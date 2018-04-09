 نصر الله: قصف مطار التيفور أدخل إسرائيل في قتال مباشر مع إيران | أخبار | DW | 13.04.2018
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أخبار

نصر الله: قصف مطار التيفور أدخل إسرائيل في قتال مباشر مع إيران

اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن إسرائيل ارتكبت خطأ تاريخيا وأدخلت نفسها في "قتال مباشر" مع إيران بعد قصفها قبل أيام مطاراً عسكرياً في وسط سوريا، تسبب بمقتل سبعة مقاتلين إيرانيين قال إنهم من "الحرس الثوري".

Hasan Nasrallah (picture-alliance/dpa)

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الجمعة (13 أبريل/ نيسان 2018) إن استهداف إسرائيل للقاعدة الجوية السورية يوم الأحد الماضي، والذي أدى إلى مقتل عدد من قوات الحرس الثوري الإيراني كان "خطأ تاريخيا".

مختارات

أكد الجيش الروسي أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري في سوريا من الأجواء اللبنانية، وهو ما أكدته دمشق أيضا. فيما نفت واشنطن وباريس تنفيذها للضربة رغم تعهدهما برد "قوي ومشترك" بعد الهجوم الكيماوي في دوما. (09.04.2018)

إثر تهديد ترامب للأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما، تعرض مطار التيفور العسكري وسط سوريا لضربات صاروخية، لكن واشنطن نفت تنفيذها لتلك الضربة. فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في دوما. (09.04.2018)

وقال نصرالله في خطاب ألقاه عبر الشاشة خلال احتفال انتخابي لحزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت إن الإسرائيليين "ارتكبوا خطأ تاريخياً.. وأدخلوا أنفسهم في قتال مباشر مع ايران"، مضيفاً إنها "حادثة مفصلية في وضع المنطقة، ما قبلها شيء، وما بعدها شيء آخر، هذه حادثة لا يمكن العبور عنها ببساطة".

وهددت إيران بالرد على الضربة الجوية التي استهدفت القاعدة العسكرية السورية. واتهمت طهران ودمشق وموسكو إسرائيل بالمسؤولية عن هذه الضربة.

كما وصف نصر الله في خطابه الجمعة الهجوم الكيماوي المحتمل في بلدة دوما السورية، بأنه "مسرحية" وقال "كلنا ندين الكيماوي في أي معركة ونعتبره جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن المعاصي الكبرى ولكن أنا أحب أن أؤكد لكم ...إن ما جرى في دوما مسرحية، لا في كيماوي ولا شي. هذه معلوماتنا وهذا أمر نحن متأكدين منه وأصلا ما في منطق لاستخدامه. المحشور يستخدم الكيماوي، طيب المنتصر لماذا يريد استخدام الكيماوي؟

يذكر أن جماعة حزب الله الشيعية المسلحة حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي دخلت عامها الثامن.

ص.ش/ي.ب (رويترز، أ ف ب)

 

  • Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (Reuters/Bulgarian Government Press Office)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الغرب في المقدمة

    قد يكون الاتحاد الأوربي أول الأطراف غير الراغبة في تشكيل المثلث الروسي التركي الإيراني. فبعد أن كان ينتظر من تركيا أن تلعب دوراً؛ بصفتها عضواً في الناتو، وساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فتضيق على الجار الروسي اقتصادياً وسياسياً، اختارت أنقرة التحالف مع ذلك الجار. وقد ساهمت محاولة الإنقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016 في بداية تشنجات واضحة في العلاقات بين أنقرة والغرب.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Ozkan)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    السعودية من المتضررين

    تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة بروداً شديداً منذ فترة، خاصةً بعد أن صارت السعودية ترى في تركيا منافساً على زعامة العالم الإسلامي، مثلما ترى في إيران منافسا أيضاً لها في دول الجوار، ولذلك صارت السعودية تتجه نحو التعاون مع إسرائيل، ولن تروق لها فكرة "الحلف المحتمل" بين إيران وتركيا، وهو ما جعل مراقبين، يذهبون نحو فرضية إعداد السعودية لخطة استباقية بهدف تشكيل حلف مقابل "الحلف الجديد".

