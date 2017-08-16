هل يمكن شراء تذكرة سفر عبر الطائرة لطفل لم يولد بعد؟

تسمح بعض شركات الطيران بحجز تذكرة للطفل الذي لم يولد بعد في حال رغبة الوالدين في حجز تذاكر السفر في وقت مبكر، ويعتقدان أن الطفل سيولد قبل الرحلة.

وتتعامل كل شركة طيران مع هذا الأمر بشكل مختلف، إذ أنك يجب أن تتحقق عند النظر في خيارات الرحلة. ولا تسمح بذلك شركة طيران "ريان إير" منخفضة التكاليف، بينما تحتاج شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية إلى تحديد تاريخ ميلاد للطفل من أجل تخصيص مقعد له.

ومن ناحية أخرى، تسمح شركة طيران "إيزي جيت" للآباء الذين ينتظرون حدثاً سعيداً، بحجز تذكرة للطفل الذي لم يولد بعد. كما تسمح للآباء أن يستمروا في التفكير لاختيار الاسم المناسب للمولود الذي لم يولد بعد، حتى تاريخ المغادرة. في هذه الحالة، يمكنهم ببساطة استخدام لفظ "طفل"، بدلاً من كتابة اسمه الأول.

ومن الممكن بعد ذلك إضافة اسم المولود ونوعه عبر الهاتف لبيانات الحجز. إلا أن الرضع الذين تقل أعمارهم عن 14 يوما، لا يُسمح لهم بالسفر على متن خطوط "إيزي جيت". وتوفر الخطوط الجوية النرويجية سياسة مماثلة، حيث أنها تسمح للمسافرين بإضافة اسم المولود وجنسه في وقت لاحق.

ولا يتعين على الآباء - بشكل عام - حجز مقاعد طيران منفصلة للأطفال دون سن العامين، إذ تلزم شركات الطيران المُرافق بإجلاس الطفل في هذا السن على مقعده الخاص.

وفي هذه الحالة، فإن الأسرة التي حجزت الرحلة، ملزمة بدفع جزء بسيط من السعر العادي للتذكرة لأجل سفر الطفل، بل إن بعض الشركات كـ""لوفتهانزا" تتيح للرضع والأطفال بالسفر مجاناً حتى سن الثانية على رحلات الطيران داخل ألمانيا، بينما تطلب أداء 10% فقط من ثمن تذكرة الطفل في حال سفر الأسرة لرحلات دولية.

س.م/ (د ب أ)