هل تعاقد باريس سان جيرمان مع الألماني توخيل؟

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أن كثيرا من الموظفين في نادي باريس سان جيرمان مقتنعين بأن المدرب الألماني توماس توخيل قد تعاقد فعلياً مع إدارة ناديهم لقيادة الفريق الباريسي خلال الموسم القادم خلفا للمدير الفني الحالي أوناي إيمري.

ويتطابق ذلك مع ما سبق ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية حول بحث توماس توخيل عن مدرب مساعد لمهمته الجديدة في باريس. وكانت الصحيفة الألمانية قد أكدت في وقت سابق أن سبب اعتذار المدرب السابق لفريق دورتموند عن تدريب فريق بايرن ميونيخ راجع إلى مفاوضته لنادي باريس سان جيرمان.

وأشارت "ليكيب" من جهتها، إلى أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان معجبين بأسلوب لعب توخيل وفلسفته الكروية، كما زاد تعلقهم بالمدرب الألماني، بعدما اكتشفوا تحدثه اللغة الفرنسية بطلاقة خلال اللقاء الذي جمعهم به. ولم يصدر حتى الآن، أي تأكيد من مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بخصوص التنعاقد مع توخيل.

واكتفى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أنتيرو إنريكي بالقول "المدرب الحالي لباريس سان جيرمان هو أوناي إيمري، وهذا ليس هو الوقت المناسب لمناقشة موضوع المدرب". وأضاف إنريكي، الذي يميل إلى فكرة التعاقد مع مدرب فريق تشيلسي أنطونيو كونتي، "نحن في فترة حاسمة من الموسم تتوجب الكثير من التركيز، ويجب علينا العمل من أجل تحقيق أهدافنا".

ع.ش