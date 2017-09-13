 هذا ما يجمع انجيلينا جولي ببيل غيتس | عالم المنوعات | DW | 12.04.2018
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منوعات

هذا ما يجمع انجيلينا جولي ببيل غيتس

مرة أخرى تصدرت الممثلة انجيلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم. القائمة ضمت عشرين رجلاً وعشرين سيدة، من 35 دولة. وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

BAFTA Film Awards, 2018 Angelina Jolie (picture-alliance/AP/V. Le Caer)

أظهر استطلاع شركة يوجوف، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن، أن النجمة أنجيلينا جولي ورجل الأعمال بيل غيتس تفوقا في الحصول على  إعجاب الناس عبر العالم  بشكل أكبر من الإعجاب الذي يحظى به مشاهير آخرين، مثل بارك وميشيل أوباما وأوبرا وينفرى وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما.

Bill Gates (Getty Images/A. Schmidt)

بيل غيتس تقدم على الرجال في قائمة الشخصية الأكثر إثارة للإعجاب

وتشمل القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة. وجاء بعد غيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينج. في حين شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للأعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفرى والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون. كما ضمت قائمة النساء اسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في المرتبة الثامنة وتلتها الممثلة الأمريكية إيما واتسن، ثم الناشطة الافغانية ملالا يوسفزاي.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار نسخ الدول، كل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في أمريكا. وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية. كما نشرت شركة يوجوف رسما بيانيا لنسبة الإعجاب بأوباما وترامب في كل دولة، وجاء ترامب في المرتبة الـ17 وسبقه أوباما في كل الدول التي شملها الاستطلاع ماعدا روسيا .

م.م/ ع.ج DW

  • Angelina Jolie und Brad Pitt. (Foto: picture-alliance/dpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    أليس من الجميل مشاهدتهما معا، ولكن مثل هذه المشاهد قد نودعها قريبا، بعد أن قدمت أنجلينا وثائق الطلاق رسميا، والذي بدأ من تاريخ 15 أيلول/ تشرين أول بشكل رسمي، والسبب بحسب ما ذكره محامي أنجلينا يعود إلى "خلافات لا يمكن حلها".

  • Mr. and Mrs. Smith Film: (Foto: picture-alliance/kpa)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    بدأ الحب بين الطرفين أثناء تصوير الفيلم "السيد والسيدة سميث" في عام 2004، حيث أثار التقارب بين النجمين التكهنات وقتها، وفي العام التالي أعلن براد بيت نبأ انفصاله عن الممثلة جنيفر أنستون، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة كل من جولي وبيت.

  • Angelina Jolie and Brad Pitt und sechs Kinder: (Foto: picture-alliance/abaca/E. Pantaleo)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في عام 2006 استقبل براد وانجيلينا أول مولود لهما، وكانت طفلة، وأطلقوا عليها اسم شيلوه، بعد ذلك بعامين رزقا بتوأم فيفيان مارشلين ونوكس ليون. وتبنت العائلة ثلاثة أطفال آخرين في ما بعد، وزينت صور العائلة الكبيرة صفحات الجرائد والمجلات. انجيلينا طلبت حق رعاية الأطفال بعد الطلاق مع منح براد بيت حق زيارتهم.

  • Angelina Jolie Cover People Magazine Hochzeit. (Foto: Imago/Levine-Roberts)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    وفي سرية تامة، خطط النجمان حفل زفافهما والذي أقيم بعيدا عن الأضواء في قصر "ميرفال" في جنوب فرنسا، والذي يقال أن جولي وبيت قاما بشرائه عام 2008 بمبلغ 35 مليون يورو.

  • Angelina Jolie Brad Pitt By The Sea. (Foto: picture-alliance/dpa/Universal Pictures)

    مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

    في العام 2015 اشترك النجمان في عمل سينمائي موحد وهو "By the Sea"، حيث لم تلعب انجلينا دور البطولة إلى جانب زوجها فقط، بل شاركت أيضا في الإخراج. وتدور أحداث الفيلم عن رأب الصدع في العلاقة الزوجية التي ألمت بالراقصة فانيسا وزوجها الكاتب رولاند. إلا أن النجاح في وأد الخلافات داخل الفيلم لم يؤد إلى نجاح مماثل بين بيت وجولي. (إعداد يوليا هيتس/ ترجمة علاء جمعة)

    الكاتب: يوليا هيتس/ علاء جمعة


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مقاطع من حياة نجمي هوليوود براد بيت وإنجيلينا جولي

في عام 2004 وقعا في الحب، أثناء تصويرهما فيلم "السيد والسيدة سميث". ومنذ ذلك الحين شوهدت أنجلينا جولي وبراد بيت كالثنائي الحلم في هوليوود، إلا أن ذلك على وشك الانتهاء بعد أن طلبت أنجلينا الطلاق. (21.09.2016)  

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