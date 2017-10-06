 نورنبرغ يصعد برفقة دوسلدورف لدوري الأضواء الألماني | عالم الرياضة | DW | 06.05.2018
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عالم الرياضة

نورنبرغ يصعد برفقة دوسلدورف لدوري الأضواء الألماني

لحق فريق نورنبرغ بفريق فورتونا دوسلدورف في الصعود لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه ساند هاوزن اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الألماني.

Fußball zweite Bundesliga SV Sandhausen - 1. FC Nuernberg (Getty Images/Bongarts/S. Hofmann)

وارتفع رصيد نورنبرغ إلى 60 نقطة، ليقفز إلى صدارة المسابقة بفارق الأهداف أمام دوسلدورف، المتساوي معه في نفس الرصيد الذي تراجع للمركز الثاني عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه هوليستن كيل الذي ظل في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وسيكون لقاء نورنبرغ مع دوسلدورف الذي سيقام يوم الأحد القادم في ختام مباريات الموسم حاسما في تحديد الفريق الفائز بالبطولة.

في المقابل بات يتعين على كيل خوض الملحق المؤهل للصعود إلى الدوري الألماني، حيث يلتقي في مباراتي ذهاب وعودة مع صاحب المركز الثالث من القاع في دوري الدرجة الأولى يوم 17 و21 أيار/مايو الجاري.

ويدين نورنبرغ بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبيه هانتو بيهرينز وتيم لايبولد اللذين أحرزا هدفي اللقاء في الدقيقتين 38 و75 ليقودا الفريق للعودة إلى الدرجة الأولى للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد أربعة مواسم قضاها في الدرجة الثانية.

 

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    باولينيو

    وقّع نادي ليفركوزن الألماني عقدا بقيمة 20 مليون يورو لشراء اللاعب البرازيلي الصاعد باولينيو. وسينضم الشاب -البالغ من العمر سبعة عشرعاماً- إلى صفوف باير في هذا الصيف، في تموز / يوليو 2018، ضمن صفقة مدتها أربع سنوات. باولينيو نجمٌ برز بقوة في بلده البرازيل. فهل سيصل إلى نفس المستوى في ألمانيا؟

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    زي روبرتو

    خاض لاعب الوسط المجتهد والمتعدد المواهب زي روبرتو336 مباراة في الدوري الألماني، ليصبح بذلك ثاني أكبر لاعب أجنبي في البوندسليغا. انتقل إلى نادي ليفركوزن قبل أن ينتقل مجددا إلى ميونيخ. تقاعد روبرتو عام 2017 وهو في الثانية والأربعين من العمر، وفي حوزته أربعة ألقاب أحرزها في الدوري الألماني.

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    روبرتو فيرمينو

    أنتقل فيرمينو إلى ألمانيا عام 2011 وهو في سن التاسعة عشرة . وتحسنت سرعة لعبه بوجوده جنباً إلى جنب مع سيباستيان رودي، وكيفن فولاند، ونيكلاس سول، حتى وصول هوفهايم إلى الدوري الألماني. كما تسارعت مسيرته تحت قيادة يورغن كلوب في ليفربول، بما أتاح له فرصة الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام.

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    لوسيو

    المدافع الفائز بكأس العالم لوسيو هو جزء من فريق "ليفركوزن" الذي أخفق في الفوز بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في آخر مباريات الموسم الثلاث، لكنه أثبت نجاحاً أكبر بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ، حيث حاز على ثلاث ميداليات في دوري الدرجة الأولى الألماني وكأس ألمانيا خلال فترة السنوات الأربع .

