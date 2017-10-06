نورنبرغ يصعد برفقة دوسلدورف لدوري الأضواء الألماني

وارتفع رصيد نورنبرغ إلى 60 نقطة، ليقفز إلى صدارة المسابقة بفارق الأهداف أمام دوسلدورف، المتساوي معه في نفس الرصيد الذي تراجع للمركز الثاني عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه هوليستن كيل الذي ظل في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وسيكون لقاء نورنبرغ مع دوسلدورف الذي سيقام يوم الأحد القادم في ختام مباريات الموسم حاسما في تحديد الفريق الفائز بالبطولة.

في المقابل بات يتعين على كيل خوض الملحق المؤهل للصعود إلى الدوري الألماني، حيث يلتقي في مباراتي ذهاب وعودة مع صاحب المركز الثالث من القاع في دوري الدرجة الأولى يوم 17 و21 أيار/مايو الجاري.

ويدين نورنبرغ بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبيه هانتو بيهرينز وتيم لايبولد اللذين أحرزا هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و75 ليقودا الفريق للعودة إلى الدرجة الأولى للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد أربعة مواسم قضاها في الدرجة الثانية.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)