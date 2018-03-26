هكذا علقت الصحف الألمانية على خسارة "المانشافت" أمام البرازيل

تعرض المنتخب الألماني لخسارة أمام نظيره البرازيل بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء (27 آذار/ مارس 2018) على الملعب الأوليمبي بالعاصمة برلين. ورغم طابع المباراة الودي؛ إلا أنّ المنتخب البرازيلي دخل اللقاء بجدية كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة وأن الهزيمة الثقيلة أمام "المانشافت" في نصف نهائي كأس العالم 2014 بـنتيجة 7/1 من الصعب نسيانها بسهولة، حسب بعض وسائل الإعلام الألمانية.

وتباينت ردود فعل الصحف الألمانية إزاء هزيمة المنتخب الألماني أمام "السيلسياو"، فقد كتبت مجلة "دير شبيغل" أنه لا يمكن الفوز بكأس العالم في شهر مارس/ آذار، وأضافت المجلة الألمانية أن مدرب "المانشافت" يوآخيم لوف حافظ على هدوئه رغم الهزيمة، وأضافت أن متوسط ميدان المنتخب توني كروس انتقد رفاقه في المنتخب على غير العادة، مؤكداً أن لاعبي المنتخب الألماني لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية أمام البرازيل.

وأوضح موقع "تاغس شاو" أن اللاعبين الألمان فشلوا في إظهار أحسن ما لديهم أمام منتخب برازيلي قوي، مضيفاً أن مدرب "المانشافات" لوف يرى أن الفريق سيتحسن بالتأكيد في الأسابيع والشهور المقبلة.

أما جريدة "فرانكفورتر ألغماينه" فقد أشارت إلى أن فوز المنتخب البرازيلي في المباراة، التي احتضنتها العاصمة الألمانية أوقف سلسلة تفوق المنتخب الألماني على منتخب "السيلسياو"، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم، خمس مرات.

عجز ساني عن تقديم مباراة قوية.

وأكدت مجلة "فوكوس" أن هزيمة ألمانيا أمام البرازيل أضعفت من حظوظ الحارس كيفن تراب، ومتوسط الميدان غوريتسكا، بالإضافة إلى المهاجم ساندرو فاغنار في المشاركة في نهائيات كأس العالم هذا الصيف، وأضافت أن ألمانيا تخسر للمرة الأولى مباراة ودية منذ 24 شهراً.

ونقلت جريدة "بيلد" عن المدرب يوآخيم لوف قوله، إن المنتخب لم يكن في يومه بغض النظر عن النتيجة أمام البرازيل، وأضاف لوف أنه كان يتوقع دخول البرازيل بحافز وتركيز أكبر من أجل تحقيق الفوز، ونسيان هزيمة مونديال 2014 الكبيرة بسبعة أهداف مقابل واحد.

و ركز موقع "شبورت1" كثيراً على تصريح نجم ريال مدريد توني كروس، الذي أكد أن المنتخب بأكمله لم يقدم مباراة جيدة أمام البرازيل، في حين قال متوسط ميدان "المانشافت" إلكاي غوندوغان إن ألمانيا لديها منتخب يعج بالمواهب، بيد أنها عجزت عن ترجمة ذلك في مباراة البرازيل.