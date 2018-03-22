هل تعاونت إسرائيل مع تركيا في تهريب آثار يهودية من سوريا؟ | عالم المنوعات | DW | 23.03.2018

اتهمت الحكومة السورية إسرائيل الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) بإجراء عملية سرية بالتعاون مع تركيا لتهريب آثار قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وفي شكوى رسمية تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، البلدين بالتعاون مع "الجماعات الإرهابية" في نهب آثار ثمينة من معبد جوبر البالغ عمرها 2000 عام.
وجاء في رسالة الجعفري: "تود حكومتي أن تنقل معلومات استخباراتية ذات مصداقية عالية تفيد بأن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة جوبر، بالقرب من دمشق، قامت بالتعاون مع الاستخبارات التركية والإسرائيلية على نهب آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودي القديم"، حسب نص الشكوى. وتابع السفير السوري أن "الآثار تم تهريبها عن طريق وسطاء محليين وأجانب إلى اسطنبول. وقام خبراء آثار في تركيا بفحصها وأكدوا أنها قديمة وثمينة للغاية، ومن ثم هُرّبت إلى نيويورك".
من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن رسالة الجعفري تهدف إلى صرف انتباه العالم عن الحرب الجارية في سوريا، والتي خلفت أكثر من نصف مليون قتيل خلال سبع سنوات. وأضاف دانون: "هذه محاولة أخرى من قبل النظام السوري لصرف الانتباه عن الفظائع التي يرتكبها ضد شعبه".
وأضافت الصحيفة أن في مايو/ أيار من عام 2014، تم تدمير كنيس إلياهو هانافي في جوبر نتيجة المعارك الشرسة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة في المنطقة. ووفقًا لموقع "ديلي بيست" الإخباري، فقد تمت مداهمة الكنيس اليهودي الغني بالتحف والآثار التاريخية الثمينة في أعقاب المعارك الدامية هناك.
وعلى صعيد آخر، قال مأمون عبد الكريم، رئيس قسم الآثار في سوريا، في تصريح لوكالة رويترز، إن "السلطات الإسرائيلية حاولت الدخول واستعادة القطع الأثرية داخل المعبد، ولكن المسلحين منعوهم من الدخول"، وأضاف عبد الكريم: "تعرض المعبد للسرقة والاعتداءات، بحسب شهود عيان.. لكنني لا أستطيع أن أؤكد صحة هذه المعلومات من دون تحقيق".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مئات السنين وحتى القرن التاسع عشر، سكنت طائفة يهودية كبيرة منطقة جوبر.
س.آ/ ي.أ
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
أعلنت القوات العراقية أن تنظيم "داعش" السني المتطرف فجر منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير الذي شُيد عام 1172 وشهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل. تفجير المسجد الذي يحمل قيمة رمزية كبيرة للتنظيم، اُعتبر بمثابة إقرار بـ"هزيمة" التنظيم.
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
اثأر سقوط مدينة تدمر الأثرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" مخاوف من أن تلقى مدينة التاريخ هذه مصير كثير من المواقع الأثرية في سوريا، والتي انتهت إلى التدمير والحرق والنهب خلال المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام. بعد سيطرة "داعش" قال الأزهر في بيان له أن الدفاع عن تدمر هو "معركة الإنسانية بأكملها".
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
تتعاظم هذه المخاوف بعد أن دمر تنظيم "داعش" مدينة الحضر الأثرية في العراق بعد ان سيطر عليها، كما دمر مقاتلوه مدينة نمرود جوهرة الإمبراطورية الأشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، إضافة إلى تدميرهم لكثير من الآثار التي تعود للحقبة الآشورية والمعروضة في متحف مدينة الموصل التي يحتلها التنظيم منذ عام .
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
لكن تقرير للأمم المتحدة كشف أن التنظيم لم يدمر جميع التماثيل الآشورية، التي يصفها متطرفو التنظيم بـ"الأصنام"، بل قام ببيع القطع الأثرية الأهم في السوق السوداء لدعم تمويل عملياته المسلحة في العراق وسوريا.
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
طالما وصفت ليبيا بأنها "خزانة التاريخ" لما تحتويه من مدن أثرية لا تزال شبه كاملة من الحضارتين الإغريقية والرومانية. بعد الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، قام المتشددون بجرف عدد من الأضرحة أو نبشها في مختلف أنحاء البلاد، انطلاقا من اعتقادهم بأن وجودها "يخالف تعاليم الإسلام".
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
وفي مكان غير بعيد عن ليبيا، وقعت أضرحة الأولياء في مالي وما تحتويه من مخطوطات أثرية هامة ضحية للرؤية الدينية الضيقة، فقد قامت جماعات متشددة على الطريقة الوهابية بتدمير هذه الأضرحة معتبرة أن تكريم الأولياء من "عبادة الأوثان".
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
خلال حكم الإخوان المسلمين لمصر تسربت أنباء عن تقديم بعض قيادي التنظيم مقترحاً لبيع الآثار الفرعونية، كما دعت أصوات متشددة أخرى خلال تلك الفترة أيضاً إلى هدم الأهرامات وأبو الهول ونزلة السمان على اعتبار أنها "أصنام".
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
وفي الآونة الأخيرة بدأ تنظيم "داعش" يعمل بشكل ممنهج على التنقيب عن الآثار في مصر للبحث عن مصدر جديد لتمويل عملياته، وذلك عن طريق تهريب وبيع الآثار التي يعثرون عليها .
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
مطلع عام 2014، لحق بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة تدمير شامل إثر انفجار قنبلة في مبنى مديرية أمن القاهرة التي تقع أمام المتحف مباشرة. دمر التفجير كثير من الآثار المرتبطة بتاريخ الإسلام نفسه، وقالت الجهات الأمنية إن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الاعتداء.
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
قبل سيطرة تنظيمات متشدد أفرزتها ثورات "الربيع العربي" وقادت إلى تدمير صروح أثرية، كانت حركة طالبان الأفغانية قد سبقت كل هؤلاء مطلع 2001 بتفجيرها لتمثالي بوذا في باميان. وتوافد مئات من عناصر الحركة من ارجاء افغانستان وعملوا طيلة 25 يوما على تدمير التمثالين بالقذائف والمتفجرات، انطلاقاً من الأفكار الوهابية التي يعتنقها مقاتلو الحركة.
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صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني
الأفكار الوهابية قادت هي الأخرى إلى تدمير آثار إسلامية في بلد بعيد عن "الربيع العربي، فقد دقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ناقوس الخطر بشأن هدم المواقع الأثرية في السعودية بحجة توسيع الحرمين الشريفين. كما أكد مفتي البلاد أن ما هدم من آثار في الحرمين الشريفين "لا مانع منه، بل إنه من الضرورة"، مشيراً إلى أن توسعة الحرمين تقتضي ذلك.
الكاتب: مي قمرة