هكذا تساعدك لغة الجسد في كشف كذب الحبيب!

للكذب صور عديدة يمارسها معظمنا في الحياة اليومية، سواء من خلال كلمات مجاملة لزملاء العمل أو إخفاء الشعور بالمرض والألم عن المقربين عند سؤالهم عن أحوالنا أو حتى في بعض الكلمات الرقيقة لشريك الحياة.
ثمة العديد من المؤشرات التي تكشف عن الكذب في الحياة اليومية من خلال لغة الجسد، وفقا لموقع "غولوف" الألماني، فالكاذب عادة ما يتحدث بصوت مرتفع بعض الشيء، كما أنه مستعد دوما لتغيير موضوع الحديث.
ويقول خبراء تحليل لغة الجسد إن الشخص الذي يكذب عادة ما يلمس فمه أو رقبته أو يحك أنفه بشكل متكرر. ويمكنك معرفة ما إذا كان أحد الأشخاص الذين تعرفهم، يكذب عليك، إذا لاحظت أنه يتكلم بشكل أكثر من المعتاد ويدخل بشكل متعمد في تفاصيل غير جوهرية، بالإضافة لاستخدامه بعض النكات أو التعبيرات الساخرة كطريقة لإبعاد الانتباه عن الموضوع الأساسي.
طريقة الإجابة على بعض الأسئلة قد تشير أيضا إلى صدق أو كذب المتحدث، فالشخص الذي يكذب غالبا ما يستخدم نفس تعبيراتك بشكل متكرر للإجابة على سؤال معين، فمثلا إذا سألت أحدهم "هل صدمت جدار بيتي بسيارتك"، فالكاذب سيجيب غالبا بجملة "لا لم أصدم جدار بيتك بسيارتي"، بدلا من أن يقول "لا لم أكن أنا".
وهناك حيلة أخرى قد تساعدك على معرفة مدى صدق أو كذب أحدهم، وتتمثل في تغيير الموضوع، فالشخص الذي يكذب سيستجيب سريعا لهذا التغيير ويشعر بالارتياح لذلك، أما الصادق فإن هذا التغيير في موضوع الحوار سيصيبه بالارتباك وغالبا ما سيحاول العودة للموضوع القديم سريعا.
اكتشاف كذب الحبيب
ثمة ما يطلق عليه "الأكاذيب البيضاء" في العلاقات العاطفية، فالإجابة على أسئلة من نوعية "هل أبدو سمينة في هذا الفستان؟"، أو "فيما تفكر الآن؟" لا تحتاج لـ"صراحة تامة" في رأي الكثير من الأزواج/الزوجات. وفي هذا السياق رصد ثلاثة من عملاء جهاز الاستخبارات الأمريكية في كتاب لهم، بعض العلامات التي تثبة تهمة الكذب بين الأزواج ومن بينها التركيز على عامل السرعة.
إذ يرى الخبراء وفقا لتقرير حول الموضوع نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار، أن المخ البشري يحتاج على الأقل لخمس ثواني لترتيب الأكاذيب.وبذلك فإن تردد شريك أو شريكة الحياة أو شعوره بالارتباك فور طرح أحد الأسئلة عليه، قبل أن يجب بهدوء، ربما يكون إشارة على عدم صدق الإجابة.
الكلمات المنمقة والجمل الطويلة قد تكون هي الأخرى دليلا على الكذب أيضا، فالإجابات الصريحة غالبا ما تكون قصيرة وحاسمة، وبذلك فلا يجب أن تشعري بالغضب إذا اقتصرت إجابة زوجك على سؤالك، عما إذا كان هذا الفستان يناسبك، على كلمة "نعم" فقط، فالإجابات الصادقة لا تحتاج لشرح ولا لعبارات طويلة.
ا.ف/ع.ش
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
شهر المتناقضات والتقلبات
اختلف المتخصصون في أصل اسم شهر "أبريل"، إذ ترجح بعض النظريات اشتقاق الاسم من كلمة لاتينية تعني "التفتح"، ما يشير إلى تفتح الزهور. نظريات أخرى تقول إن الاسم مشتق من كلمة "مشمس". ورغم الاختلاف في أصل الاسم، تبقى التقلبات الجوية هي السمة الأساسية لهذا الشهر.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
احذر: كذبة أبريل!
