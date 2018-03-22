 هل تعاونت إسرائيل مع تركيا في تهريب آثار يهودية من سوريا؟ | عالم المنوعات | DW | 23.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

هل تعاونت إسرائيل مع تركيا في تهريب آثار يهودية من سوريا؟

ذكر موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" عن تعاون تركي إسرائيلي في تهريب آثار وتحف قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق، وذلك بحسب شكوى رسمية قدمها سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

Synagoge Dura Europos in Syrien (picture-alliance/akg-images/Erich Lessing)

كنيس يهودي في سوريا (صورة أرشيفية)

اتهمت الحكومة السورية إسرائيل الجمعة (23 مارس/ آذار 2018) بإجراء عملية سرية بالتعاون مع تركيا لتهريب آثار قديمة من معبد يهودي بالقرب من دمشق، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية. وفي شكوى رسمية تم تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، البلدين بالتعاون مع "الجماعات الإرهابية" في نهب آثار ثمينة من معبد جوبر البالغ عمرها 2000 عام.

مختارات

في ظل الحرب والفوضى تعرضت الآثار السورية لعمليات سرقة وتدمير تتجاوز في الواقع أسوأ التوقعات. ميشيل المقدسي المدير السابق لدائرة التنقيب والدراسات الأثرية بسوريا حول حجم المخاطر التي تواجه التراث الثقافي والآثار في سوريا. (25.11.2014)

يقوم العديد من المجرمين في سوريا بنهب وتدمير التراث الثقافي الثمين للبلاد. وهو ما تستفيد منه الميليشيات الإرهابية أيضا. هذا ما دفع الحكومة الألمانية إلى وضع خطط لتشديد القوانين للحد من تجارة الآثار بطريقة غير شرعية. (11.12.2014)

وجاء في رسالة الجعفري: "تود حكومتي أن تنقل معلومات استخباراتية ذات مصداقية عالية تفيد بأن الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة جوبر، بالقرب من دمشق، قامت بالتعاون مع الاستخبارات التركية والإسرائيلية على نهب آثار ومخطوطات من الكنيس اليهودي القديم"، حسب نص الشكوى. وتابع السفير السوري أن "الآثار تم تهريبها عن طريق وسطاء محليين وأجانب إلى اسطنبول. وقام خبراء آثار في تركيا بفحصها وأكدوا أنها قديمة وثمينة للغاية، ومن ثم هُرّبت إلى نيويورك".

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن رسالة الجعفري تهدف إلى صرف انتباه العالم عن الحرب الجارية في سوريا، والتي خلفت أكثر من نصف مليون قتيل خلال سبع سنوات. وأضاف دانون: "هذه محاولة أخرى من قبل النظام السوري لصرف الانتباه عن الفظائع التي يرتكبها ضد شعبه".

وأضافت الصحيفة أن في مايو/ أيار من عام 2014، تم تدمير كنيس إلياهو هانافي في جوبر نتيجة المعارك الشرسة بين الجيش السوري وفصائل مسلحة في المنطقة. ووفقًا لموقع "ديلي بيست" الإخباري، فقد تمت مداهمة الكنيس اليهودي الغني بالتحف والآثار التاريخية الثمينة في أعقاب المعارك الدامية هناك.

وعلى صعيد آخر، قال مأمون عبد الكريم، رئيس قسم الآثار في سوريا، في تصريح لوكالة رويترز، إن "السلطات الإسرائيلية حاولت الدخول واستعادة القطع الأثرية داخل المعبد، ولكن المسلحين منعوهم من الدخول"، وأضاف عبد الكريم: "تعرض المعبد للسرقة والاعتداءات، بحسب شهود عيان.. لكنني لا أستطيع أن أؤكد صحة هذه المعلومات من دون تحقيق".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ مئات السنين وحتى القرن التاسع عشر، سكنت طائفة يهودية كبيرة منطقة جوبر.

س.آ/ ي.أ

  • Irak Mossul al-Nuri Moschee (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    أعلنت القوات العراقية أن تنظيم "داعش" السني المتطرف فجر منارة الحدباء التاريخية وجامع النوري الكبير الذي شُيد عام 1172 وشهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في المدينة القديمة بغرب الموصل. تفجير المسجد الذي يحمل قيمة رمزية كبيرة للتنظيم، اُعتبر بمثابة إقرار بـ"هزيمة" التنظيم.

