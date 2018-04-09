 هكذا تُباع وثائق لجوء السوريين الألمانية! | سياسة واقتصاد | DW | 18.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

هكذا تُباع وثائق لجوء السوريين الألمانية!

لاجيء سوري يروي تفاصيل رحلته من "الفردوس الأوروبي" نحو تركيا، وكيف أن بيعه لوثائق لجوئه الألمانية أمنت له ثمن هذه الرحلة، وسط دعوات ألمانية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحقهم. لاجئون يبيعون وثائقهم ليلجأ بها آخرون.

Schleuserjagd an der Kabinentür (picture alliance/dpa)

بعد أن ضاق أبو أحمد ذرعاً بألمانيا، كما يقول، قرر اللاجئ السوري العودة إلى تركيا للاستقرار فيها، بعد حوالي سنتين ونصف عاشها في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، بعيداً عن زوجته وأطفاله الثلاثة.

يقول اللاجئ الأربعيني لمهاجر نيوز: "سافرت إلى مدينة سالونيك في اليونان، وهناك قمت ببيع وثائقي الألمانية لنفس المهرب الذي ساعدني في الوصول إلى إسطنبول، وها أنا الآن بين أهلي وناسي".

وأبو أحمد ليس سوى واحد من مئات اللاجئين الذين يقومون ببيع جوازات سفرهم أو بطاقات إقامتهم في تركيا أو اليونان بعد أن يكونوا قد قرروا مغادرة "الفردوس الأوروبي" الذي طالما كانوا يحلمون به وهم يعبرون آلاف الكيلومترات للوصول إليه عام 2015.

مختارات

تتزايد أعداد الأفغان الذين تقوم ألمانيا بإعادتهم إلى بلدهم بعد أن رفضت لجوئهم، إذ أعادت في أول شهرين من العام الحالي فقط أكثر من نصف الذين رفضت طلبات لجوئهم. فما هي المشاكل التي يواجهونها بعد عودتهم إلى بلد مزقته الحرب. (09.06.2017)

يغادر لاجئون سوريون ألمانيا متجهين إلى تركيا. ورغم أن هؤلاء اللاجئين لديهم إقامات سارية في ألمانيا ولا يملكون تأشيرة دخول إلى تركيا، فإنهم يلجأوون إلى المهربين لمساعدتهم. وإن إصرار هؤلاء على العودة له مبرراته. (12.04.2018)

بل إن بعض اللاجئين يبيعون وثائقهم الألمانية ويذهبون بعدها إلى القنصليات الألمانية ليقدّموا على بدل للوثائق التي يدّعون أنهم أضاعوها، كما كشف موقع شبيغل الألماني.

يقول أبو أحمد الذي باع وثائقه بـ1500 يورو: "رأيت في طريق العودة عشرات اللاجئين، بعضهم عاد ليستقرّ هنا، مثلي، لعدم السماح لهم بلمّ شمل عوائلهم، والبعض الآخر جاء في زيارة"، ويتابع: "كان معنا عدة سوريين باعوا وثائقهم الألمانية ليستطيعوا العودة إلى عوائلهم المقيمة في مصر".

 

تهريب بوثائق حقيقية

ويستخدم المهربون وثائق اللاجئين التي يشترونها من أجل تهريب أشخاص آخرين عبر مطاري سالونيك أو أثينا. وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا فإن الشرطة الاتحادية ضبطت 554 حالة في العام الماضي تم فيها استخدام وثائق سفر حقيقية للدخول غير الشرعي إلى ألمانيا، منها 100 حالة استُخدمت فيها وثائق سفر ألمانية.

 وتزدهر تجارة الوثائق الألمانية في الشهور الأخيرة، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك مجموعات على الفيسبوك والواتساب مخصصة لهذا الغرض، يحمل غالبيتها اسم "الهجرة العكسية" من أوروبا إلى تركيا.

ففي إحدى تلك المجموعات يعرض أحدهم خمس وثائق سفر ألمانية للبيع، ليسأله آخر إن كان هناك منها جوازٌ لشخص يشبهه، لكي يستطيع به السفر إلى ألمانيا.

بينما يعرض شخص آخر وثيقة سفر وبطاقة إقامة وبطاقة تأمين صحي لشخص يبلغ الخامسة والعشرين من العمر بسعر 1400 يورو.

