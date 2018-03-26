 هكذا علقت الصحف الألمانية على خسارة ″المانشافت″ أمام البرازيل | عالم الرياضة | DW | 28.03.2018
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عالم الرياضة

هكذا علقت الصحف الألمانية على خسارة "المانشافت" أمام البرازيل

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الألماني1- 0 في مباراة ودية احتضنتها العاصمة برلين. وتباينت ردود فعل الصحف الألمانية، التي أكدت أن "المانشافات" لم يقدم مستوىً جيداً أمام منتخب برازيلي دخل اللقاء بتركيز وحافز أكبر للفوز.

Fußball Länderspiel Deutschland - Brasilien (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

تعرض المنتخب الألماني لخسارة أمام نظيره البرازيل بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء (27 آذار/ مارس 2018) على الملعب الأوليمبي بالعاصمة برلين. ورغم طابع المباراة الودي؛ إلا أنّ المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بجدية كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن الهزيمة الثقيلة أمام "المانشافت" في نصف نهائي كأس العالم 2014 بـنتيجة 7/1 من الصعب نسيانها بسهولة، حسب بعض وسائل الإعلام الألمانية.

مختارات

انتهت المواجهة المرتقبة بين بطل العالم المنتخب الألماني وضيفه الإسباني بالتعادل بهدف لمثله ضمن استعداداتهما لمونديال الصيف المقبل، فيما سيلتقي المنتخبان الثلاثاء عملاقي أميركا الجنوبية البرازيل والأرجنتين على التوالي. (23.03.2018)

يخوض المنتخب الألماني يوم الثلاثاء مباراة ضد نظيره البرازيلي برسم الاستعدادت لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ورغم طابع الللقاء الودي إلا أن شبح هزيمة المنتخب البرازيلي القاسية بسبعة أهداف لازال يُخيم على الأجواء. (26.03.2018)

وتباينت ردود فعل الصحف الألمانية إزاء هزيمة المنتخب الألماني أمام "السيلسياو"، فقد كتبت مجلة "دير شبيغل" أنه لا يمكن الفوز بكأس العالم في شهر مارس/ آذار، وأضافت المجلة الألمانية أن مدرب "المانشافت" يوآخيم لوف حافظ على هدوئه رغم الهزيمة، وأضافت أن متوسط ميدان المنتخب توني كروس انتقد رفاقه في المنتخب على غير العادة، مؤكداً أن لاعبي المنتخب الألماني لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية أمام البرازيل.

وأوضح موقع "تاغس شاو" أن اللاعبين الألمان فشلوا في إظهار أحسن ما لديهم أمام منتخب برازيلي قوي، مضيفاً أن مدرب "المانشافات" لوف يرى أن الفريق سيتحسن بالتأكيد في الأسابيع والشهور المقبلة.

أما جريدة "فرانكفورتر ألغماينه" فقد أشارت إلى أن فوز المنتخب البرازيلي في  المباراة، التي احتضنتها العاصمة الألمانية أوقف سلسلة تفوق المنتخب الألماني على منتخب "السيلسياو"، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم، خمس مرات.

Fußball Länderspiel Deutschland - Brasilien (picture-alliance/GES/M. Gilliar)

عجز ساني عن تقديم مباراة قوية.

وأكدت مجلة "فوكوس" أن هزيمة ألمانيا أمام البرازيل أضعفت من حظوظ الحارس كيفن تراب، ومتوسط الميدان غوريتسكا، بالإضافة إلى المهاجم ساندرو فاغنار في المشاركة في نهائيات كأس العالم هذا الصيف، وأضافت أن ألمانيا تخسر للمرة الأولى مباراة ودية منذ 24 شهراً.

ونقلت جريدة "بيلد" عن المدرب يوآخيم لوف قوله، إن المنتخب لم يكن في يومه بغض النظر عن النتيجة أمام البرازيل، وأضاف لوف أنه كان يتوقع دخول البرازيل بحافز وتركيز أكبر من أجل تحقيق الفوز، ونسيان هزيمة مونديال 2014 الكبيرة بسبعة أهداف مقابل واحد.

