنسي آخر هو كريستيان إيلومبو متهم بمساعدة الأميرة وموقوف حاليا في لوكسمبورغ.

وأكّد مصدر مقرب من حكومة دبي لوكالة فرانس برس أن ابنة حاكم الإمارة "موجودة في دبي وبين أهلها ووضعها ممتاز". واعتبر أن القضية "مسألة شخصية"، لكنها تحوّلت إلى منطلق "للقضاء" على سمعة الإمارة عبر أفراد "مطلوبين للعدالة"، متّهما أيضا جهات في قطر بتمويل هؤلاء الأفراد.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

  • Stierhatz in Pamplona Spanien (Reuters/S.Vera)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    مهرجان "بامبلونا"

    بالتأكيد لا يريد أي شخص أن يفقد حياته بسبب ثور جامح. هذا بالضبط ما أكدت عليه السلطات الأسبانية عندما فرضت غرامة قدرها ما يعادل 3.5 يورو على أحد المشاركين في مهرجان الثيران"بامبولونا" في أسبانيا. وكان هذا الشخص يلتقط صورة سيلفي له أثناء ركضه في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية الضيقة هربا من الثيران الجامحة.

  • Amsterdam (AP)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    شارع "ريدلايت" في أمستردام

    بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع التصوير في الأماكن السياحية في هولندا، إلا أن أصحاب المقاهي والمحلات في شارع "ريدلايت ديسكريت"، الذي يشتهر بـ"تجارة الجنس"، يرفضون أن يلتقط زوار الشارع من السياح لصور تذكارية هناك. وربما قد يتعرض السياح للضرب أو أخذ كاميراتهم من قبل أصحاب المحلات لمنعهم من التصوير.

  • Luxushotel | (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    القصور والمباني الحكومية في دبي

    تحظر السلطات في دبي تصوير المباني الحكومية والقصور الفارهة وخاصة التابعة للمسؤولين الحكوميين. أما عن تصوير الأشخاص بدون إذن فيقدر القانون الإماراتي عقوبة ذلك بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أي ما يقرب من 4400 يورو.

  • London Parlamentsgebäude (picture alliance/dpa/S.Rousseau)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار

    تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Kabaa, Große Moschee (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    منع التصوير في مكة والمدينة المنورة

    احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.

  • Ägypten Grab von Tutanchamun wieder geöffnet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    وادي الملوك في مصر

    رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية، حسب موقع boredomtherapy.

  • Kiyomizu Tempel Japan Kyoto (picture-alliance/ dpa)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    معابد اليابان المقدسة

    لا يمكنك بأي حال من الأحوال تصوير المعابد والتماثيل في اليابان، حيث يؤمن الشعب الياباني أن التصوير يزعج الأرواح المقدسة فيها. كما توجد مزارات سياحية أخرى في اليابان يسمح فيها بالتصوير، ولكن في أوقات محددة من العام. س.م


مختارات

أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

من الطبيعي أن يسعى السياح أو الزوار بشكل عام إلى أخذ صور تذكارية خلال رحلاتهم التي يقومون بها حول العالم. لكن هناك أماكن في بعض الوجهات السياحية يٌمنع فيها أخذ صور تذكارية. فلنتعرف على بعض هذه الأماكن. (19.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Ägypten Kairo Polizei Anschlag Symbolbild

هيومن رايتس ووتش: التعذيب في مصر جريمة محتملة ضد الإنسانية 06.09.2017

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الاربعاء أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو "جريمة محتملة ضد الانسانية".

Jemen Aden Gefängnis

منظمة حقوقية: السجناء في اليمن لا يلقون معاملة إنسانية 26.10.2017

بعد إضراب السجناء عن الطعام في سجن عدن، نددت منظمة هيومن رايتس بظروف احتجازهم في سجن "بئر أحمد" الذي تديره قوة مدعومة من الإمارات مؤكدة أن السجناء لا يلقون معاملة إنسانية. كما نددت المنظمة بظروف السجناء لدى الحوثيين.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  