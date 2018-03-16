 نيمار يكشف آخر تفاصيل علاجه من الإصابة | عالم الرياضة | DW | 24.03.2018
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عالم الرياضة

نيمار يكشف آخر تفاصيل علاجه من الإصابة

يخوض نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا سباقا ضد الساعة من أجل تعافيه من الإصابة، حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب والمشاركة في نهائيات كأس العالم. نيمار كشف مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل علاجه.

Bayern München vs Paris Saint-Germain (Getty Images/F.Fife)

يغيب نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عن المستطيل الأخضر منذ مدة بسبب إصابة قوية ألمت به في إحدى مباريات الدوري الفرنسي. ويخوض النجم البرازيلي سباقا مع الزمن من أجل استعادة لياقته البدنية في أسرع وقت، حتى يتمكن من المشاركة مع المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم، التي ستحتضنها روسيا صيف هذا العام.

مختارات

تدل كل المؤشرات على أن النجم البرازيلي نيمار لن يكون حاضرا في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، ضمن ثمن نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة الخطيرة في مشط القدم. غياب سيعقد أكثر مهمة باريس سان جيرمان في التنافس على دوري الأبطال. (27.02.2018)

أوضحت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يُمارس لعبة البوكر على الانترنيت من أجل القضاء على الملل، في ظل توقعات بعودة اللاعب إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا في الصيف الحالي. (13.03.2018)

ويحرص صاحب أعلى صفقة قياسية في عالم الساحرة المستديرة على تقاسم أبرز لحظات حياته مع الملايين من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مرحلة العلاج التي يمر منها حاليا بعد الإصابة.

 وفي هذا الشأن أوضح موقع جريدة "ذا صن" أن نيمار نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، فيديو يظهر فيه وهو يتلقى العلاج، مشيرا فيه إلى أنه قام ببعض التمارين الخفيفة في قدمه اليمنى المصابة.

وذكر الموقع البريطاني أن نجم المنتخب البرازيلي (26 عاما) حمَل فيديو آخر له أثناء خضوعه للعلاج على يد طبيبه الشخصي، أكد فيه على أنه يتلقى" حصته الثانية من العلاج اليومي"، في ظل توقعات بانتقال العلاج إلى مراحل متقدمة في الأسابيع القادمة. وتُعول الجماهير البرازيلية كثيرا على تواجد نيمار في بطولة كأس العالم، حيث يسعى منتخب "السامبا" إلى التتويج بهذا اللقب العالمي، الذي فاز به آخر مرة سنة 2002.

من جهة أخرى لا زالت الشائعات تُحيط بمستقبل نيمار مع الفريق الباريسي العملاق، خاصة بعدما أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يعتزم التعاقد مع النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حين يتمسك بطل الدوري الفرنسي بخدمات نجمه الأول نيمار.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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أوضحت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يُمارس لعبة البوكر على الانترنيت من أجل القضاء على الملل، في ظل توقعات بعودة اللاعب إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا في الصيف الحالي.

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