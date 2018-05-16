نووي إيران وترامب.. هل تسلك أوروبا طريقها المستقل دون الأخ الأكبر؟

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش القمة الأوروبية في العاصمة البلغارية صوفيا أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما تزال تدعم الاتفاق النووي مع إيران وستواصل مشاوراتها مع واشنطن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق. وترى برلين كما باقي العواصم الأوروبية أن الاتفاق مع طهران ليس مثاليا، ولكن من الأفضل الالتزام به والبحث لاحقا في قضايا خلافية أخرى كالبرنامج الباليستي والسياسة الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

سحبُ الرئيس ترامب بلاده من الاتفاق النووي يشكل تحديا غير مسبوق للسياسة الخارجية الأوروبية، بل هناك من المراقبين من يرى في هذه الخطوة تهديدا مباشرا لمستقبل العلاقات الأطلسية. فهل يتعلق الأمر بمجرد أزمة طارئة أم بمؤشر على تحول عميق في العلاقات الدولية قد يعيد خلط خارطة التحالفات الدولية؟ في حوار مع DW عربية أكد حسين الوائلي الكاتب والصحافي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو أنه لا يتوقع انهيارا كاملا للعلاقات بين بروكسل وواشنطن، ولكن تراجعا ملحوظا في مستوى وزخم تلك العلاقات مؤكد.

معضلة مسك العصا من النصف

يواجه الاتحاد الأوروبي بعد قرار ترامب تحديا غير مسبوق لحماية ما أسماه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "السيادة الاستراتيجية والاقتصادية لأوروبا". وتسعى بروكسل إلى الحفاظ على مكسب الاتفاق النووي مع طهران، وهو ما يعني التزاما أوروبيا بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع إيران، ولكن دون المخاطرة بقطع الخيط الرفيع ما الإدارة الأمريكية. فقد أكد الرئيس الفرنسي أنه يبذل جهودا لبلورة اتفاق أوسع يكون مكملا لاتفاق 2015 باتفاق آخر حول البرنامج النووي لإيران لما بعد عام 2025، عندما تنتهي فترة الاتفاق الأصلي. من جهته، قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس "أمامنا أسابيع قليلة متبقية لإنقاذه ... ولا أحد يستطيع القول الآن ما إذا كنا سننجح في ذلك، ولكن سوف نبذل كل ما في وسعنا".

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ويبقى السؤال هو: هل تملك أوروبا ما يكفي من الأدوات التي تسمح لها بانتهاج سياسة مستقلة عن واشنطن؟ يرى حسين الوائلي أن "هذا ما طالبت به المستشارة ميركل وكذلك الرئيس الفرنسي ماكرون حيث طالبا بسياسية دفاعية مستقلة والتخفيف من الاعتماد على الولايات المتحدة". واستطرد موضحا "أعتقد أن هذا ما يجب أن تدعو له قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا. إن أوروبا اليوم في حاجة لرؤية اقتصادية وأمنية من أجل الخروج من العباءة الأمريكية".

للاقتصاد كلمة الفصل؟

أعلنت ايه.بي مولر- ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران خوفا من العقوبات الأمريكية، مما يلقي بظلال من الشك على إمكانية أن يتمكن الأوروبيون من انقاد اتفاق التجارة مع طهران. وهذا معناه أن أفق تطوير شراكة اقتصادية أوروبية مع إيران ستكون من باب المستحيلات في ظل عقوبات أمريكية ضد إيران. وذهب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في نفس الاتجاه حينما اعتبر أنه سيكون من الصعب حماية مصالح الشركات الألمانية التي ستواصل تعاملاتها مع إيران في ظل عقوبات أمريكية.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البداية النووية كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي البحث عن حلول سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب! في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي شد وجذب أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي فصل جديد في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي مفاعلات نووية سرية في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي على مشارف حل في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي الاتفاق التاريخي في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي طموحات حدها الاتفاق! كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي أمريكا تنسحب آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



"استبعاد سيناريو القطيعة"

يرى حسين الوائلي أنه "من الصعب التكهن بسيناريو القطيعة في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة لأنها العلاقة تاريخية. وأستعير هنا بكلمة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أكدت أن هناك مسارين مختلفين في الرؤى الأمريكية والأوروبية، لكن يتعين على الطرفين أن يصمدا أمام اختلاف الرأي". واستطرد الوائلي موضحا "أرى أن هناك انشقاقا كبيرا في العلاقات الأطلسية، لكن المصلحة الاقتصادية والأمنية هي التي تهيمن ، ويبدو لي أن هذه العلاقة ستستمر ولكن ربما بوتيرة منخفضة".

ويرى المراقبون أن مشكل العلاقات الأمريكية الأوروبية تتجاوز الموضوع الإيراني لتشمل السياسة الخارجية التي تنتهجها إدارة ترامب بشكل عام، ومن مظاهرها مسألة فرض رسوم جمركية أمريكية على الشركات الأوروبية. وهو ما يلقي بظلال من الضبابية على علاقات أطلسية تم وضع أسسها على مدار العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولا يزال من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت هذه الأزمة مجرد سحابة عابرة أم مؤشر على تحول جذري في العلاقات الدولية.