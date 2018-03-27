نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد إصابته بحمى شديدة

ذكرت تقارير إعلامية في إسرائيل اليوم الثلاثاء (27 آذار/ مارس 2018) أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم نقله إلى المستشفى لإصابته بحمى شديدة. وأوضحت هذه التقارير أن نتنياهو(68 عاما) يعاني سعالا حادا، مشيرة إلى أنه نقل إلى مستشفى هداسا في القدس.

وقال متحدث باسم نتنياهو إن الأخير نُقل للمستشفى الثلاثاء للخضوع لفحوصات طبية بعد أن شعر بالمرض. وأضاف في رسالة نصية "رئيس الوزراء يعاني من حمى شديدة وسعال".

من جانبه، ذكر موقع (واي نت) الإسرائيلي استنادا إلى طبيب رئيس الوزراء، أن نتنياهو لم يأخذ راحة كافية بعد إصابته بالتهاب في الحلق قبل أسبوعين، ونفى الطبيب أن تكون حياة نتنياهو معرضة للخطر.

كان نتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، قد جرى استجوابهم أمس الاثنين من قبل الشرطة في اتهامات بالفساد، وفي أعقاب ذلك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس.

أ.ح/ع.ج (د ب أ، رويترز)