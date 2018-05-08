هل يدفع غريزمان سواريز إلى الرحيل عن برشلونة؟

استعدادا للموسم الكروي الجديد، يعتزم نادي برشلونة تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات القادمة. وفي حال ما تمكن النادي الكتالوني من حسم صفقة مهاجم فريق أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فإن قلب الهجوم الأوروغوياني لويس سواريز قد يغادر الفريق، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت محطة "كتالونيا راديو" أن لويس سواريس الذي سجل هذا الموسم 30 هدفاً قد يغادر صفوف بطل الدوري الإسباني في حال التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يتميز هو الآخر بحسه التهديفي، بالإضافة إلى فنياته العالية وتحركاته المزعجة في منطقة الجزاء.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت هذا الأسبوع عن نية نادي برشلونة دفع 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان للاستفادة من خدماته ابتداء من الموسم المقبل. وقد أثارت تحركات إدارة نادي برشلونة غضب نظيرتها في أتليتيكو مدريد التي أبدت انزعاجها من تفاوض مسؤولي برشلونة مع غريزمان.

ونشر نادي أتليتيكو مدريد بياناً على صفحته الرسمية عبر فيه الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل مارين عن استيائه وغضبه مما أسماه "تصرف برشلونة غير المسؤول".

وكتب مارين يقول "إن يقوم رئيس وعضو في مجلس إدارة نادي بربط الاتصال والحديث مع لاعب يربطه عقد بنادٍ آخر، كما فعل هؤلاء مسألة تنم عن قلة احترام لنادي أتليتيكو مدريد وجماهيره".