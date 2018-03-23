هجمات جنوب فرنسا تؤكد استمرار التهديد الإرهابي من الداخل | أخبار | DW | 24.03.2018

تعيش فرنسا موجة تأثر كبرى السبت (24 آذار/ مارس) بعد موت دركي "بطل" حل محل رهينة في الاعتداء الإرهابي، الذي نفذه الجمعة في جنوب فرنسا، رضوان ل (25 عاماً)، الفرنسي من أصل مغربي، وأوقع أربعة قتلى وجرى خلاله احتجاز رهائن في متجر (سوبر ماركت) في بلدة تريب بجنوبي غرب فرنسا، قبل أن يلقي رضوان مصرعه في النهاية برصاص قوات الأمن. وقال رضوان ل إنه "جندي" في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي أعلن تبنيه لاحقا للهجوم.
المهاجم تطرف داخل فرنسا
اللفتنانت آرنو بلترام، توفي متأثرا بجروحه
ولد رضون ل في المغرب عام 1992 ونال الجنسية الفرنسية في 2004. وكان يخضع لمراقبة أجهزة الاستخبارات ومدرجاً على لوائح أمن الدولة "بسبب ارتباطه بالتيار السلفي"، بحسب المدعي العام فرنسوا مولانس. في آب/أغسطس 2016، أمضى شهراً في السجن بعد إدانته بـ"حمل سلاح محظور" و"استخدام مواد مخدرة" و"رفض الانصياع للأوامر". وبين 2016 و2017، خضع من جديد لمراقبة الاستخبارات التي لم ترصد "أي مؤشر يمكن أن ينذر بالانتقال إلى عمل إرهابي".
وتسعى جهات التحقيق في فرنسا إلى تحديد أسباب قيام رضوان بهجومه. وعثر المحققون في منزله في كاركاسون (جنوب) على "رسائل فيها إشارة إلى "داعش"، ويمكن اعتبارها بمثابة وصية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. كما تم توقيف شخصين هما شاب في الـ17 قالت السلطات إنه صديق للمهاجم ورفيقته.
وعثر محققون في قضايا الإرهاب على متفجرات محلية الصنع وأسلحة في السوبر ماركت، الذي شهد عملية احتجاز الرهائن، وبالإضافة إلى القنابل، تم العثور على مسدس عيار 7.65 مليمترا وسكين صيد، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر قضائية اليوم السبت.
وتؤكد العملية التي قام بها رضوان ل استمرار التهديد "الجهادي" من الداخل، الذي يقلق السلطات. كما أنها تُذكر "بأن مستوى التهديد الإرهابي على أرضنا لم يتراجع. الآن أصبح من الداخل وهو أساسا من صنع أفراد تشددوا أثناء وجودهم على ترابنا الوطني"، كما أعلن النائب العام للجمهورية في باريس فرنسوا مولانس.
انهيار "داعش" لم يغير من المخاطر
وعلق مسؤول فرنسي كبير في مكافحة الإرهاب في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الأسبوع "إنه خطر سيستمر، وتزداد صعوبة كشفه". فالأمر لم يعد يتعلق بأشخاص عائدين من مناطق المعارك في سوريا والعراق لتنفيذ هجمات في أوروبا، كما حصل خلال اعتداءات باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلا) وانما بأشخاص متأثرين عن بعد بعقيدة تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل أن ينتقلوا للتنفيذ.
وقال لوران نونيز رئيس المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي لوكالة فرانس برس في تشرين الأول/ أكتوبر إن "التهديد بشكل أساسي يصدر عن أفراد موجودين في فرنسا: إما أشخاص غير حازمين منعوا من التوجه إلى سوريا أو العراق وإما إرهابيون يمكنهم الانتقال إلى التنفيذ بدون أن يكون هناك مؤشرات سابقة إلى ذلك".
جنود يحملون نعش شرطي في هجوم إرهابي على قصر الإليزيه (25 أبريل/ نيسان 2017)
وقال جان بيار فيليو أستاذ العلوم السياسية لوكالة فرانس برس إن "حملة أوروبا"، التي أطلقها داعش في أيار/ مايو 2014 مع الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل تتواصل. هذه الحملة تنفذها بشكل أساسي خلايا نائمة مثلما حصل في كاتالونيا في آب/ أغسطس 2017 أو إرهابيون منفردون، كما حصل في أود" في جنوب فرنسا.
وشدد هذا الخبير على أن ذلك يأتي فيما تركز النقاش العام في الآونة الأخيرة على المخاطر التي يشكلها العائدون إلى بلادهم، أي هؤلاء، الذين تمكنوا من الانضمام إلى تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وقرروا العودة لتنفيذ هجمات.
وشدد المسؤول السابق لوحدة التدخل لدى الدرك فريديريك غالوا أن "انهيار تنظيم الدولة الاسلامية لم يغير المعطيات. هذا ما كنا نخشاه".
ص.ش/ف.ي (أ ف ب/ ص.ش)
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
هجوم دموي.. والفاعل غير معروف
انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
كارلوس.. الثعلب الإرهابي
شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
GIA تصل إلى فرنسا
خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب
أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
مجزرة شارلي إيبدو
مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
حمام دم في باريس وسان دوني
نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
نيس تنزف دما
يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.
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محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا
هجوم إرهابي في تريب
آخر الحوادث الإرهابية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 23 آذار/ مارس 2018. المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.
الكاتب: إسماعيل عزام