  • Theater Palmyra

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    اثأر سقوط مدينة تدمر الأثرية تحت سيطرة تنظيم "داعش" مخاوف من أن تلقى مدينة التاريخ هذه مصير كثير من المواقع الأثرية في سوريا، والتي انتهت إلى التدمير والحرق والنهب خلال المعارك بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام. بعد سيطرة "داعش" قال الأزهر في بيان له أن الدفاع عن تدمر هو "معركة الإنسانية بأكملها".

  • Syrien Aleppo Markt Bombardierung Beschuss Luftangriff

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    جراء الحرب الأهلية في سوريا دمرت مواقع أثرية يرجع تاريخ بعضها لأكثر من 5000 عام، فقد أحرقت نيران هذه الحرب سوق حلب القديم، الذي يمثل أحد أقدم الأسواق في العالم، ولم تسلم قلعة الحصن بحمص من تدمير هذه الجماعات بعد أن استخدمها تنظيم "داعش" كمخبأ للقناصة.

  • Damaskus Syrien Maalula

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    بلدة معلولة، التي تستمد شهرتها من الأديرة التاريخية، وقعت هي الأخرى ضحية حركة "النصرة" المتشددة عام 2013، ونهب مسلحو التنظيم صلبانا وأيقونات أثرية وباب دير سركيس. وخلال سيطرتهم على البلدة هرب أغلب سكانها المسيحيين.

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    تتعاظم هذه المخاوف بعد أن دمر تنظيم "داعش" مدينة الحضر الأثرية في العراق بعد ان سيطر عليها، كما دمر مقاتلوه مدينة نمرود جوهرة الإمبراطورية الأشورية التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، إضافة إلى تدميرهم لكثير من الآثار التي تعود للحقبة الآشورية والمعروضة في متحف مدينة الموصل التي يحتلها التنظيم منذ عام .

  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    لكن تقرير للأمم المتحدة كشف أن التنظيم لم يدمر جميع التماثيل الآشورية، التي يصفها متطرفو التنظيم بـ"الأصنام"، بل قام ببيع القطع الأثرية الأهم في السوق السوداء لدعم تمويل عملياته المسلحة في العراق وسوريا.

  • Irak Al-Hadra Kulturstätte

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    كان تدمير مدينة الحضر في اطراف الموصل بأعمدتها الشهيرة خسارة كبيرة للتراث الإنساني. نشأت مملكة الحضر في القرن الثاني الميلادي ودامت حوالي مئة عام. واشتهرت بهندستها المعمارية وفنونها وصناعتها، وتنتشر فيها الكثير من النقوش المنحوتة والتماثيل.

  • Grab des Propheten Jonahs in Mossul zerstört

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    عمليات تدمير المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو، لم تقتصر على آثار آشور، وإنما شملت أيضاً مراقد إسلامية مقدسة، كمقام النبي يونس في الموصل، الذي نسفه تنظيم "داعش" لـ"إبعاد الشرك عن الإسلام"، كما تنص رؤية التنظيم الدينية المتشددة.

  • Libyen Salafisten zerstören muslimische Heiligtümer‎

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    طالما وصفت ليبيا بأنها "خزانة التاريخ" لما تحتويه من مدن أثرية لا تزال شبه كاملة من الحضارتين الإغريقية والرومانية. بعد الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، قام المتشددون بجرف عدد من الأضرحة أو نبشها في مختلف أنحاء البلاد، انطلاقا من اعتقادهم بأن وجودها "يخالف تعاليم الإسلام".

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Manuskripte von Timbuktu in Gefahr

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    وفي مكان غير بعيد عن ليبيا، وقعت أضرحة الأولياء في مالي وما تحتويه من مخطوطات أثرية هامة ضحية للرؤية الدينية الضيقة، فقد قامت جماعات متشددة على الطريقة الوهابية بتدمير هذه الأضرحة معتبرة أن تكريم الأولياء من "عبادة الأوثان".

