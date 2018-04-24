هذا ما قاله رونالدو عن ضم صلاح لريال مدريد

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ"، أعطى محمد صلاح إشارات واضحة عن عزمه البقاء برفقة ليفربول، الذي تألق معه بشدة هذا الموسم، وأكد النجم المصري آنذاك أن لديه طموحات كبيرة مع "الريدز"، يسعى إلى تحقيقها في المستقبل القريب.

بيد أن مستقبل النجم المصري لا يزال يشغل وسائل الإعلام الدولية، التي يُشير بعضها إلى أن هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يلعب الموسم القادم بقميص ناد إسباني عملاق.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "ديلي ستار" أن نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو، طالب إدارة "الميرنغي" بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، وأضاف الموقع البريطاني أن الفائز بخمس كرات ذهبية يرى أن صلاح يُناسب ريال مدريد.

وأوضح موقع "ديلي ستار" تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن رونالدو لا يريد من إدارة "الأبيض الملكي" أن تتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، لأن عمره نوعا ما كبير (29 عاما) ولن يستفيد النادي كثيرا من خدماته، وأضاف أن النجم البرتغالي يُفضل قدوم لاعبين شباب إلى القلعة المدريدية، وعلى رأسهم محمد صلاح ونجم تشيلسي إدين هازارد، بهدف تعزيز سيطرة "الأبيض الملكي".

وفي نفس السياق، يُؤكد نفس المصدر أن ريال مدريد مقبل على تغييرات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يطمح النادي إلى تطعيم كتيبته بلاعبين كبار من أجل استعادة السيطرة محليا، ومواصلة هيمنة النادي الإسباني العملاق على باقي المسابقات القارية.

وتأتي تصريحات رونالد قبل أيام قليلة من مواجهة محمد صلاح سيلتقي مباراة نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح النجم المصري إلى قيادة "الريدز" إلى منصة التتويج بعد طول غياب، فيما يسعى رونالدو إلى مواصلة كتابة التاريخ مع "الميرنغي"، وقطع خطوة كبيرة من أجل التتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته الكروية.