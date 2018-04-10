 نيمار يرفع ورقة الشك في وجه توخيل | عالم الرياضة | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

نيمار يرفع ورقة الشك في وجه توخيل

يبدو أن ربط اسم المدرب الألماني توماس توخيل بتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أثار بعض القلق لدى لاعبي فريق العاصمة الباريسي. النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أدلى بدلوه هو الآخير في هذا الموضوع. فماذا قال؟

Brasilien Fußball verletzter Neymar (picture-alliance/AP Photo/E. Savio)

نيمار دا سيلفا، صورة أرشيفية.

ذكر موقع "شبورت بيلد" أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليس مُتحمسا لتولي المدرب الألماني توماس توخيل مهمة تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنس في الموسم المقبل، خلفا لمدرب الفريق الحالي أوناي إيمري.

وأكدت تقارير صحفية سابقة أن نادي باريس سان جيرمان، أسند مهمة تدريب الفريق الفرنسي إلى المدرب الألماني توماس توخيل (44 عاما)، بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم واحد.

مختارات

المدرب الإسباني لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، لكن تولي إنريكي مهمة تدريب فريق العاصمة الفرنسية قد تأتي عن طريق توصيات خاصة. فكيف ذلك؟ (05.04.2018)

بينما يقترب فريق باريس يان جيرمان من إعلان تعاقده الرسمي مع توماس توخل، تنتظر المدرب الألماني مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية مع نادي العاصمة الفرنسية. فما هي؟ وهل سينجح توخل في أول تجربة تدريبة خارج ألمانيا؟ (10.04.2018)

وأوضح الموقع الألماني بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا (26 عاما)، يُشكك في قدرة توماس توخيل على قيادة فريق العاصمة الباريسية إلى منصات التتويج نهاية الموسم، وأضاف أن صاحب أعلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو)، يرى أن توخيل حقق نجاحا محدودا، إذ فاز فقط بلقب كأس ألمانيا مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في 2017/2016.

وفي نفس السياق، أكد نفس المصدر أن نيمار يُفضل إسناد مهمة تدريب الفريق الباريسي إلى مدرب تشيلسي الإنجليزي أنطونيو كونتي (48 عاما) أو البرتغالي جوزيه مورينيو (55 عاما) أو مدرب ليفربول يورغن كلوب (50 عاما)، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف (57 عاما).

 

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Thomas Tuchel

ثلاثة تحديات رئيسية في انتظار توخل مع باريس سان جيرمان 10.04.2018

بينما يقترب فريق باريس يان جيرمان من إعلان تعاقده الرسمي مع توماس توخل، تنتظر المدرب الألماني مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية مع نادي العاصمة الفرنسية. فما هي؟ وهل سينجح توخل في أول تجربة تدريبة خارج ألمانيا؟

FC Barcelona Luis Enrique

يد البرازيليين الخفية ترفع حظوظ إنريكي في تدريب سان جيرمان 05.04.2018

المدرب الإسباني لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، لكن تولي إنريكي مهمة تدريب فريق العاصمة الفرنسية قد تأتي عن طريق توصيات خاصة. فكيف ذلك؟

Brasilien Fußball verletzter Neymar

تقرير- التعاقد مع زيدان شرط نيمار للبقاء في باريس سان جيرمان 28.03.2018

يبدو أن مهمة فريق باريس سان جيرمان في التعاقد مع مدرب جديد لن تكون مفروشة بالورود. تقارير صحفية تؤكد اشتراط نجم الفريق نيمار تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مهممة تدريب فريق العاصمة الفرنسية من أجل البقاء في الفريق.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نيمار يرفع ورقة الشك في وجه توخيل

تشيلسي يفاوض ريال مدريد وراء الكواليس على صفقة تبادلية مثيرة

سر "ريمونتادا" روما في القضاء على أحلام برشلونة

ثلاثة تحديات رئيسية في انتظار توخل مع باريس سان جيرمان

رئيس الريال يُسقط بيل وبنزيما من حسابات الفريق للموسم المقبل

تواضع ليونيل ميسي يقتحم أسوار مانشستر يونايتد