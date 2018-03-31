نقابة شرطة ألمانيا تدعو لترحيل الأجانب "غير المصرَّح لهم" من الحدود

قال رئيس نقابة الشرطة الألمانية إرنست فالتر اليوم (الأحد السادس من مايو/ أيار 2018) إن النقاش الكامل عن "مراكز المرساة، أو مراكز الترحيل، أو غيرها من المراكز" يصبح غير ضروري، إذا "تم السماح للشرطة الاتحادية برفض أو ترحيل أي أجنبي ليس لديه تصريح دخول على حدودنا الداخلية مرة أخرى وفقا للقانون إلى الدول المجاورة لنا الآمنة بلا شك".

وأضاف أنه لابد أن توفر كل الولايات الاتحادية "عددا كافيا من أماكن احتجاز ما قبل الترحيل وأن تأمر المحاكم باحتجاز ما قبل الترحيل للأشخاص الملزمين بالرحيل على نحو واجب النفاذ".

مشاهدة الفيديو 00:32 شارك ألمانيا تعتزم التصدي لمرسوم للأسد بمصادرة أملاك لاجئين سوريين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2wnVt ألمانيا تعتزم التصدي لمرسوم للأسد بمصادرة أملاك لاجئين سوريين

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم يأمل في تسريع إجراءات اللجوء والترحيلات لما يصل إلى 1500 لاجئ من خلال مراكز المرساة المخطط لها، والتي من المقرر إتمام إجراءات اللجوء بها وترحيل من لا يتم الاعتراف بهم كلاجئين منها مباشرة. ويعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تشغيل أولى هذه المراكز في آب / أغسطس أو أيلول / سبتمبر المقبلين.

ح.ز/ م.س(د.ب.أ)