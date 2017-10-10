 هل يسبب الحليب نمو الخلايا السرطانية عند البالغين؟ الجدل مستمر | عالم المنوعات | DW | 15.05.2018
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منوعات

هل يسبب الحليب نمو الخلايا السرطانية عند البالغين؟ الجدل مستمر

هل شرب الحليب غير صحي حقا؟ بروفيسور ألماني يقول أن شرب الحليب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لأنه يعطي إشارة إلى الجسم بالنمو باستمرار، فيما نفى معهد ألماني هذه النظرية ووصفها بأنها لا يمكن إثباتها.

Milchmädchen (Mischko/Fotolia)

بعض العلماء ينصحون حتى الكبار والبالغين بشرب الحليب بسبب فوائده الصحية الكثيرة، وبسبب احتوائه على الكالسيوم. فيما يقول علماء آخرون إن شرب الحليب ضار للجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كالبروفيسور والطبيب بودو ميلنيك الذي يعمل كأستاذ في جامعة أوزنابروك وأخصائي في الأمراض الجلدية.

وقال البروفيسور ميلينك لصحيفة "أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية إن المهمة الأساسية للحليب هي تعزيز نمو وبرمجة الطفل حديث الولادة خلال فترة الرضاعة. ووصف البروفيسور ميلينك الحليب بالإصابة بالفيروس: "إذ يتم نقل جسميات صغيرة تسمى الأحماض الريبية الصغرى (MikroRNS) إلى الأطفال حديثي الولادة وأيضا إلى البالغين الذين يشربون الحليب. وعند وصول هذه الأحماض إلى الدم وإلى الأنسجة، تعمل على تنظيم الجينات بطريقة تسرع عملية التمثيل الضوئي وتسرع نمو الخلايا".

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ويعد الحليب الغذاء المثالي للأطفال حديثي الولادة وللعجول، حسب ميلنيك. لكن شرب الحليب المبستر بعد فترة الرضاعة يجلب مخاطر للبشر، إذ يعتبر التحفيز المستمر للنمو عاملا مهما لنمو الخلايا السرطانية، ويحتوي الحليب على مواد يمكنها أن توقف مثبطات النمو، أي تساهم في النمو المستمر، حسب الطبيب. 

ونقلت مجلة "فوكوس" الألمانية عن البروفيسور ميلينك قوله:" إن الحليب مفيد للأطفال بعمر الرضاعة فقط ، إذ يعطي إشارة لخلايا الجسم بالنمو". وذكر الطبيب أن هذه العملية ضرورية أثناء الرضاعة ويجب أن تنتهي مع انتهاء فترة الرضاعة.

من جانبه، درس "المعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر" عدة مرات المخاطر الصحية المحتملة للحليب وخاصة مخاطر الأحماض الريبية الصغرى (MikroRNS) في الحليب المبستر.

ووصف يورغن تير-كوندكه المتحدث باسم المعهد لصحيفة "أوزنابروكر تسايتونغ"، أطروحة البروفيسور ميلنيك بأنها "لا يمكن إثباتها". وذكر بأن الأحماض الريبية الصغرى تعلب دورا مهما في تنظيم "التعبير الجيني" في الخلية. كما ترتبط بعض الأحماض الريبية الصغرى أيضا بنشوء الأورام. وأضاف :"التاريخ الطويل للبشر في استهلاكهم وتناولهم المواد الغذائية النباتية أو الحيوانية لا يعطي أي مؤشر على أنه هنالك مخاطر صحية من الأحماض الريبية الصغرى التي يتم تناولها عبر الفم".

ز.أ.ب/ع.ج.م

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

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  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

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  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تحتوي كل خيمة على 25 إبلا على الأكثر. وتربية الإبل تختلف عن تربية بقية الحيوانات. ولا يمكن وضع الإبل في حظيرة مشابهة لحظيرة أبقار الحليب، لأن الإبل تفضل العيش في مجاميع.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُعطى للإبل أغذية طبيعية، مثل الجزر والحشائش ونبات الفلفا الذي يشبه البقوليات ويمتاز بغناه بالمواد الغذائية والفيتامينات.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُوصف الإبل بأنها حساسة وعنيدة جدا. ولا تسمح النوق بحلبها إلا بعد إكمال إرضاع صغيرها، وكذلك عند حلبها لا تسمح بذلك إلا بوجود رضيعها إلى جانبها.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يمكن للناقة إنتاج سبعة لترات من الحليب يوميا. فيما يمكن للبقرة التي تعيش في وسط أوروبا إنتاج 25 إلى 40 لترا من الحليب يوميا.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يتم حلب الإبل مرتين في اليوم. ويُسمح لهم بالحركة في مناطق محاطة بجدران عازلة بين عمليتي الحلب. ويحتوي حليب الإبل على نسبة قليلة من الدهون تعادل نصف الدهون الموجودة في حليب الأبقار.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    ينتج المصنع نحو 6000 لتر من الحليب يوميا. وتقوم أجهزة خاصة ببسترة الحليب (تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والجراثيم). يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وكذلك على نسب كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "بي" والكاليسيوم وغيرها من المعادن.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يُباع نحو ثلثي إنتاج الحليب بصورة مباشرة، بينما يحول ثلثه إلى مسحوق حليب.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُصنع شوكولاته خاصة من مسحوق حليب الإبل منذ سنة 2008. ويُرسل مسحوق الحليب إلى النمسا ليُصنع منه نحو 100 طن سنويا من الشوكولاته.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    الشوكولاته المصنعة في النمسا تحتوي على كاكاو مستورد من ساحل العاج وفانيلا من مدغشقر وحليب الإبل من دبي. وتُعلب الشوكولاته في الإمارات. يبلغ سعر قطعة صغيرة وزنها 70 غراما من هذه الشوكولاته نحو ستة يورو.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    شركة "النسمة" هي الشركة المصنعة للشوكولاته. وتعود أسهم 51 بالمائة من الشركة للإماراتيين، فيما تملك شركة قابضة نمساوية بقية الأسهم.

    الكاتب: ميشائيل ماريك من دبي / زمن البدري


مختارات

حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

يقدم مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته منتج "كاميليشيس" منذ سنة 2006. والمصنع منشأة متكاملة فريدة من نوعها في العالم. DW زارت المصنع ونقلت الصور الحصرية التالية عن مسيرة إنتاج حليب الإبل في المصنع. (27.07.2016)  

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