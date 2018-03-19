هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لتدخلها في سوريا؟

كشف دبلوماسيون أن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا اليوم الأربعاء (28 آذار/ مارس 2018) احتمال فرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران بناء على مقترح من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحسب هذه المصادر فإن دول الاتحاد الأوروبي قد تفرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وقال دبلوماسي في إشارة إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ يوم 16 نيسان/ أبريل القادم: "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله".

ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز فقد اقترحت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب دورها في الحرب في سوريا، وكذلك بسبب صواريخها الباليستية. ويرى الدبلوماسي أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

أ.ح/ ع.خ (رويترز)