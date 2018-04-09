نصر الله: قصف مطار التيفور أدخل إسرائيل في قتال مباشر مع إيران

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2018) إن استهداف إسرائيل للقاعدة الجوية السورية يوم الأحد الماضي، والذي أدى إلى مقتل عدد من قوات الحرس الثوري الإيراني كان "خطأ تاريخيا".

وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر الشاشة خلال احتفال انتخابي لحزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت إن الإسرائيليين "ارتكبوا خطأ تاريخياً.. وأدخلوا أنفسهم في قتال مباشر مع ايران"، مضيفاً إنها "حادثة مفصلية في وضع المنطقة، ما قبلها شيء، وما بعدها شيء آخر، هذه حادثة لا يمكن العبور عنها ببساطة".

وهددت إيران بالرد على الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة العسكرية السورية. واتهمت طهران ودمشق وموسكو إسرائيل بالمسؤولية عن هذه الضربة.

كما وصف نصر الله في خطابه الجمعة الهجوم الكيماوي المحتمل في بلدة دوما السورية، بأنه "مسرحية" وقال "كلنا ندين الكيماوي في أي معركة ونعتبره جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن المعاصي الكبرى ولكن أنا أحب أن أؤكد لكم ...إن ما جرى في دوما مسرحية، لا في كيماوي ولا شي. هذه معلوماتنا وهذا أمر نحن متأكدين منه وأصلا ما في منطق لاستخدامه. المحشور يستخدم الكيماوي، طيب المنتصر لماذا يريد استخدام الكيماوي؟

يذكر أن جماعة حزب الله الشيعية المسلحة حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي دخلت عامها الثامن.

ص.ش/ي.ب (رويترز، أ ف ب)