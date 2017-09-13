هذا ما يجمع انجيلينا جولي ببيل غيتس

أظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن، أن النجمة أنجيلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس تفوقا في الحصول على إعجاب الناس عبر العالم بشكل أكبر من الإعجاب الذي يحظى به مشاهير آخرين، مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفرى وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.

بيل غيتس تقدم على الرجال في قائمة الشخصية الأكثر إثارة للإعجاب

وتشمل القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة. وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينج. في حين شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للأعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفرى والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. كما ضمت قائمة النساء اسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في المرتبة الثامنة وتلتها الممثلة الأمريكية إيما واتسن، ثم الناشطة الافغانية ملالا يوسفزاي.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار نسخ الدول، كل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في أمريكا. وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية. كما نشرت شركة يوجوف رسما بيانيا لنسبة الإعجاب بأوباما وترامب في كل دولة، وجاء ترامب في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها الاستطلاع ماعدا روسيا .

م.م/ ع.ج DW