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الرياض وطهران

    لا يقف مسلسل العداء بين الرياض وطهران عن التنامي يومياً. وفي ظل التحالف الجديد ستكون السعودية في مواجهة مع أعداء اتهمتهم مراراً بالرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي. وكان تصريح محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك" الأميركية (3 أبريل/ نيسان2018) أقوى دليل على استمرار المواجهة العلنية بين بلده وإيران، إذ أشار إلى أن النظام الإيراني يريد نشر فكرة "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم".

  • Symbolbild - Isreal Premierminister Benjamin Netanjahu (DAN BALILTY/AFP/Getty Images)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    العداء الإسرائيلي الإيراني

    التقاء روسيا بتركيا وإيران من الخطوات التي لن تعجب إسرائيل. ويرى مراقبون في تقارب إسرائيل والسعودية خطوة لمواجهة المد الإيراني الشيعي. وتشهد العلاقات بين طهران وتل أبيب توتراً شديداً خصوصاً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقد اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تقف إلى الجانب نفسه مع السعودية بخصوص معاداة إيران".

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الأمل الضائع

    عقدت تركيا آمالا عريضة على ترامب، الدي رأت في ولايته بداية عصر جديد للعلاقة بين البلدين. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ اختلفت أنقرة وواشنطن بخصوص تحديد الجماعة الأكثر تهديداً في سوريا. وفي الوقت الذي ضاعفت واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية؛ رأت أنقرة في هذه الوحدات تهديداً وجودياً لمستقبل الجمهورية التركية. لهده الأسباب اتجهت تركيا للبحث عن متعاونين آخرين، شكلت روسيا وإيران أهمهما.

  • Kombobild Trump Putin

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    انهيار العلاقة الروسية الأمريكية

    انهارت العلاقة بين واشنطن وموسكو بشكل غير مسبوق بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. حيث ردت واشنطن بطرد 60 موظفاً في البعثات الروسية في أرجاء البلاد وفي بعثة روسيا في الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.

  • Türkei | Nato-Generalsekretär Stoltenberg (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الناتو منزعج!

    أكدت تركيا في أكثر من مرة على أن تحالفها مع روسيا لا يعني خروجها من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالرغم من أن الناتو قد عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء الصفقات التي تعقدها أنقرة وموسكو، إلا أن هذا لم يمنع تركيا من الإقدام على ربط علاقات مع حليفتها روسيا. ويمكن لهذا القلق أن يتزايد في حالة تشكيل تحالف بين تركيا وروسيا وإيران.

  • Istanbul Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    توترات مستمرة

    شهدت علاقة الإمارات بتركيا توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بسبب دعم أنقرة لقطر. وطالبت الإمارات تركيا، في وقت سابق، باحترام سيادة الدول العربية، وقالت إن دعم الجماعات الإسلامية الساعية إلى تغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانياً نحو دول الجوار. بينما هاجم أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بسبب إعادته نشر "تغريدة" تسيئ لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة المنورة.

  • Symbolbild Iran Vereinigte Arabische Emirate Flagge (AP Graphics/DW Fotomontage)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الإمارات وإيران.. عداء وتعاون

    تعتبر الإمارات إيران من التحديات التي يلزمها مواجهتها إلى جانب تركيا. وتشهد العلاقة بين الإمارات وإيران، توتراً بسبب جزر أبو موسى، و‌طنب الكبرى، و‌طنب الصغرى بمضيق هرمز، والتي تتهم الإمارت إيران باحتلالها. وبالرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران، إلا أنها تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع طهران. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

تحقيق تقارب بين تركيا وروسيا وإيران رغم اختلاف وجهات النظر حيال الوضع السوري، يوحي بولادة تحالف جديد في المنطقة. هذا الثالوث لن يروق لجهات كثيرة؛ نظراً لتوتر علاقتها مع دوله الثلاث أو إحداها على الأقل. (04.04.2018)  

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أكد الجيش الروسي أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري في سوريا من الأجواء اللبنانية، وهو ما أكدته دمشق أيضا. فيما نفت واشنطن وباريس تنفيذها للضربة رغم تعهدهما برد "قوي ومشترك" بعد الهجوم الكيماوي في دوما.

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إثر تهديد ترامب للأسد بأنه سيدفع ثمنا باهظا لاستخدام أسلحة كيماوية في دوما، تعرض مطار التيفور العسكري وسط سوريا لضربات صاروخية، لكن واشنطن نفت تنفيذها لتلك الضربة. فيما يستعد مجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة في دوما.

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