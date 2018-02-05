 هذه الأغذية الصحية قد تتسبب في تزايد حب الشباب | عالم المنوعات | DW | 11.04.2018
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منوعات

هذه الأغذية الصحية قد تتسبب في تزايد حب الشباب

لا يخفى على الكثيرين أن التغذية تلعب دوراً في صحة البشرة وخلوها من البثور، لذا يتجنب الناس وخاصة الشباب الإفراط في بعض الأطعمة التي تعتبر غير صحية، لكن هناك أطعمة صحية قد تتسبب في مشاكل في البشرة، تعرّف عليها!

Symbolbild Akne (Colourbox)

تحلم المراهقات وكذا المراهقون بالحصول على بشرة خالية من البثور أو الرؤوس السوداء، تماماً كبشرة النجوم والمشاهير، غير أن المرحلة العمرية المرتبطة بالبلوغ تجعل هذا الحلم بعيد المنال للكثير من المراهقين، إذ يعاني أربعة من أصل خمسة مراهقين من مشاكل متعلقة ببشرة الوجه.

اليوم أصبحت هناك أدلة متزايدة على أن النظام الغذائي قد يكون حاسماً في مدى شدة وتزايد حب الشباب والرؤوس السوداء. ففي دراسة أمريكية قام باحثون بمراجعة دراسات من السنوات الخمسين الماضية، والنتيجة عززت فرضية ارتباط الغذاء بصحة البشرة حسب موقع "شبيغل.دي. إيه".

مختارات

يعاني أصحاب البشرة الدهنية عادة من المسامات الواسعة والتي تزداد اتساعا مع العمر. وتؤثر هذه المسامات على شكل البشرة واستخدام مستحضرات التجميل علاوة على سهولة تكون البثور السوداء، فكيف يمكن علاج المشكلة بمواد طبيعية؟ (26.05.2015)

يعاني الكثيرون، وخاصة النساء، من استمرار مشاكل البشرة من حب شباب وبثور حتى بعد تخطي مرحلة المراهقة والشباب، ما يسبب إحباطاً وانزواءاً وانعزالاً اجتماعياً. لكن هذه النصائح من أطباء وخبراء تجميل قد تعيد لك نضارة البشرة. (16.12.2015)

معظم الناس يدركون أن بعض الأطعمة، مثل الحلويات أو رقائق البطاطس، قد تعزز مشاكل البشرة، خاصة تلك التي تحتوي على السكريات، إذ يعتبر السكر محفزاً لحب الشباب. ومع ذلك فإن الأطعمة غير الصحية ليست وحدها من تسبب البثور والرؤوس السوداء، وإنما بعض المواد الغذائية الصحية أيضاً.

فحسب موقع "هايلبراكسيس" الألماني فإن الحليب القليل الدسم يمكن أن يكون سبباً في تزايد البثور والنقط السوداء، لأن الدهون التي يتم انتزاعها من الحليب يتم تعويضها بنكهات مضافة تحتوي على السكر، كما أن العصير المكثف يحتوي أيضاً على نسبة عالية من السكر ويكون لها تأثير سلبي على البشرة. فكل الأغذية التي ترفع السكر في الدم وأغلبها من النشويات قد تكون عاملاً مساعداً في زيادة ظهور حب الشباب.

وينصح موقع "هايلبراكسيس" الألماني بعدم عصر تلك البثور لأن المشكلة تتفاقم بذلك، كما ينصح الموقع باستخدام مواد طبيعية للتخلص من حب الشباب أو التخفيف منه، مثل الطين أو زيت شجرة الشاي أو زيت الصبار، وتجنب استخدام منتجات سيئة وكيميائية للبشرة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة البشرة والابتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية.

ر.ن/خ.س

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    المكياج مفيد للبشرة

    المكياج المناسب لنوع الجلد قد يوفر حماية إضافية للبشرة، لذلك لا بد من اختيار الماكياج الملائم للبشرة كما هو الحال في جميع مستلزمات التجميل الخاصة بالوجه.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لابد من أن يناسب نوع البشرة

    يلجأ الكثير من مرضى الجلد إلى الماكياج لإخفاء البقع الموجودة في بشرتهم. وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية يال أدلير يمكن لأولئك الذين يعانون من أمراض جلدية استخدام المكياج لكن بشكل يناسب نوع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو بشرة مختلطة.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب المكياج الدهني

    أصحاب البشرة الدهنية غالبا ما يعانون من مشكلة حبّ الشباب. وينتج جلد المصابين بحب الشباب الكثير من الدهون، ما يؤدي لخلل في تصريفها من مسامات الجلد. وهذا يعني بأنه عليهم الحليولة دون وصول الدهون إلى المسام مع تجنب استخدام الماكياج الدهني، لكونه يزيد من كمية الدهون في البشرة ويؤدي إلى التهاب البثور.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لا بد من مراعاة محتوى المكياج

    أصحاب البشرة غير الصافية عليهم مراعاة ثلاثة أشياء في اختيار الماكياج، أولها مكونات الماكياج، فالمواد المعطرة الموجودة في مستحضرات التجميل والمواد الحافظة هي غير صحية ويجب تجنبها.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب الجراثيم

    تنصح أخصائية الأمراض الجلدية يالا أدلير بالابتعاد عن استخدام علب المكياج المفتوحة، فهي غيرصالحة، مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام العبوات التي تسمح باستخراج الكمية المراد استخدامها فقط. لتبقى المادة محمية من الجراثيم.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    الماء فقط لإزالة المكياج الجيد

    الماكياج الجيد الذي يحتوي على نسبة قليلة من المواد الضارة ليس من الضروري إزالته بشكل جذري، حيث يكفي الماء والمنشفة لإزالته. وإذا بقيت جسيمات صغيرة على الجلد فقد تفيده ولن تضره.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


 

مختارات

في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

أثبتت الدراسات العلمية أن استخدام المكياج لايبكر في ظهور التجاعيد ولا يمنع تنفس الجلد ودخول الأوكسجين الى طبقاته، إذا ما تم اختياره بشكل يناسب نوع البشرة، كيف ذلك؟! جولة مصورة للتعرف على المكياج الملائم للبشرة. (13.02.2014)  

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