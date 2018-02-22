"نساء داعش" ضحايا جدد لجرائم العنف الجنسي في العراق

الجرائم هي ذاتها والضحايا هم أنفسهم، أما الجلادون فهي الحلقة المتغيرة في معادلة البطش التي يشهدها العراق منذ عقود. من جديد أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (17 أبريل/ نيسان 2018) تقريراً، تندد فيه بتعرض أعداد "مخيفة" من النساء للعنف الجنسي بالعراق. الملفت في تقرير اليوم أن المنظمة الحقوقية لا تتهم مقاتلي تنظيم "داعش" بالوقوف وراء هذه الجرائم البشعة، وإنما موظفين تابعين للجهاز الأمني العراقي ولميليشيات مكلفة بحراسة مخيمات النازحين التي تضم أطفال ونساء "داعش".
وفي التقرير المعنون بـ"المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق" تشكو المنظمة الحقوقية من تفشي التمييز ضد هؤلاء النسوة والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".
وعند صدور تقرير المنظمة نشرت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، على حسابها بموقع توتير أن "النساء والأطفال بالعراق المشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية، يعاقبون على جرائم لم يرتكبونها. يُمنع عنهم الغداء والماء والمعونات الطبية. على السلطات العراقية وضع حد لهذا العقاب الجماعي ومعاقبة الجناة".
وفي البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة على موقعها الإلكتروني فإن الاشتباه بالارتباط بتنظيم "داعش"، يتم حتى ولو كان ارتباطاً "بعيداً" برجال على صلة بالتنظيم الجهادي. وفي العديد من الحالات كانت "جريمة" الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل "الدولة الإسلامية"، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في "قوائم المطلوبين" المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم "الدولة الإسلامية" كطُهاة أو سائقين، حسب المنظمة الدولية.
"الحرب انتهت.. المعاناة مستمرة"
وتضيف معلوف في تصريحات موازية "ربما تكون الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء"، مضيفة أن العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات.
وشددت المسؤولة الحقوقية على أن "هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه".
تتعرض "نساء داعش" في المخيمات العراقية للاغتصاب حسب تقرير منظمة العفو الدولية
وسرد التقرير "تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن لوحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داخل الموصل وحولها". ومن بين ما أورده التقرير أن هذه العائلات محرومة من حقوقها المدنية بما في ذلك بطاقات الهوية، كما أنها ممنوعة من مغادرة المخيمات التي تحولت إلى مراكز "اعتقال بحكم الأمر الواقع".
ضحايا الاستغلال الجنسي
ودقّ التقرير ناقوس الخطر حول وضع النساء اليائسات والمعزولات اللواتي يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها. ففي كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين، حسب التقرير.
ووفق الشهادات التي ساقها التقرير قالت أربع نساء "إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم".
كما ذكرت "دانا"، البالغة من العمر 20 عاماً، لمنظمة العفو الدولية إنها نجتْ من عدة محاولات اغتصاب وواجهت ضغوطاً مستمرة لإجبارها على ممارسة الجنس مع أحد أفراد قوات الأمن في المخيم. وقالت: "لأنهم يعتبرونني مقاتلة في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، فإنهم سيغتصبونني ويعيدونني. فهم يريدون أن يُظهروا للجميع ما بوسعهم أن يفعلوا بي – وهو سلب شرفي".
تقرير "مبالغ فيه"
في المقابل، وإلى غاية كتابة هذه السطور لم يصدر عن الحكومة العراقية أي بيان رسمي يعقب على تقرير المنظمة الدولية. غير أنه وفي حوار مع DW عربية يتوقع واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية في بغداد بأن يتضمن الرد الرسمي "رفضاً واضحاً" لمثل هذه الاتهامات. فحسب قول الخبير هي اتهامات ليست بالجديدة، ولكن بها "تجني ومبالغة" كبيرين.
ويضيف الهاشمي: "أولاً، يجب التفرقة بين من يوصفن بنساء داعش وهن المتهمات بالقتال إلى جانب التنظيم الجهادي. وهن يتواجدن الآن داخل السجون العراقية ويتم التحقيق معهن وفق القوانين العراقية التي تحرم الاعتداء عليهن جسدياً وجنسياً، وإذا حدثت تجاوزات كهذه فإنها تكون تجاوزات فردية، لا تقبل بها الحكومة ويتم معاقبة الجناة من الحراس كما حصل ذلك من قبل". ويتابع الهاشمي قائلاً: "أما داخل المخيمات فلا يوجد هناك مشبوهين، وإنما مواطنين عراقيين يتم التعامل معهم وفق مقتضيات القانون، إلى حين إعادتهم إلى ديارهم، وذلك في إطار مساعي بغداد لإقفال جميع مخيمات النازحين".
