نيمار ليس مستعداً لانتظار عرض ريال مدريد لموسم آخر

أسر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى مقربين منه بأنه غير مرتاح في فرنسا، ولذلك يرغب في مغادرة صفوف ناديه باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات القادمة، حسبما أكد موقع "دون بالون". ولتحقيق هذه الرغبة، فإنه لم يعد مستعداً للانتظار لموسم آخر للانتقال إلى نادي ريال مدريد وإنما سيبحث أي عرض آخر قد يتلقاه مع نهاية الموسم.

وقد يأتي هذا العرض من نادي مانشستر يونايتد الذي يبحث مديره الفني جوزي مورينيو عن قائد جديد لتحقيق أهداف النادي خلال الموسم القادم. وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن إدارة "الشياطين الحمر" مستعدة لدفع 400 مليون يورو التي يطلبها فريق باريس سان جيرمان للتخلي عن صانع ألعابه البرازيلي.

ويرجع تردد إدارة نادي ريال مدريد بخصوص حسم صفقة نيمار هذا الموسم إلى الغموض الذي يلف مستقبل بقاء نجمه البرتغالي في صفوف الفريق الملكي. ولا يتوان النجم البرتغالي في مطالبة إدارة النادي برفع أجره السنوي، حسبما ذكرت صحيفتي "إلموندو" و"ماركا" الإسبانيتين.

يشار إلى أن نيمار يغيب عن المستطيل الأخضر منذ مدة بسبب إصابة تعرض لها في مباراة جمعت بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي، فيما يُتوقع عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب خلال ثلاثة أسابيع القادمة، حسب ما تُشير إليه العديد من التقارير الصحفية البرازيلية.