 نصائح بسيطة للتخلص من رائحة السجائر | عالم المنوعات | DW | 13.05.2018
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منوعات

نصائح بسيطة للتخلص من رائحة السجائر

تمثل رائحة التبغ المحترق وعبق الدخان الصادر عن السجائر مشكلة كبيرة للبعض، نقدم إليك هنا بعض النصائح للتخلص من رائحة السجائر سواء في المنزل أو السيارة أو من على الملابس.

Symbolbild - Rauchen (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

رائحة السجائر كريهة وغير مستساغة ومزعجة للكثيرين وخاصة غير المدخنين، والتخلص من رائحتها يشكل إزعاجا مستمرا، إذ أن الرائحة القوية للتبغ تبقى لمدة طويلة ومن الصعب إخفاؤها أو التخلص منها في فترة وجيزة. مجلة بيرغيته الألمانية، تقدم على موقعها الالكتروني بهذا الصدد بعضا من النصائح من أجل التخلص من هذه الرائحة المزعجة.

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مواد طبيعية وفعالة

الخل: يساعد الخل على امتصاص رائحة الاحتراق المزعجة. لذا تنصح المجلة الألمانية في إضافة كمية من الخل داخل وعاء به ماء ساخن. هذا الأمر سيساهم في تقليل رائحة التبغ المزعجة من داخل المنزل. ويمكن وضع أكثر من وعاء في ثنايا الغرفة من أجل ضمان تأثير أفضل.

الليمون : عصير الليمون يمكن أن يعطي أيضا تأثيرا مماثلا بدلا من الخل. كما أنه يضفي عطرا طبيعيا داخل المنزل وهو عطر الليمون مقارنة برائحة الخل التي قد لا يستسيغها البعض.

منفضة سجائر فارغة: إن كنت تريد تقليل الروائح المنبعثة من السجائر فيجب إفراغ منفضة السجائر بشكل دوري، حسب موقع مجلة بيرغيته. إذ كلما بقيت السجائر مدة أطول في المنفضة كلما أعطت عبقا أقوى، ويرى الخبراء أن هذه النصيحة مهمة للغاية، فالكثير من المدخنين ينسون تنظيف منفضة السجائر أو يهملونها فتفوح منها رائحة كريهة تنتشر داخل أرجاء المنزل.

الشموع المعطرة: يلجأ البعض للشموع المعطرة من أجل إخفاء رائحة  التدخين في المنزل، وقد تكون هذه النتيجة جيدة إلا أنه من الضروري أيضا تهوية المنزل بشكل جيد.

رائحة التبغ في السيارة

موقع ويب الألماني web.de قدم نصائح من أجل إخفاء الرائحة من السيارة، وينصح الموقع الألماني بعدم التدخين داخل السيارة أو تقليل هذا الأمر للحد الأدنى، وذلك لضمان عدم بقاء رائحة التبغ واحتراق السجائر في داخل السيارة. إلى ذلك يقدم الموقع بعض النصائح في هذا الصدد، والتي تتمثل بـما يلي:

1.غسل السيارة من الداخل بشكل جيد.

2. استخدام روائح معينة من أجل اخفاء رائحة السجائر.

3. استخدام مواد طبيعية: النصيحة المثلى لإخفاء رائحة التبغ في السيارة، حسب الموقع الألماني، هو وضع بعض حبات القهوة في السيارة والمداومة على تغيير حبات القهوة كل عدة أيام. كما أنه من الممكن تقطيع ليمونة لشرائح وتركها في السيارة. أكياس الشاي مفيدة أيضا في هذا المجال.

أما من أجل إزالة رائحة السجائر من المنسوجات والملابس فينصح بما يلي:

حمام الخل: ضع الملابس في دلو به ماء ساخن وأضف إليه بعض الخل. بالنسبة للملابس الحساسة يمكنك إضافة الخل إلى ماء بدرجة الغليان وتعريض الملابس للبخار المتصاعد. كما أن إضافة ماء الورد المركز إلى الماء ووضع الملابس داخل الدلو يساعد أيضا على إزالة رائحة السجائر، حسبما تذكر مجلة بيرغيته الألمانية على موقعها الالكتروني.

ع.أ.ج / ع ج

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    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

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مختارات

التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

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