هذه الأغذية الصحية قد تتسبب في تزايد حب الشباب

تحلم المراهقات وكذا المراهقون بالحصول على بشرة خالية من البثور أو الرؤوس السوداء، تماماً كبشرة النجوم والمشاهير، غير أن المرحلة العمرية المرتبطة بالبلوغ تجعل هذا الحلم بعيد المنال للكثير من المراهقين، إذ يعاني أربعة من أصل خمسة مراهقين من مشاكل متعلقة ببشرة الوجه.

اليوم أصبحت هناك أدلة متزايدة على أن النظام الغذائي قد يكون حاسماً في مدى شدة وتزايد حب الشباب والرؤوس السوداء. ففي دراسة أمريكية قام باحثون بمراجعة دراسات من السنوات الخمسين الماضية، والنتيجة عززت فرضية ارتباط الغذاء بصحة البشرة حسب موقع "شبيغل.دي. إيه".

معظم الناس يدركون أن بعض الأطعمة، مثل الحلويات أو رقائق البطاطس، قد تعزز مشاكل البشرة، خاصة تلك التي تحتوي على السكريات، إذ يعتبر السكر محفزاً لحب الشباب. ومع ذلك فإن الأطعمة غير الصحية ليست وحدها من تسبب البثور والرؤوس السوداء، وإنما بعض المواد الغذائية الصحية أيضاً.

فحسب موقع "هايلبراكسيس" الألماني فإن الحليب القليل الدسم يمكن أن يكون سبباً في تزايد البثور والنقط السوداء، لأن الدهون التي يتم انتزاعها من الحليب يتم تعويضها بنكهات مضافة تحتوي على السكر، كما أن العصير المكثف يحتوي أيضاً على نسبة عالية من السكر ويكون لها تأثير سلبي على البشرة. فكل الأغذية التي ترفع السكر في الدم وأغلبها من النشويات قد تكون عاملاً مساعداً في زيادة ظهور حب الشباب.

وينصح موقع "هايلبراكسيس" الألماني بعدم عصر تلك البثور لأن المشكلة تتفاقم بذلك، كما ينصح الموقع باستخدام مواد طبيعية للتخلص من حب الشباب أو التخفيف منه، مثل الطين أو زيت شجرة الشاي أو زيت الصبار، وتجنب استخدام منتجات سيئة وكيميائية للبشرة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة البشرة والابتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية.

ر.ن/خ.س