و ركز موقع "شبورت1" كثيراً على تصريح نجم ريال مدريد توني كروس، الذي أكد أن المنتخب بأكمله لم يقدم مباراة جيدة أمام البرازيل، في حين قال متوسط ميدان "المانشافت" إلكاي غوندوغان إن ألمانيا لديها منتخب يعج بالمواهب، بيد أنها عجزت عن ترجمة ذلك في مباراة البرازيل.

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  • Fußball Länderspiel Deutschland Armenien

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    بدأت رحلة المانشافت عام 2014 بأربع مباريات ودية مع منتخبات تشيلي وبولندا والكاميرون وأرمينيا تحضيرا لنهائيات كأس العالم. وفي المباراة الأخيرة أمام أرمينيا تعرض نجم المنتخب ماركو رويس لإصابة أبعدته عدة أشهر عن اللعب وحرمته من الذهاب مع المنتخب إلى البرازيل.

  • Fußball WM 2014 Halbfinale Deutschland Brasilien Jubel

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    لم تكن مباريات المنتخب في المونديال سهلة، لكن المانشافت تفوق على منافسيه وتصدر مجموعته وتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة. ابرز نتائج المنتخب في البطولة كانت فوزه على المنتخب البرازيلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في شبه النهائي.

  • Deutschland Argentinien Finale Mario Götze Tor

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    بهدف ماريو غوتزه القاتل أمام الأرجنتين أحرز المنتخب الألماني لقبه الرابع. مانويل نوير حاز على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Deutschland gegen Argentinien Miroslav Klose mit Familie

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    ميروسلاف كلوزه رفع رصيد أهدافه خلال مشاركاته ببطولات كأس العالم إلى 16، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلا في البطولة. كلوزه قرر اعتزال اللعب دوليا بعد المونديال.

  • Philipp Lahm Rücktritt Nationalmannschaft

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    الكابتن فيليب لام قرر هو الآخر اعتزال اللعب مع المانشافت بعد المونديال ليتفرغ للعب محليا مع فريقه بايرن ميونيخ.

  • Gauck Silbernes Lorbeerblatt für die DFB Nationalmannschaft 10.11.2014 Berlin

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    حاز المنتخب على تقدير واحترام جماهيره في عام 2014. الرئيس الألماني غاوك والمستشارة ميركل ووزير الداخلية يكرمون لاعبي المنتخب الفائز بوسام "لوربيربلات" الفضي (ورقة نبات الغار)، والتي تمنح لصاحبي الانجازات الرياضية الكبيرة.

  • EM-Qualifikation Polen - Deutschland 11.10.2014 TOR NR. 2

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    لكن المنتخب الألماني فقد بريقه سريعا بعد المونديال ولم يقدم مستوى الطموح في المباريات التمهيدية لبطولة أمم أوروبا. فبعد فوز ضعيف على اسكتلندا خسر أمام بولندا وتعادل مع ايرلندا، ومن ثم فاز على منتخب جبل طارق.

  • Fußball Deutsche Nationalmannschaft Training Bellarabi & Podolski

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    مدرب المنتخب يواخيم لوف ضم لاعبين جدد للمانشافت بعد نهائيات كأس العالم، قد يكون أبرزهم مهاجم بايرن ليفركوزن كريم بلعربي.

  • Freundschaftsspiel Deutschland vs. Spanien

    عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

    واختتم المنتخب الألماني لكرة القدم مبارياته هذا العام بفوزه أمام المنتخب الاسباني بهدف يتيم من اللاعب كروز. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

عام 2014 – عام الذهب للمنتخب الألماني

اختتم المنتخب الألماني لكرة القدم مبارياته هذا العام بفوزه أمام المنتخب الاسباني. عام 2014 كان حافلا ومليئا بالنتائج الكبيرة للمانشافت. فقد خطف كأس العالم للمرة الرابعة . في صور تعرفوا على أهم محطات المانشافت في 2014. (20.11.2014)  

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هكذا علقت الصحف الألمانية على خسارة "المانشافت" أمام البرازيل

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