هل يمكن شراء تذكرة سفر عبر الطائرة لطفل لم يولد بعد؟

تسمح بعض شركات الطيران بحجز تذكرة للطفل الذي لم يولد بعد في حال رغبة الوالدين في حجز تذاكر السفر في وقت مبكر، ويعتقدان أن الطفل سيولد قبل الرحلة.
وتتعامل كل شركة طيران مع هذا الأمر بشكل مختلف، إذ أنك يجب أن تتحقق عند النظر في خيارات الرحلة. ولا تسمح بذلك شركة طيران "ريان إير" منخفضة التكاليف، بينما تحتاج شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية إلى تحديد تاريخ ميلاد للطفل من أجل تخصيص مقعد له.
ومن ناحية أخرى، تسمح شركة طيران "إيزي جيت" للآباء الذين ينتظرون حدثاً سعيداً، بحجز تذكرة للطفل الذي لم يولد بعد. كما تسمح للآباء أن يستمروا في التفكير لاختيار الاسم المناسب للمولود الذي لم يولد بعد، حتى تاريخ المغادرة. في هذه الحالة، يمكنهم ببساطة استخدام لفظ "طفل"، بدلاً من كتابة اسمه الأول.
ومن الممكن بعد ذلك إضافة اسم المولود ونوعه عبر الهاتف لبيانات الحجز. إلا أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 14 يوما، لا يُسمح لهم بالسفر على متن خطوط "إيزي جيت". وتوفر الخطوط الجوية النرويجية سياسة مماثلة، حيث أنها تسمح للمسافرين بإضافة اسم المولود وجنسه في وقت لاحق.
ولا يتعين على الآباء - بشكل عام - حجز مقاعد طيران منفصلة للأطفال دون سن العامين، إذ تلزم شركات الطيران المُرافق بإجلاس الطفل في هذا السن على مقعده الخاص.
وفي هذه الحالة، فإن الأسرة التي حجزت الرحلة، ملزمة بدفع جزء بسيط من السعر العادي للتذكرة لأجل سفر الطفل، بل إن بعض الشركات كـ""لوفتهانزا" تتيح للرضع والأطفال بالسفر مجاناً حتى سن الثانية على رحلات الطيران داخل ألمانيا، بينما تطلب أداء 10% فقط من ثمن تذكرة الطفل في حال سفر الأسرة لرحلات دولية.
س.م/ (د ب أ)
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الاسترالية
يزيَن رسم حيوان الكنغر ذيل طائرات الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اتخذت من صورة هذا الحيوان شعارا لها. وهو الأمر الذي يسّهل على المتابع تحديد بلد هذه الشركة، لأن الكنغر موجود فقط في أستراليا. الجدير ذكره أن الكنغر أصبح ايضا رمزا وطنيا في هذا البلد وتظهر صورته أيضا على وجه عملتها.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الهولندية
على العكس من نظيرتها شركة الخطوط الأسترالية، فإن شعار الخطوط الجوية للمملكة الهولندية أكثر واقعيىة وضوحا. يظم الشعار الى جانب صورة التاج الملكي الأحرف الثلاثة ك ل م/ KLM . وبهذا لايترك أي مجال للشك بشأن بلد الطائرة. وهذا ما تريد إظهاره كافة الشعارات.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الطائرالغامبي
تعد دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا جنة حقيقية لمحبي الطيور، إذ يعيش فيها أكثر من 500 نوع منها. أما السياح فلا يحتاجون حتى إلى القيام برحلات للتمتع بالطيور التي تجتذبها حدائق النزل السياحية ايضا. ولهذا ليس بالأمر الغريب أن شركة الطيران الغامبية اتخذت الطائر الغامبي كشعار لها عندما تأسست في عام 2012. غير أنها وللأسف توقفت عن العمل في عام 2014.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية آلاسكا
أثبتت شركة طيران ألاسكا التي مقرها في سياتل بالولايات المتحدة إبداعها في عدة مناسبات تخللت مشوارها منذ تأسيسها قبل 90 سنة. كانت هذه الخطوط في مقدمة الشركات التي تداولت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنيت والقيام بعمليات الحجز بشكل سلس. وكما هو اسمها، يشير شعار الشركة إلى ألاسكا وسكانها الأصليين الأسكيمو.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
إيران للطيران
أدى الحظر التجاري والتوترات السياسية بين عامي 1980 و 2016 إلى صعوبة تحديث طائرات الخطوط الجوية الإيرانية التي تتخذ من مطار مهرأباد بطهران مقرا لها. لكن، وربما كان لطائر "الحوما"، الأسطوري المعتمد كشعار للشركة الفضل في بقائها على قيد الحياة، فهو حسب الأساطير الفارسية طير جالب للحظ والسعادة.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية التنزانية
على مر سنوات واجهت الخطوط الجوية التنزانية العديد من التحديات. في بعض الأحيان حلق أسطولها في السماء، وأحيانا أخرى توقف عن التحليق. كما تعاقب على ملكيتها جهات عديدة. وهذا بالطبع ليس بسبب شعار الزرافة، الحيوان الجذاب والودود. وعلى ضوء ذلك لا يعقل رد دعوة على متن إحدى طائراتها في رحلة فوق جبل كليمنجارو.
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شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الإقلاع نحو المستقبل
اعتمدت شركة الطيران الألمانية/ لوفتهانزا طائر الكركي شعارا لها. الشركة الألمانية العريقة تنطلق الآن بتصميم جديد نحو المستقبل. بهذا التصميم استبدلت الشركة اللونين الأصفر والرمادي بالأبيض والأزرق. الجدير ذكره أن لوفتهانزا ليست الوحيدة التي تعتمد طائر كبير مثل الكركي شعارا لها. كوني باول/ فريدة تشامقجي