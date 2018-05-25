هل يعيد لقاء زعيمي الكوريتين الأمل في قمة تضم واشنطن؟

ذكرت الرئاسة في سول أن زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية التقيا للمرة الثانية السبت (26 أيار/ مايو 2018) لمناقشة تنفيذ التزامات السلام التي تعهدا بها في محادثاتهما الأولى التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي، واحتمالية عقد القمة الكورية الشمالية الأمريكية كما كان مقرراً.

حين يزرع الساسة الأشجار .. "اجعل الأرض رائعة مرة أخرى " يزرع السياسيون الأشجار رمزاً إلى التوفيق بين الخلافات بينهم. وبينما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول التأثير السلبي لتغير المناخ، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. ربما بزراعة شجرة معا، كان ماكرون يأمل في تسوية خلافاته مع ترامب و "جعل الأرض رائعة مرة أخرى".

حين يزرع الساسة الأشجار .. بدايات جديدة بدأت الحرب رسمياً بين الكوريتين الشمالية والجنوبية عام 1950. وتُسجل الصورة أول زيارة لرئيس لكوريا الشمالية إلى الشقيقة كوريا الجنوبية. ولتسجيل هذا الحدث، قام كل من كيم يونج أون رئيس كوريا الشمالية، ونظيره الجنوبي مون جاي إن، بزراعة شجرة كرمز لبداية جديدة. وبعد زراعة الشجرة بساعات قليلة، تعهد الطرفان بالسعي لتحقيق السلام وإنهاء الحرب بعد عقود من النزاع.

حين يزرع الساسة الأشجار .. على سر أبيه.. لم يكن كيم يونج أون أول رئيس لكوريا الشمالية يسجل حدثاً بزراعة شجرة. فقد زرع والده، كيم يونج الثاني (في الصورة) شجرة أيضاً مع جندي من كوريا الشمالية أثناء زيارة وحدة عسكرية. ويمكن القول إن زراعة الأشجار تستخدم أيضاً لأغراض دعائية.

حين يزرع الساسة الأشجار .. جذور عميقة منذ بداية مسيرتها السياسية، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تزرع الأشجار. وبمناسبة الذكرى الألف لتأسيس قرية مكلنبورغ، زرعت ميركل أول شجرة من بين 1000 شجرة، حينها كانت تعمل كوزير للبيئة وكأصغر وزير في حكومة هيلموت كول. ومنذ ذلك الحين، لم تنظر إلى الوراء أبداً.

حين يزرع الساسة الأشجار .. حرث التربة زرعت ميركل في عام 2008 شجرة جنباً إلى جنب مع زعماء سياسيين آخرين في قمة مجموعة الثماني في توياكو باليابان. وكان من بين نظرائها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا. وبذلك سجلت اشتراكها في ثالث قمة لمجموعة الثماني بعد أن أصبحت مستشارة في عام 2005.

حين يزرع الساسة الأشجار .. البعض يزدهر والآخر يذبل عادت ميركل إلى اليابان في عام 2016 لاجتماع G7، إذ نجحت في أن تكون السياسية الوحيدة التي استمرت في السلطة منذ أن زرعت شجرة في عام 2008. لكنها لم تسمح لذلك بمنعها من غرس شجرة مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ونظيره الإيطالي السابق ماتيو رينزي، والرئيس الفرنسي السابق أولاند.

حين يزرع الساسة الأشجار .. تسليم ورقة جديدة في عام 2014، استبعدت ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، روسيا من مجموعة الثماني بسبب تدخلها العسكري وضمها شبه جزيرة القرم لأراضيها. لكن في ذلك العام، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغرس شجرة في العاصمة الصينية بكين، وذلك خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC). بالنسبة للبعض، فذلك يعني تسليم ورقة جديدة.

حين يزرع الساسة الأشجار .. خطوة غير مسبوقة قبل عام من اندلاع الحرب في سوريا، قام الرئيس السوري بشار الأسد بزراعة شجرة مع الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة اللبنانية بيروت. كانت هذه الخطوة غير المسبوقة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة. غير أن السعودية دعمت أطرافاً في الصراع السوري.

حين يزرع الساسة الأشجار .. رمز السلام استضاف الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس البابا فرانسيس في عام 2014 وغرسا معاً شجرة زيتون. وقال فرانسيس لبيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس: "صنع السلام يدعو للشجاعة أكثر من الحرب." وأضاف: "إنه يدعو إلى الشجاعة لنقول نعم للقاء ولا للصراع".

حين يزرع الساسة الأشجار .. غارس الأشجار قامت الملكة إليزابيث الثانية بزراعة العشرات من الأشجار طوال حياتها. وخلال زيارتها عام 1951 إلى فانكوفر، عندما كانت لا تزال أميرة، قامت بزراعة شجرة للاحتفال بمَشتل المدينة. وبالنسبة للملكة، كانت زراعة الأشجار وسيلة لتكريم الناس والأماكن والأحداث. س.م



وفي قمتهم التاريخية في 27 نيسان/ أبريل، اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن و ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على متابعة مجموعة من الأهداف المشتركة، بما في ذلك شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، ووضع نهاية رسمية للحرب الكورية.

وقال المتحدث باسم رئاسة كوريا الجنوبية إن نتائج أحدث محادثات ستصدر غداً الأحد. وسيعقد مون مؤتمراً صحفياً لتوضيح النتيجة. وأصدر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية صورة لمون وكيم وهما يعانقان بعضهما بعد انتهاء محادثاتهما.

وتأتي القمة الأخيرة بعد أيام من إلغاء اجتماع تاريخي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن متحدثة باسم البيت الأبيض في واشنطن قالت إن فريقاً تحضيرياً أمريكياً سيطير إلى سنغافورة من أجل القمة، بغض النظر عن رسالة إلغاء القمة التي أرسلها ترامب لنظيره الكوري الشمالي.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز السبت للصحفيين: "سيتوجه فريق التحضيرات الخاص بالبيت الأبيض إلى سنغافورة من أجل الإعداد للقمة في حال عقدها".

وألغى البيت الأبيض أول أمس الخميس القمة التي كانت مقررة في 12 حزيران/ يونيو مع كيم في سنغافورة، مستشهداً بـ"غضب جم وعداء مفتوح" من بيونغ يانغ. ولكن ترامب غرد في وقت متأخر من أمس الجمعة أن إدارته "تجري محادثات مثمرة مع كوريا الشمالية بشأن عقد القمة مجدداً" في نفس الزمان والمكان.

ز.أ.ب/ ي.أ (رويترز، د ب أ)