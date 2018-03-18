نصائح بسيطة للتخلص من رائحة السجائر

رائحة السجائر كريهة وغير مستساغة ومزعجة للكثيرين وخاصة غير المدخنين، والتخلص من رائحتها يشكل إزعاجا مستمرا، إذ أن الرائحة القوية للتبغ تبقى لمدة طويلة ومن الصعب إخفاؤها أو التخلص منها في فترة وجيزة. مجلة بيرغيته الألمانية، تقدم على موقعها الالكتروني بهذا الصدد بعضا من النصائح من أجل التخلص من هذه الرائحة المزعجة.
مواد طبيعية وفعالة
الخل: يساعد الخل على امتصاص رائحة الاحتراق المزعجة. لذا تنصح المجلة الألمانية في إضافة كمية من الخل داخل وعاء به ماء ساخن. هذا الأمر سيساهم في تقليل رائحة التبغ المزعجة من داخل المنزل. ويمكن وضع أكثر من وعاء في ثنايا الغرفة من أجل ضمان تأثير أفضل.
الليمون : عصير الليمون يمكن أن يعطي أيضا تأثيرا مماثلا بدلا من الخل. كما أنه يضفي عطرا طبيعيا داخل المنزل وهو عطر الليمون مقارنة برائحة الخل التي قد لا يستسيغها البعض.
منفضة سجائر فارغة: إن كنت تريد تقليل الروائح المنبعثة من السجائر فيجب إفراغ منفضة السجائر بشكل دوري، حسب موقع مجلة بيرغيته. إذ كلما بقيت السجائر مدة أطول في المنفضة كلما أعطت عبقا أقوى، ويرى الخبراء أن هذه النصيحة مهمة للغاية، فالكثير من المدخنين ينسون تنظيف منفضة السجائر أو يهملونها فتفوح منها رائحة كريهة تنتشر داخل أرجاء المنزل.
الشموع المعطرة: يلجأ البعض للشموع المعطرة من أجل إخفاء رائحة التدخين في المنزل، وقد تكون هذه النتيجة جيدة إلا أنه من الضروري أيضا تهوية المنزل بشكل جيد.
رائحة التبغ في السيارة
موقع ويب الألماني web.de قدم نصائح من أجل إخفاء الرائحة من السيارة، وينصح الموقع الألماني بعدم التدخين داخل السيارة أو تقليل هذا الأمر للحد الأدنى، وذلك لضمان عدم بقاء رائحة التبغ واحتراق السجائر في داخل السيارة. إلى ذلك يقدم الموقع بعض النصائح في هذا الصدد، والتي تتمثل بـما يلي:
1.غسل السيارة من الداخل بشكل جيد.
2. استخدام روائح معينة من أجل اخفاء رائحة السجائر.
3. استخدام مواد طبيعية: النصيحة المثلى لإخفاء رائحة التبغ في السيارة، حسب الموقع الألماني، هو وضع بعض حبات القهوة في السيارة والمداومة على تغيير حبات القهوة كل عدة أيام. كما أنه من الممكن تقطيع ليمونة لشرائح وتركها في السيارة. أكياس الشاي مفيدة أيضا في هذا المجال.
أما من أجل إزالة رائحة السجائر من المنسوجات والملابس فينصح بما يلي:
حمام الخل: ضع الملابس في دلو به ماء ساخن وأضف إليه بعض الخل. بالنسبة للملابس الحساسة يمكنك إضافة الخل إلى ماء بدرجة الغليان وتعريض الملابس للبخار المتصاعد. كما أن إضافة ماء الورد المركز إلى الماء ووضع الملابس داخل الدلو يساعد أيضا على إزالة رائحة السجائر، حسبما تذكر مجلة بيرغيته الألمانية على موقعها الالكتروني.
ع.أ.ج / ع ج
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
عند شواء اللحوم تنشأ مواد مسببة للسرطان، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات التي أدت إلى أورام في دراسات على الحيوانات. لكن ذلك لم يتم إثباته بعد على البشر. وربما يكون استهلاك اللحوم هو السبب، وليس طريقة إعداد اللحم.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.
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التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي
ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م