 هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لتدخلها في سوريا؟ | أخبار | DW | 28.03.2018
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أخبار

هل يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لتدخلها في سوريا؟

هل يفعلها الاتحاد الأوروبي ويفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تدخلها في سوريا وبرنامجها للصواريخ الباليستية؟ حسب دبلوماسيين هناك مقترح بهذا الخصوص من قبل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لوزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم المقبل.

Syrien-Krieg Streitkräfte des Regimes führen Luftangriffe in Hamuriye, Ost-Ghouta (picture-alliance/abaca/S. Tatin)

صورة من الأرشيف

كشف دبلوماسيون أن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا اليوم الأربعاء (28 آذار/ مارس 2018) احتمال فرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران بناء على مقترح من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحسب هذه المصادر فإن دول الاتحاد الأوروبي قد تفرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

مختارات

في لقاء مع موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أعرب رئيس أساقفة فرايبورغ شتيفان بورغر عن معارضته لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم حاليا، وذلك بعد أن زار هو نفسه سوريا قبل أيام واطلع على الأوضاع هناك بعد سبع سنوات من الحرب. (28.03.2018)

وقال دبلوماسي في إشارة إلى الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ يوم 16 نيسان/ أبريل القادم: "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله".

ووفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز فقد اقترحت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فرض عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب دورها في الحرب في سوريا، وكذلك بسبب صواريخها الباليستية. ويرى الدبلوماسي أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.

أ.ح/ ع.خ (رويترز)
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