هكذا يمكنك شراء سيارتك المستقبلية من آلة للبيع الذاتي

قريبا ستتمكن من شراء سيارتك من آلة للبيع الذاتي، إذ أعلنت شركة فورد للسيارات وشركة علي بابا الصينية للبيع الإلكتروني عن توفيرهما لخدمة شراء السيارات من آلات للبيع الذاتي وذلك باستخدام تطبيق تاوباو للمشتريات.

يمكن لمستخدم التطبيق أن يلتقط صورة لسيارة مارة أو متوقفة أعجبته، فيقوم البرنامج بالتعرف على نوعها وشكلها تلقائيا. حينها يمكن للمستخدم الذي يرغب في شراء السيارة التوجه لإحدى آلتي البيع الذاتي في شنغهاي أو نانجينغ والحصول على السيارة المرجوة.

وحسب موقع "تراند ديرتسوكونفت" الألماني فإن على المستخدم إدخال معلوماته الشخصية في التطبيق أولا، ثم أخذ صورة سيلفي له بالإضافة إلى إيداع ضمانة مالية.

عند الذهاب إلى آلة البيع العملاقة، يتم التعرف على المستخدم من خلال عملية التعرف الإلكتروني على الوجوه. وفي حالة وجود تطابق، تقوم الآلة في النهاية بإخراج السيارة المطلوبة ويسمح للمشتري تجريبها لمدة ثلاث أيام قبل شرائها.

هذه العملية التي لا تتجاوز العشر دقائق عليها بعض القيود: إذ لا يمكن استخدام الخدمة إلا من قبل الأشخاص الذين حصلوا على أكثر من 700 نقطة في التصنيف الائتماني الذي وضعته شركة علي بابا، إذ يكون هؤلاء الأشخاص قد سبق لهم التعامل مع الشركة وجديرين بثقتها.

وحسب موقع "تراند ديرتسوكونفت" الألماني سيتم إنشاء أعداد أخرى من آلات البيع الذاتي للسيارات في الصين، لأنه تبين أن الأشخاص يريدون اختبار المنتجات من قبل شراءها خاصة تلك باهظة الثمن مثل السيارات. كما أن شركة "علي بابا" التي هي في الأساس إحدى أكبر الشركات الصينية للبيع الإلكتروني، بدأت تستثمر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة في البيع خارج الإنترنت. كما تقوم شركة أمازون بالمثل ولكن في مجال آخر وهو المواد الغذائية العضوية.

ر.ن/س.ك