 نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بحمى شديدة | أخبار | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بحمى شديدة

ذكرت مصادر متطابقة أنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمستشفى بعد إصابته بحمى شديدة. طبيب نتنياهو نفى أن تكون حياته معرضة للخطر. يأتي ذلك بعد يوم من استجواب الشرطة له في اتهامات بالفساد.

Benjamin Netanjahu (picture-alliance/dpa/M. Kahana)

ذكرت تقارير إعلامية في إسرائيل اليوم الثلاثاء (27 آذار/ مارس 2018) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم نقله إلى المستشفى لإصابته بحمى شديدة. وأوضحت هذه التقارير أن نتنياهو(68 عاما) يعاني سعالا حادا، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى هداسا في القدس.

مختارات

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طهران من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها إيران و"وكلاؤها" في سوريا، ملوحا بقطعة قال إنها ما تبقى من طائرة دون طيار إيرانية سقطت في إسرائيل الأسبوع الماضي. (18.02.2018)

"ابن كلب" عبارة وصف بها الرئيس الفلسطيني سفير أمريكا في إسرائيل، تبعت ذلك انتقادات من تل أبيب وواشنطن. فكيف ستتأثر العلاقات الأمريكية الفلسطينية المتوترة أصلا، وما تأثير ذلك على مشروع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟ (20.03.2018)

وقال متحدث باسم نتنياهو إن الأخير نُقل للمستشفى الثلاثاء للخضوع لفحوصات طبية بعد أن شعر بالمرض. وأضاف في رسالة نصية "رئيس الوزراء يعاني من حمى شديدة وسعال".

من جانبه، ذكر موقع (واي نت) الإسرائيلي استنادا إلى طبيب رئيس الوزراء، أن نتنياهو لم يأخذ راحة كافية بعد إصابته بالتهاب في الحلق  قبل أسبوعين، ونفى الطبيب أن تكون حياة نتنياهو معرضة للخطر.

كان نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، قد جرى استجوابهم أمس الاثنين من قبل الشرطة في اتهامات بالفساد، وفي أعقاب ذلك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس.

أ.ح/ع.ج (د ب أ، رويترز)

 

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  