هل سيخوض ثلاثي ليفربول نهائي الأبطال صائماً؟

ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" أن ثلاثي ليفربول المسلم محمد صلاح وساديو ماني وإيمري جان، سيصومون ربما في يوم نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي ستحتضنه العاصمة الأوكرانية في الـ26 من مايو/ أيار الجاري.

وأوضح الموقع البريطاني أن شهر رمضان، سيبدأ على الأرجح في منتصف شهر مايو/ أيار 2018، مضيفاً أنه لا يزال غير معروف حتى الآن كيف سيتعامل ثلاثي ليفربول المسلم مع المباراة النهائية. وأشار الموقع إلى أن صيام يوم الـ26 من هذا الشهر يعتمد على معتقدات كل لاعب داخل الفريق الإنجليزي العريق.

وتابع نفس المصدر أن موعد الإفطار، سيكون تقريباً 50 دقيقة قبل إعطاء الحكم صافرة انطلاق المباراة، وأضاف أن هناك بعض الحلول البديلة، على غرار الإفطار في يوم المباراة النهائية، ومن تم تعويض ذلك في يوم لاحق.

وأشار موقع "ديلي ميل" أن هناك بعض الأسئلة، التي تثار حول ما إذا كان صيام ثلاثي ليفربول سيؤثر على قدرتهم في خوض المباراة النهائية، والتي تتطلب الكثير من الجهد، خاصة وأن "الريدز" يُعول كثيراً على الثلاثي للتتويج باللقب الأوروبي الغائب عن خزانته منذ سنوات.

يُشار إلى أن فريق ليفربول، انتزع تأشيرة المرور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق روما العنيد. وسيواجه "الريدز" حامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد، في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، حسب العديد من الخبراء.