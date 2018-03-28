هل تعاقد باريس سان جيرمان مع الألماني توخيل؟

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن كثيرا من الموظفين في نادي باريس سان جيرمان مقتنعين بأن المدرب الألماني توماس توخيل قد تعاقد فعلياً مع إدارة ناديهم لقيادة الفريق الباريسي خلال الموسم القادم خلفا للمدير الفني الحالي أوناي إيمري.
ويتطابق ذلك مع ما سبق ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية حول بحث توماس توخيل عن مدرب مساعد لمهمته الجديدة في باريس. وكانت الصحيفة الألمانية قد أكدت في وقت سابق أن سبب اعتذار المدرب السابق لفريق دورتموند عن تدريب فريق بايرن ميونيخ راجع إلى مفاوضته لنادي باريس سان جيرمان.
وأشارت "ليكيب" من جهتها، إلى أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان معجبين بأسلوب لعب توخيل وفلسفته الكروية، كما زاد تعلقهم بالمدرب الألماني، بعدما اكتشفوا تحدثه اللغة الفرنسية بطلاقة خلال اللقاء الذي جمعهم به. ولم يصدر حتى الآن، أي تأكيد من مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بخصوص التنعاقد مع توخيل.
واكتفى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أنتيرو إنريكي بالقول "المدرب الحالي لباريس سان جيرمان هو أوناي إيمري، وهذا ليس هو الوقت المناسب لمناقشة موضوع المدرب". وأضاف إنريكي، الذي يميل إلى فكرة التعاقد مع مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي، "نحن في فترة حاسمة من الموسم تتوجب الكثير من التركيز، ويجب علينا العمل من أجل تحقيق أهدافنا".
ع.ش
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
جيل ذهبي
مسيرة يوب هاينكس في عالم كرة القدم تجاوزت 1000 مباراة في البونديسليغا وعشرات المباريات الأوروبية والدولية كلاعب وكمدرب خلال أكثر من نصف قرن. وهو أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم لسنة 1974، ويظهر في الصورة ذو الرقم 11 مع الجيل الذهبي للكرة الألمانية مع القيصر بكنباور والهداف غيرد مولر والرئيس الحالي لبايرن أولي هونيس بالإضافة إلى بيرتي فوكس وفولفانغ أوفيرات.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
البداية مع بوروسيا مونشنغلادباخ
مسيرة هاينكس كلاعب بدأت مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في سنة 1963 وكان عمره 18 عاما فقط، وأصبح بعد سنوات قليلة من ذلك أحد أهم اللاعبين الأساسيين في الفريق. في بداية سبعينات القرن الماضي حصل هاينكس على أول ألقابه المحلية مع الفريق وهو بطل البونديسليغا لسنة 1971.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
بطل أوروبا 1972
بدايته مع المنتخب الألماني كانت في سنة 1967 وأول انجاز دولي له مع المنتخب هو فوزه ببطولة أمم أوروبا لسنة 1972 بعد تغلبهم على منتخب الاتحاد السوفيتي السابق في المباراة النهائية في بروكسل.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
بطل العالم 1974
وحاز مع المنتخب الألماني على كأس العالم سنة 1974 والتي أقيمت في ألمانيا.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
لقب البونديسليغا لثلاث مرات متتالية
في سنة 1975 حاز مع بوروسيا مونشنغلادباخ على لقب بطل البونديسليغا من جديد. واستطاع الفريق الحفاظ على اللقب لسنتي 1976 و1977.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
الحلم الأوروبي
وحاز مع فريقه على كأس الاتحاد الأوروبي لسنة 1975 وعلى مركز الوصيف لبطل دوري أبطال أوروبا لسنة 1977، ويظهر هاينكس في الصورة بعد خسارة فريقه أمام ليفربول الانكليزي في المباراة النهائية.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
أصغر مدرب في البونديسليغا
في سنة 1977 اعتزل يوب هاينكس كرة القدم كلاعب وتابع مسيرته الرياضية كمدرب ليكون أصغر مدرب في البونديسليغا. واشرف على تدريب فريقه الأصلي بوروسيا مونشنغلادباخ من سنة 1979 ولغاية 1987.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
محطة الفريق البافاري
في سنة 1987 انتقل إلى تدريب فريق بايرن ميونخ لأول مرة. في موسم 1988/ 1989 حصل على أول ألقابه مع الفريق البافاري في البونديسليغا واستطاع الحفاظ على اللقب في موسم 1989/1990.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
مغادرة ألمانيا
في سنة 1991 قرر يوب هاينكس مغادرة بايرن والبونديسليغا واتجه لتدريب أتلتيك بيلباو الاسباني واستمر معه ثلاثة مواسم، بعدها درب هاينكس فريقي فرانكفورت الألماني وتينيريفا الاسباني.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
ريال مدريد
في سنة 1998 تولى يوب هاينكس مهمة تدريب الفريق الملكي الاسباني ريال مدريد.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
بطل أبطال أوروبا
وفي السنة نفسها فاز مع ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا ومن ثم أعلن استقالته من مهمة تدريب فريق ريال مدريد.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
فرق مختلفة
في الأعوام اللاحقة درب هاينكس عدة فرق محلية وأوروبية لم يحقق معها نتائج طيبة، كفرق بنفيكا البرتغالي وأتلتيك بيلباو الاسباني ومن ثم شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ليفركوزن.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
بايرن من جديد
في سنة 2011 عاد من جديد ليدرب بايرن ميونخ. وفي سنة 2013 استطاع تحقيق انجاز تاريخي مع بايرن بفوزه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بعد عن حصل على مركز الوصيف لجميع هذه الألقاب العام الماضي.
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يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم
المدرب الأكثر انجازاً في ألمانيا
حاز يوب هاينكس على لقب الدوري الألماني أربع مرات كلاعب وثلاث مرات كمدرب وعلى كأس الاتحاد الأوروبي كلاعب وبطل إبطال أوروبا كمدرب ولمرتين، بالإضافة إلى عشرات الألقاب المحلية والدولية. فهل سيقرر يوب هاينكس إنهاء مسيرته الرياضية هذه المرة أم سيطمع في المزيد من الألقاب؟
الكاتب: زمن البدري