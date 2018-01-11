هكذا دافع طفل بعمر سبع سنوات عن والدته وحماها من الاغتصاب

هاجم شخص يبلغ من العمر 39 عاما امرأة (44 عاما) وأسقطها على الأرض في حديقة لاينباخ بارك في مدينة هايلبرون في ولاية بادن فورتيمبيرغ، جنوب غرب ألمانيا. وحاول المتهم سحب بنطالها لاغتصابها، نقلا عن بيان للشرطة اليوم الجمعة (25 أيار/مايو).

وهو ما دفع ابن الضحية لضرب المهاجم بلعبة "اسكوتر" حتى لاحظ شخص آخر الهجوم وساعد الأم وابنها على التغلب على المهاجم الذي هرب من المكان.

واستطاعت الشرطة القبض على المشتبه به، والذي كان قد حاول في يوم الأربعاء الماضي التحرش بامرأة أخرى نجحت في الهروب منه. وأصدر قاض مختص مذكرة لحجز المشتبه به الذي يقبع حاليا في الحجز على ذمة التحقيق. ولم تذكر الشرطة فيما إذا كان المشتبه به قد هاجم نساء أخريات في المنطقة.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ)