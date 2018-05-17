 نيمار يبعث رسالة مبطنة إلى غوارديولا! | عالم الرياضة | DW | 26.05.2018

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عالم الرياضة

نيمار يبعث رسالة مبطنة إلى غوارديولا!

قبل أيام قليلة، أكد ربان سفينة باريس سان جيرمان توماس توخل أن نجم الفريق الأول نيمار جزء أساسي في مشروعه مع النادي الفرنسي. لكن، تصريحا أدلى به النجم البرازيلي مؤخرا قد يفتح الباب له للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr (picture-alliance/Zumapress/M. Taamallah)

صورة أرشيفية.

يبدو أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا مُصر على إثارة الكثير من التكهنات حول مستقبله الكروي مع نادي العاصمة الباريسية، خاصة في ظل توارد تقارير صحفية تؤكد عزم النجم البرازيلي مغادرة النادي الفرنسي العملاق في فترة الانتقالات الصيفية.

وتُبدي العديد من الأندية الأوروبية الكيرة رغبتها في الحصول على خدمات الساحر البرازيلي، خاصة نادي ريال مدريد، الذي يتأهب، حسب العديد من التقارير الصحفية، إلى خطف نيمار وجلبه إلى القلعة المدريدية في أقرب وقت ممكن.

مختارات

يبدو أن المعاملة الخاصة، التي يحظى بن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد أثارت حنق بعض زملائه في الفريق. لاعب خط وسط النادي الباريسي أدريان رابيو عبر صراحة عن موقفه إزاء هذه المعاملة. فماذا قال صاحب القدم اليسرى الأنيقة؟ (11.05.2018)

يبدو أن مدرب باريس سان جيرمان الجديد توماس توخل قد نجح في أول تحد له مع الفريق الباريسي العملاق. تقارير صحفية تؤكد أن المدرب الألماني أقنع نجم الفريق الأول بالبقاء في النادي والعدول عن الرحيل. فكيف نجح في ذلك؟ (22.05.2018)

لكن، يبدو أن تصريحات النجم البرازيلي قد تفتح المجال أمام أندية أخرى للحصول على توقيع نيمار. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار دا سيلفا اعترف برغبته في اللعب تحت قيادة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام "أردت دائما العمل مع غوارديولا فهو مدرب مختلف. لقد قدمت بعد سنة من رحيله عن النادي. أريد حقا العمل معه".

وقد تكون تصريحات نيمار الأخيرة رسالة مبطنة إلى بيب غوارديولا من أجل التحرك لضمه في فترة الانتقالات القادمة، خاصة بعدما أكد المدرب الإسباني الشهير عزمه تطعيم كتيبته الكروية بأسماء أخرى وازنة من أجل تحقيق المزيد من الألقاب.

يُشار إلى أن نيمار (26 عاما) تعافى من إصابة ألمت به وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة، في ظل توقعات بتألق النجم البرازيلي مع منتخب بلاد في كأس العالم، التي تحتضنها روسيا بعد أيام قليلة.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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