واعتبر الهاشمي أنه من "غير المنطقي" وجود أعداد كبيرة لضحايا العنف الجنسي بين النساء في حين أن هذه المخيمات هي للجميع وليس مخصصة للنساء أو الأطفال فقط. وإنما تقطنها عوائل وغالبا ما تكون النساء رفقة أزواجهن.
و.ب (وكالات، DW)
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
ساحة الفردوس
إنها الساحة التي شهدت عام 2003 اسقاط تمثال صدام حسين إيذانا بنهاية دولته. وبعد كل هذه السنين ما زالت ساحة الفردوس تفتقد لمسةَ أناقة وفخامة رسمية، وبقيت بدون هوية، مكتفية بمواجهة مسجد الشهيد الظاهر (الصورة). وأقيم تمثال عشوائي في ساحة الفردوس بعد اسقاط تمثال صدام حسين، لكنه رُفع وبقيت منصته المشوهة.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
نهاية الديكتاتور وبداية التغيير
صبيحة التاسع من نيسان/ أبريل 2003 شهدت ساحة الفردوس اسقاط تمثال صدام حسين فانتهت بسقوطه الدولة الديكتاتورية، التي حاربت كل جيرانها وعاش في ظلها شعب العراق 13 عاماً من الحصار. هذا التغيير المصيري أحدث انقساماً في العراق وفي المنطقة والعالم، ما زالت آثاره ظاهرة حتى اليوم.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
حرية الكلمة وحرية الرأي
أعتاد العراقيون بعد سنوات من التغيير على حرية الرأي ويقولون اليوم كلمتهم من عشرات المنافذ الإعلامية العراقية متلفزة أو إلكترونية أو ورقية أو إذاعية. الصورة لمقهى في الكرادة اسمه" كهوة وكتاب" يجتمع فيه عشاق الكتاب والثقافة رجالاً ونساءً حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل ويعيشون بعيداً عن أزمات العاصمة. ثقافة العراقيين باتت حرةً بعد زوال عقيدة الحزب الواحد وأقوال القائد الضرورة .
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
غياب الأمن والكهرباء أمراض مستدامة؟
يكاد غياب الأمن عن العاصمة يصبح أمراً معتاداً يعيش معه الناس ومع نتائجه الكارثية، فالحواجز الخرسانية تقطع أكثر من نصف شوارع العاصمة. هنا في الصورة حواجز في شارع بمنطقة الكرادة، المركز الثقافي المتجدد في بغداد. وتظهر الصورة أيضاً أسلاك شبكات الكهرباء البديلة، المرتبطة بمولدات محلية، تطفي نوعا من القبح على شوارع العاصمة، حيث ماتزال الكهرباء غائبة.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
المركز العراقي للسلام
محطات ثقافية غير رسمية تنتشر في بغداد بشكل شبه إسبوعي وتتجدد. منها المركز العراقي للسلام (هنا في الصورة مدخله)، ويمثل مساحة حرة للشباب لتعلم الموسيقى ولصناعة الإبداع ونشر ثقافة التسامح والمحبة، عبر مبادرة فردية دعمها صاحب البيت، الذي أجره لهم بسعر رمزي. وفي ظل غياب الدولة، ينشط الأفراد لترميم النسيج الاجتماعي والوطني.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
وسائل عراقية لمكافحة أزمة الكهرباء
تنتشر في كل مناطق العراق مولدات تيار كهربائي محلية. وعلى الناس أن ينتقلوا إلى خدمتها حال انقطاع التيار الرسمي، ولهذا يحتاجون إلى مفتاح تغيير التيار (الصورة)، وهو جزء من خدمات الشبكة البديلة، التي يعتمد عليها العراقيون في غياب الدولة؛ رغم أن الحديث يدور عن انفاق الحكومة 30 مليار دولار لاصلاح الشبكة، غير أنه لم ينتج عن تلك المليارات شيء.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
الحافلات الحمراء عملة نادرة !