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    ايمرسون

    لاعب خط الوسط المدافع الذي تميز بلعبه في قائمة رائعة من الأندية الكبيرة في كرة القدم أمثال ريال مدريد وميلانو وروما ويوفنتوس. لعبه المتقن وقراءته التكنيكية التي لا مثيل لها جعلته نجماً ساطعاً في الدوري الألماني.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart (picture-alliance/Baumann)

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    ديدي

    لم يحصد النجاح ذاته في وطنه الأم، لكنه حقق مركزاً أسطورياً في دورتموند. ومنذ وصوله إلى ألمانيا وهو في سن العشرين، عام 1998، يواصل ديدي تقديم انجازاته من خلال أكثر من 400 مباراة خاضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حيث فاز فريقه بلقب الدوري الألماني مرتين تحت قيادة يورغن كلوب

  • Giovane Elber - Bayern München (picture-alliance/dpa/F. Rust)

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    البير

    أحرز البير في الآونة الأخيرة لقب أفضل هدّاف أجنبي من بايرن كما أطلق عليه روبرت لفاندوفسكي ، بعد فترة مليئة بالإنجازات مع النادي في الفترة بين عامي 1997 و2003. حيث جاءت أهداف البير المائة وأربعين مع بايرن بمعدل هدف واحد كل 143 دقيقة. كما أحرز مع فريقه أربع مرات بطولة الدوري الألماني، وثلاث مرات بطولة كأس ألمانيا ومرة واحدة بطولة دوري أبطال أوروبا.

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    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    دييغو

    أنضم دييغو لاعب خط الوسط المهاجم المحترف إلى بريمن قادماً من بورتو مقابل 6 ملايين يورو عام 2006، وهو ما اعتبر مبلغا جسيما آنذاك. دييغو حقق نجاحات كبيرة، حيث احرز لقب أفضل لاعب في الموسم، وافضل هدف في الموسم، مع بريمن الذي جاء ثالثاً.وفي عام 2009 اشتراه نادي يوفانتس الايطالي العملاق بأكثر من 24 مليون يورو. ثم انضم عام 2010 إلى فولفسبورج لكنه لم يحقق قط نفس المستوى.

  • Deutschland Russland VfL Wolfsburg vs ZSKA Moskau (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    غرافيتي

    أحد أكثر اللاعبين تألقاً في تاريخ الدوري الألماني، حيث سجل 28 هدفاً في 25 مباراة ، أهداف غرافيتي مع فولفسبورج صعدت بالنادي الى التتويج في بوندسليغا لعام 2009. البرازيلي الحاصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب بات نجم المدرب فيليكس ماجات الذي كان قد منحه أدنى ترجيح للفوز.

  • Fußball Eintracht Braunschweig gegen VFL Wolfsburg Luiz Gustavo (Reuters/F. Bimmer Livepic )

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    لويز غوستافو

    كان لاعب خط الوسط جزءاً من فريق بايرن ميونيخ الذي فاز بثلاثية تحت قيادة يوب هاينكس في 2012/13. وبعد انضمامه إلى فولفسبورغ ، كان عنصراً أساسياً في دورة كأس العالم في البرازيل والتي خرجت من البطولة بشكل محرج بعد هزيمتها التاريخية 7-1 مقابل ألمانيا في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة على أرضها.

  • Werder Bremen ist deutscher Meister, Ailton (AP)

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    ايلتون

    بعد بداية بطيئة، أصبح ايلتون أسطورة في الدوري الألماني. فهو أول لاعب غير ألماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا، حيث قادت أهدافه فيردر بريمن للفوز بلقب الدوري في عام 2004. وكان قد أستمرباللعب مع شالكه وهامبورغ ودويسبورغ قبل أن يترك كرة القدم الألمانية في 2008.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - FC Schalke 04 (Reuters/H. Hanschke)

    راقصو السامبا يتألقون في الدوري الألماني

    رونالدو

    يُقدم رونالدو البالغ من العمر 35 عاماً أداءً رائعاً رغم تقدمه في العمر بلعبه لنادي شالكه بقيادة دومينيكو تيدكو. شالكه تعادل مع بوروسيا دورتموند 4-4 في وقت سابق من هذا الموسم. كما فاز مركز الظهير العملاق بآخر مباراة مع منتخب بلده البرازيل في عام 2009 خلال فترة السنوات السبع التي قضاها مع نادي بريمن، وقد تضمنت تلك السنوات مياراة حقق فيها لبريمن (هاتريك) غير متوقع عام 2006. DW/ ط.ف


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