Screenshot Facebook Angebot für gefälschte deutsche Pässe (facebook.com)


شرطة ألمانية في مطارات يونانية
منذ فترة والسلطات الألمانية على علم بموضوع بيع اللاجئين لوثائقهم الألمانية، حيث كشف موقع شبيغل أن الشرطة الاتحادية تعرف أن بعض اللاجئين يقومون ببيع وثائقهم الألمانية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. وأنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا، حسبما ذكر موقع شبيغل.

وقد أكدت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) في حملة قامت بها الخريف الماضي وجود مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم من خلالها بيع الوثائق.

وقد ازدادت، بحسب الشرطة الاتحادية في ألمانيا، عدد الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن فقدان وثائق سفر أوروبية في القنصليات الموجودة في تركيا على وجه الخصوص. وتفترض الشرطة أن تلك الوثائق تم بيعها أو إعطاؤها لأشخاص آخرين، غالبهم سوريون يرغبون باللجوء إلى ألمانيا.

ولهذا الغرض فقد أرسلت السلطات الألمانية ما يسمى بـ"موظفي دعم شرطة الحدود" إلى مطارَي سالونيك وأثينا في اليونان من أجل منع الهجرة غير الشرعية.

 

Screenshot Facebook Deutsche Pässe zum Verkauf (facebook.com)


دعوات بسحب الإقامة
وقد دفعت مسألة بيع اللاجئين لوثائقهم الألمانية بعض السياسيين إلى المطالبة باتخاذ عقوبات شديدة بحق كل من يقوم بذلك، حيث طالب رئيس لجنة المراقبة البرلمانية في البوندستاغ أرمين شوستر بـ"ترحيل سريع" لكل من يقوم بالتورط في تجارة الوثائق، وأضاف لموقع شبيغل: " كل لاجئ يتورط في تجارة الجوازات يسقط عنه حق الضيافة".

وبالرغم من أن أبو أحمد لم يعد يرغب بحق الضيافة هذا، كما يقول، إذ أنه ينوي الاستقرار في تركيا، إلا أنه يعرف عدة لاجئين سوريين في إسطنبول ممن يريدون العودة إلى ألمانيا في الأسابيع المقبلة.

يقول أبو أحمد: "لم أتوقع يوماً أن أقوم ببيع الوثائق الألمانية التي طالما حلمت في الحصول عليها. لكن كما يقول المثل، ليس كلّ ما يلمع ذهباً".

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


 

مختارات

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

من المنتظر أن تزداد مآسي طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة لسبوس اليونانية، فالعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالخدمات الصحية والقانونية تستعد الان للانسحاب أو انسحبت بالفعل. (06.09.2017)  

مواضيع ذات صلة

Brüssel will EU-Außengrenzen abschotten - Plan für Fingerabdrücke

ازدياد عدد طلبات اللجوء "الثانية" في ألمانيا 09.04.2018

ارتفعت طلبات اللجوء للأشخاص الذين كانوا قد قدموا اللجوء في إحدى دول الاتحاد الاوروبي وطلبوا اللجوء "ثانية" في ألمانيا بشكل ملحوظ عام 2017، ويمكن إعادة اللاجئين إلى الدولة الأولى التي طلبوا اللجوء فيها بحسب اتفاقية دبلن.

Griechenland - Flüchtlignscamp in Chios

طالبو اللجوء في اليونان لم يعودوا مجبرين على البقاء في الجزر 18.04.2018

في وقت يزداد فيه عدد المهاجرين الذين يصلون من تركيا إلى اليونان، لم يعد طالبو اللجوء في اليونان مرغمين على البقاء في جزر شرق بحر إيجه، بحسب قرار جديد للمحكمة العليا في البلاد.

Ungarn Parlamentswahl | Wahlwerbung Fidesz-Partei gegen Einwanderung

كيف يعيش اللاجئون الذي وصفهم أوربان بـ"الغزاة" في المجر؟ 14.04.2018

يرتبط اسم رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي فاز في الانتخابات التشريعية في بلاده بمناهضة الهجرة واللجوء. فما هي ظروف المهاجرين واللاجئين الذين يصفهم أوربان بـ"الغزاة المسلمين" في هذا البلد، وكيف يرون فوز أوربان؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  