 نيمار يُعرقل مخططات برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 04.05.2018
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عالم الرياضة

نيمار يُعرقل مخططات برشلونة!

بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr (picture-alliance/Zumapress/M. Taamallah)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا على الجميع أن فريق برشلونة الإسباني يبحث عن خليفة لنجم الفريق أندريس إنييستا، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم الحالي، وخوض تجربة كروية جديدة.

ويُسابق برشلونة الزمن من أجل ضم لاعب من طراز "الرسام" إنييستا، إذ أكدت العديد من التقارير الصحفية أن النادي الكتالوني، استقر به الحال على نجم توتنهام الإنجليزي كريستيان إيركسن، الذي يُقدم مستويات رائعة مع الفريق اللندني. بيد أن انتقال النجم الدنماركي إلى "البلوغرانا" لن يكون بالمهمة السهلة، خاصة عندما يدخل عملاق كبير على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول.

Füßball FA Cup - Manchester United - Tottenham Hotspur (picture-alliance/Sportphoto24/S. Calabrese)

النجم الدنماركي كريستيان إيركسن

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يبدو أن الأندية الإسبانية عاقدة العزم على مواصلة زعامتها الكروية في "القارة العجوز"، في ظل تراجع واضح لبعض الأندية الأوروبية الكبيرة. فما هو سر تسيد الإسبان مؤخرا لعالم الساحرة المستديرة في القارة الأوروبية؟. (04.05.2018)

خلال أربع سنوات مع برشلونة، خاض نيمار 123 مباراة سجل فيها 68 هدفا، ساعده من خلالها في الفوز بأغلى الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا. والآن وبعد أقل من عام على رحيله إلى باريس لا يستبعد رئيس برشلونة عودته من جديد! (28.04.2018)

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، طلب من رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، التعاقد مع لاعب توتنهام كريستيان إيركسن، وأضافت أن نيمار يُريد إيركسن في صفوف نادي العاصمة الفرنسية بأي ثمن.

وتابعت التقارير الإسبانية أن النجم البرازيلي، يعتقد أن التعاقد مع النجم الدنماركي إيركسن سيساعد الفريق الباريسي، في التتويج بدوري أبطال أوروبا في السنة المقبلة، مضيفة أن نيمار لا يريد مغادرة فريق باريس سان جيرمان من دون التتويج بالكأس "ذات الأذنين".

ومن المتوقع أن يصل سعر انتقال نجم توتنهام إيركسن (26 عاما) إلى باريس سان جيرمان حوالي 100 مليون يورو، وهو يُعد مبلغا في متناول الفريق الباريسي، الذي يمتلك إمكانية مالية كبيرة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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