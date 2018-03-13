هبوط اضطراري لطائرة صينية والسبب نادر الحدوث

قالت إدارة الطيران المدني الصينية، إن طائرة تابعة لخطوط طيران سيتشوان هبطت اضطراريا في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد اليوم الاثنين (14 أيار/مايو 2018) بعد تحطم زجاج الجانب الأيمن من قمرة القيادة.

ونفت الإدارة إصابة أي راكب في الحادث، لكنها أكدت أن الطيار الذي كان جالسا في المقعد الأيمن أصيب بخدوش والتواء. وأضافت أن أحد أفراد الطاقم أصيب أيضا أثناء الهبوط، لكنها بالمقابل لم تدل بتفاصيل عن السبب وراء تحطم زجاج قمرة القيادة.

وأشارت الإدارة إلى أن الطاائرة التابعة لخطوط طيران سيتشوان أقلعت من بلدية تشونغتشينغ بوسط الصين صباح اليوم الاثنين وكانت في طريقها إلى مدينة لاسا عاصمة التبت.

من جهته ذكر موقع (فلايت رادار 24) الإلكتروني أن الطائرة كانت من طراز إيرباص إيه 319. في حين قالت متحدثة باسم إيرباص، إن الشركة ستقدم كل الدعم الضروري بناء على طلب إدارة الطيران المدني الصينية وخطوط طيران سيتشوان.

ونشرت صحيفة (تشنغدو إكونوميك ديلي) التابعة للحكومة صورا للطائرة دون إحدى نوافذ قمرة القيادة كما بدت أضرار في أجهزة التحكم في قمرة القيادة.

وتقع حوادث تصدع الزجاج الأمامي للطائرات من حين لآخر بسبب الطيور أو البرق، لكن انفصال زجاج أمامي بشكل كلي عن الطائرة أمر نادر الحدوث.

ز.أ.ب/ هـ.د ( د ب أ، رويترز، أ ف ب)