  • Ägypten Sphinx

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    خلال حكم الإخوان المسلمين لمصر تسربت أنباء عن تقديم بعض قيادي التنظيم مقترحاً لبيع الآثار الفرعونية، كما دعت أصوات متشددة أخرى خلال تلك الفترة أيضاً إلى هدم الأهرامات وأبو الهول ونزلة السمان على اعتبار أنها "أصنام".

  • Museum zeigt erstmals Statuen aus Zeit der Pharaonen

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    وفي الآونة الأخيرة بدأ تنظيم "داعش" يعمل بشكل ممنهج على التنقيب عن الآثار في مصر للبحث عن مصدر جديد لتمويل عملياته، وذلك عن طريق تهريب وبيع الآثار التي يعثرون عليها .

  • Ägypten Anschlag auf Polizeihauptquartier in Kairo 24.01.2014

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    مطلع عام 2014، لحق بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة تدمير شامل إثر انفجار قنبلة في مبنى مديرية أمن القاهرة التي تقع أمام المتحف مباشرة. دمر التفجير كثير من الآثار المرتبطة بتاريخ الإسلام نفسه، وقالت الجهات الأمنية إن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الاعتداء.

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Buddha-Statuen von Bamiyan 2010

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    قبل سيطرة تنظيمات متشدد أفرزتها ثورات "الربيع العربي" وقادت إلى تدمير صروح أثرية، كانت حركة طالبان الأفغانية قد سبقت كل هؤلاء مطلع 2001 بتفجيرها لتمثالي بوذا في باميان. وتوافد مئات من عناصر الحركة من ارجاء افغانستان وعملوا طيلة 25 يوما على تدمير التمثالين بالقذائف والمتفجرات، انطلاقاً من الأفكار الوهابية التي يعتنقها مقاتلو الحركة.

  • Saudi Arabien Große Moschee in Mekka

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    الأفكار الوهابية قادت هي الأخرى إلى تدمير آثار إسلامية في بلد بعيد عن "الربيع العربي، فقد دقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ناقوس الخطر بشأن هدم المواقع الأثرية في السعودية بحجة توسيع الحرمين الشريفين. كما أكد مفتي البلاد أن ما هدم من آثار في الحرمين الشريفين "لا مانع منه، بل إنه من الضرورة"، مشيراً إلى أن توسعة الحرمين تقتضي ذلك.

    الكاتب: مي قمرة


مختارات

صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

بعد سيطرة حركات متشددة على مدن أثرية، كما حصل في العراق وسوريا، حذرت منظمات دولية من ضياع كنوز أثرية وإسلامية، تدمرها الحروب وتعمل معاولها فيها، أفكار متشددة تعتبر أن وجود آثار حضارات مضت يشكل "تهديداً للإسلام" نفسه. (01.06.2015)  

مواضيع ذات صلة

Libyen Mandara See Um El Ma

مستقبل الأمن المائي العربي.. كارثة يمكن تفاديها؟ 22.03.2018

ازدهرت على مجاري أنهار المنطقة العربية أولى الحضارات كالسومرية والفرعونية على سبيل المثال لا الحصر. في "اليوم العالمي للمياه" تقفز إلى الذهن تساؤلات عن حقيقة "الفقر" المائي العربي. تُرى ما الأسباب وما هي الحلول الممكنة؟

Türkische Armee rückt in Afrin ein

فرار جماعي للمدنيين من عفرين بتزامن مع سيطرة تركية "كاملة"على المدينة 18.03.2018

فيما أكدت مصادر متطابقة أن تركيا وفصائل سورية معارضة بسطت سيطرتها "الكاملة" على مدينة عفرين شمال سوريا، تواترت تقارير عن نزوح جماعي للمدنيين قدره المرصد السوري لحقوق الإنسان بنحو مائتي ألف شخص فروا في اتجاهات مختلفة.

Symbolbild Israelische Kampfjets bombardieren syrisches Militär bei Damaskus

على خط المواجهةـ إسرائيل أمام تسلح أعدائها 06.03.2018

الحرب في سوريا تهدد بشكل متزايد إسرائيل. وإيران رسخت مع ميليشيا حزب الله المدعومة من قبلها مكانتها في سوريا بحيث قلما يمكن لإسرائيل في محيطها المجاور أن تعول على حلفاء.

Themenbild Facebook

 