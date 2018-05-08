 هل يدفع غريزمان سواريز إلى الرحيل عن برشلونة؟ | عالم الرياضة | DW | 10.05.2018
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عالم الرياضة

هل يدفع غريزمان سواريز إلى الرحيل عن برشلونة؟

يسعى نادي برشلونة إلى ضم مهاجم فريق أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان إلى صفوفه. وفي حال نجح النادي الكتالوني في مسعاه، فإن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز قد يضطر إلى مغادرة برشلونة، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

Champions League FC Barcelona vs AS Roma (Reuters/J. Medina)

استعدادا للموسم الكروي الجديد، يعتزم نادي برشلونة تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات القادمة. وفي حال ما تمكن النادي الكتالوني من حسم صفقة مهاجم فريق أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان، فإن قلب الهجوم الأوروغوياني لويس سواريز قد يغادر الفريق، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسبانية.

وذكرت محطة "كتالونيا راديو" أن لويس سواريس الذي سجل هذا الموسم 30 هدفاً قد يغادر صفوف بطل الدوري الإسباني في حال التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يتميز هو الآخر بحسه التهديفي، بالإضافة إلى فنياته العالية وتحركاته المزعجة في منطقة الجزاء.

مختارات

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد قد يُضحي بلاعبين في الفريق، من أجل جلب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى "مسرح الأحلام"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة على نجم الأتلتيكو، الذي يرغب برشلونة في ضمه أيضا. (08.05.2018)

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد كشفت هذا الأسبوع عن نية نادي برشلونة دفع 100 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد غريزمان للاستفادة من خدماته ابتداء من الموسم المقبل. وقد أثارت تحركات إدارة نادي برشلونة غضب نظيرتها في أتليتيكو مدريد التي أبدت انزعاجها من تفاوض مسؤولي برشلونة مع غريزمان.

ونشر نادي أتليتيكو مدريد بياناً على صفحته الرسمية عبر فيه الرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل مارين عن استيائه وغضبه مما أسماه "تصرف برشلونة غير المسؤول".

وكتب مارين يقول "إن يقوم رئيس وعضو في مجلس إدارة نادي بربط الاتصال والحديث مع لاعب يربطه عقد بنادٍ آخر، كما فعل هؤلاء مسألة تنم عن قلة احترام لنادي أتليتيكو مدريد وجماهيره".

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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