شبكة الحافلات العامة، التي تنقل الركاب انهارت في عام 2003 ونُهبت أغلبُ مخازن ومرائب الحافلات بالعاصمة، ثم عادت الدولة لتشغل حافلات جديدة اقتصرت خدمتها على مناطق محدودة جداً في مركز بغداد. ويشكو العراقيون من سوء توقيتها وعدم انتظام سيرها في الشوارع المكتظة.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
شوارع مختقنة وسيارات فارهة في كل مكان
شوارع العاصمة بدون استثناء مختنقة على مدار اليوم، ويشكو الناس من تدفق السيارات دون حساب على شوارعهم، كما أنّ قوانين المرور غائبة، وعناصر شرطة المرور لا يجرؤن على محاسبة أي مخالف في أي مكان تقريباً. الملفت للنظر أنّ السيارات الأمريكية واليابانية الفارهة تجوب الشوارع بأعداد كثيرة، ما يدل على ارتفاع مستوى دخل الفرد . الصورة هنا في ساحة المستنصرية ببغداد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
أطفال وسط الطريق والقمامة تحتل الأرصفة
يجري الاعتداء على الأرصفة وشُغلها بغير ما بُنيت لأجله. وتُرمى القمامة بشكل عشوائي في مناطق عدة من العاصمة. هنا في الصورة، أقام أحدهم منصة عالية مسيجة لعرض بضاعته فقطع الطريق، والفسحة التي تلي المنصة باتت مكبّ قمامة، فيما شغلت مظلة الحارس ما تبقى من الرصيف، ولم يبق للمشاة وللصغار إلا الشارع مساحة لحركتهم. الصورة في شارع النضال بقلب بغداد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
عبد الكريم قاسم عاد ليتحدى قتلته
ما إن سقط نظام صدام حسين حتى سارع عشاق الزعيم الركن عبد الكريم قاسم إلى إقامة تمثال له بمنطقة "رأس القرية" التي شهدت محاولة اغتياله بمشاركة صدام حسين عام 1959. الزعيم الفقير عبد الكريم قاسم قتلته حكومة البعث الأولى عام 1963. والتمثال جرى نصبه وتشجير الحديقة المحيطة به بجهد شخصي من محبي هذه الشخصية، وغابت الدولة عن كل ذلك.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
موتور دفع المياه
في كل بيت ومبنى يوجد موتور لسحب ودفع المياه، والسبب هو ضعف تدفق الماء، القادم من شبكة التغذية الحكومية. المياه الحكومية تصل الناس ملوثة وغير صالحة للشرب، لذا يعتمد العراقيون على مياه الشرب المعبأة في قنانٍ بلاستيكية. ويدور حديث عن عدم ثقة الناس في المياه المعبأة أيضاً بسبب غياب الرقابة الصحية للدولة على المصانع. الصورة هنا في مدخل مبنى بشارع الرشيد.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
غسيل السيارات في غياب القانون
في شوارع العاصمة بغداد وباقي الطرق في كل أنحاء البلد تقريباً، أقام بعض المخالفين للقانون محطات غسيل السيارات، حيث يكسرون أنابيب شبكة المياه الوطنية ويقومون بتركيب مضخات ضغط عالٍ لاستخدامها في غسيل السيارات. ويجري هذا الأمر تحت أنظار الحكومة والدولة، بل ويقوم أغلب سائقي السيارات الحكومية بغسيل سياراتهم في هذه المحطات. الصورة هنا في منطقة الحبيبية ببغداد، قرب قناة الجيش.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
مول في الكرادة
عرف العراقيون المولات التجارية بعد عام 2003، وباتت متنفساً لهم للتسوق وتناول الطعام وقضاء وقت ممتع. وتنتشر في بغداد مولات أهلية تمثل نزوعاً استهلاكياً عالياً لدى الناس، وتمارس نشاطها التجاري والاجتماعي بعيداً عن سلطة الدولة، وهو أمر لم يكن ممكناً في عهد صدام حسين، الذي كانت دولته تسيطر على التجارة عبر نظام "الأسواق المركزية".
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
المسيحيون- حضور خجول يغلفه الخوف
ادى التخندق الطائفي والديني والأثني، الذي عمّ العراق منذ التغيير، إلى هجرة أغلب العراقيين وخاصة من المكونات الصغرى، التي يمثل المسيحيون أكبرها. الصورة لروضة أطفال ومدرسة مسيحية في منطقة الكرادة الشرقية مقابل مستشفى الراهبات، وهي من المظاهر المسيحية القليلة الباقية في العاصمة.
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
المدارس الأهلية في كل مكان
شاعت في العاصمة بغداد، بصفة خاصة، المدارس الأهلية، بسبب ضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية. ويتندر العراقيون على المدارس الحكومية بسبب غياب سلطة الدولة والفساد المستشري في أجهزتها. ويمتنع طلبة الصف السادس الإعدادي (الثانوي) لمدة 3 أشهر عن الحضور؛ ليتفرغوا للدراسة في المدارس الأهلية، التي تضمن لهم معدلاً عالياً يؤهلهم للقبول في الجامعات! هنا صورة لمدرسة أهلية في حي الشعب جنوب شرق العاصمة .
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بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!
أسوار لحماية المصارف في قلب العاصمة !
الصورة في شارع الرشيد بقلب بغداد، حيث أقامت الدولة سياجاً معززاً بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة لحماية مجمّع المصارف، الذي يضم البنك المركزي العراقي وفيه احتياطي الذهب والعملات الصعبة وبنك الرافدين، أكبر مصرف عراقي . الجدار الكبير قطع شارع الرشيد وحوله إلى ممر للباعة المتجولين وعربات الحمالين.البنك المركزي العراقي تعرّض لعمليات سطو مسلح كبرى متعددة. ملهم الملائكة - بغداد
الكاتب: ملهم الملائكة