تحولت فكرة "كذبة أبريل" لتقليد تتنافس فيه وسائل الإعلام العالمية المختلفة ولم يعد يقتصر على مستوى الأصدقاء أو زملاء العمل فحسب. يرجح الباحثون أن فكرة كذبة أبريل تعود للعام 1618. ومن أشهر كذبات أبريل عبر التاريخ، خبر نمو المعكرونة الاسباغيتي على الأشجار والذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وكذلك خبر الإعلان عن نوع جديد من الهامبورغر للعسر (من يتناولوا الطعام باليد اليسرى).
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للفضاء
يحتفل العالم في الثاني عشر من نيسان/أبريل سنويا بيوم الفضاء والذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله، للتذكير بالجهود العلمية التي أدت للوصول للفضاء. وتم اختيار هذا اليوم تحديدا لأنه يصادف ذكرى أول رحلة للفضاء قام بها الروسي يوري غاغارين في يوم 12 أبريل عام 1961.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الأرض
يشارك الناس في حوالي 190 دولة، في فعاليات ما يعرف بـ"يوم الأرض" في الـ 22 من نيسان/أبريل سنويا، للتذكير بخطورة الانتهاكات التي يتعرض لها كوكبنا. وتأتي فعاليات يوم الأرض لهذا العام تحت شعار "مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة"، وهو يهدف لحث سكان الأرض على التخلي عن السيارات والاعتماد على وسائل أخرى مثل الدراجات خاصة لقطع المسافات القصيرة.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للكتاب
من أجل التوعية بأهمية الكتاب، قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في عام 1995، اختيار الثالث والعشرين من نيسان/أبريل سنويا ليكون اليوم العالمي للكتاب.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الجعة الألمانية
ويبدو أن الثالث والعشرين من نيسان/أبريل لا يذكر بأهمية الكتب وحدها، إذ أنه يصادف أيضا ما يسمى بـ"يوم الجعة الألمانية" للتذكير بطرق تصنيع المشروب التقليدي في ألمانيا. يأتي هذا في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تراجع الإقبال على تناول الجعة في ألمانيا، إذ تراجع معدل استهلاك الفرد للجعة من 146 لترا للفرد في عام 1980، ليسجل 104 لترات في عام 2016.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
التذكير بأهمية الشجرة
بعد الاحتفال بيوم الغابات في آذار/مارس، يشهد شهر أبريل وتحديدا يوم الخامس والعشرين منه، الاحتفال بيوم الشجرة والذي يهدف للتذكير بأهمية الأشجار الممتدة من إنتاج الأوكسجين وحتى دورها في الصناعات الخشبية.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للملاريا
يشهد نفس تاريخ الاحتفال بيوم الشجرة، إحياء ذكرى أخرى مهمة وهو اليوم العالمي للملاريا، والذي سجلت بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة 216 مليون شخص به (من بينها 445 ألف حالة وفاة) في 91 دولة خلال عام 2016. وتشكو منظمة الصحة العالمية من عدم وجود الدعم المالي الكافي لمواجهة هذا المرض.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الفتيات
تفتح المصانع والشركات الألمانية، أبوابها لتلميذات المدارس في السادس والعشرين من نيسان/أبريل سنويا، للتعرف على تفاصيل ما يعرف بـ"المهن الرجالية" كالوظائف القائمة على المهارات التقنية والعلمية. تدعم الحكومة الألمانية هذا المشروع بمثال بارز يتمثل في المستشارة أنغيلا ميركل، الحاصلة نفسها على درجة الدكتوراة في الفيزياء.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم "تاي شي"
تبدأ فعاليات يوم رياضة الـ "تاي شي" في السبت الأخير من أبريل للتذكير بأهمية تمارين التركيز والتأمل الصينية. ويلتقي المهتمون بهذه الرياضة من كل أنحاء العالم، في أكثر من 100 مدينة ويقومون بأداء هذه الرياضة في الأماكن المفتوحة ويقدموا المعلومات والتفاصيل للمهتمين بمعرفة المزيد عنها.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للجاز
بررت اليونيسكو اختيار الثلاثين من نيسان/أبريل سنويا كيوم عالمي لموسيقى الجاز بأن هذه الموسيقى قادرة على إزالة الحواجز وخلق الفرص للتفاهم المشترك، مضيفة أن الجاز هو تعبير عن حرية الرأي ورمز على السلام والوحدة.
-
أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
حرق الساحرات!
ليلة فالبورغ، أو ما يعرف بحرق الساحرات، هي الليلة الأخيرة من نيسان/أبريل والتي يرحب المحتفلون بها، بقدوم شهر مايو من خلال الغناء والرقص حول أكوام من الخشب والقش المحروق. وتعود فكرة هذا الاحتفال لتقاليد قديمة في وسط وشمال القارة الأوروبية.