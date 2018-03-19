 هل اقترب مشوار ديمبيلي في برشلونة من نهايته؟ | عالم الرياضة | DW | 16.04.2018
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عالم الرياضة

هل اقترب مشوار ديمبيلي في برشلونة من نهايته؟

كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة مع دورتموند للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي. غير أن الأخير لم ينجح وإلى غاية اللحظة في التألقم مع أجواء فريقه الجديد وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو.

FC Barcelona Präsentation von Neuzugang Ousmane Dembele (picture-alliance/dpa/M. Fernandez)

انتظر الفرنسي عثمان ديمبلي إلى غاية الدقيقة 79 من عمر المباراة التي فاز فيها فريقه برشلونة على فالينسيا بهدفين لهدف، حتى تمكن من اللعب. وفور لمس الكرة كان وراء هدف، لم يصنعه لصالح فريقه وإنما دخل لصالح الفريق المنافس. وتسبب ذلك في رفع حدة الجدل الدائر بين أوساط مشجعي برشلونة حول مدى "فشل" مهاجم دورتموند السابق في الاندماج بين صفوف الفريق الكتالوني.

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بعدما ظل قطار فريق برشلونة بقيادة المدرب فالفيردي، يسير بنجاح نحو الظفر بأكثر من لقب في هذا الموسم، فشل المدرب الإسباني بشكل غريب في مباراة روما في مسابقة "الكأس ذات الأذنين". خمسة أسباب تُعجل رحيل فالفيردي عن برشلونة. (14.04.2018)

لم يكن أشد المتفائلين، يتوقع إقصاء فريق برشلونة من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على ذئاب روما في مباراة الذهاب برباعية، فيما أثبت الفريق الإيطالي أن العزيمة تصنع المعجزات وإن على حساب العملاق الكتالوني. (11.04.2018)

وفي الحقيقة كان ديبملي قد سعى إلى مساندة دفاع فريقه، حين قام بفاول ضد لاعب فالينسيا خوسيه غايا في مربع العمليات وكانت النتيجة ان احتسب حكم المباراة ضربة جزاء وبطاقة صفراء رفعها بوجه المهاجم الفرنسي.

وكما بات معلوما، قلص القائد داني باريخو الفارق لصالح فالينسا صاحب المركز الثالث من ركلة جزاء مرت أسفل مارك-اندريه تير شتيغن. لكن الهدف لم يمنع برشلونة من الصمود في نهاية مثيرة ومن الفوز بنقاط المباراة الكاملة، ليصبح على بعد سبع نقاط من حصد لقبه الـ25 لليغا.

أما ديبملي فقد فرّ مباشرة بعد انتهاء المباراة إلى كابينة اللاعبين. وفي صباح اليوم الاثنين (16 أبريل/ نيسان 2016) نقلت مواقع رياضية عدة أن مشوار ديمبلي في برشلونة اقترب من نهايته، بل حتى أرسنال الانجليزي أعرب عن اهتمامه بضم اللاعب الذي كلّف برشلونة في أغسطس الماضي نحو 115 مليون يورو، وفق ما نقله موقع "دون بالون" الإسباني.

وإذا كانت هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة ولا تخرج عن نطاق الإشاعات، فإن موقف ديمبلي الرافض البقاء في دكة البدلاء حقيقة مؤكدة، تماما مثل تخوفاته من انتقال مواطنه نجم أتليتيكو أنطوان غريسمان إلى البارسا نهاية هذ الموسم، ما ينذر بمنافسة ثنائية من المتوقع أن يحسمها غرسيمان لصالحه. 

يذكر أن اللاعب العشريني (20 عاما)، لعب منذ انتقاله إلى الدوري الإسباني 18 مباراة، بمعدل 860 دقيقة. وتحت قيادة المدرب إيرنستو فالفيردي لم يتجاوز دور لاعب احتياط، كما أنه لم يحرز سوى هدف واحد فقط بقميص برشلونة.

و.ب

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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