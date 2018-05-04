نجوم ريال مدريد يرفعون "الفيتو" ضد صفقة نيمار

ليس خافيا أن ريال مدريد يعتزم التعاقد من لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يُدرك "الميرنغي" أن النجم البرازيلي واحد من اللاعبين، الذين سيخلفون قريبا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على هرم الكرة العالمية.

وتشير العديد من التقارير الصحفية أن "الأبيض الملكي" سيعرض مبلغا ماليا كبيرا من أجل جلب نيمار، الذي حطمت صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في السنة الماضية كل الأرقام (222 مليون يورو) في عالم الساحرة المستديرة. غير أن قدوم نيمار إلى القلعة المدريدية ليس محط ترحيب من قبل الجميع.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ثلاثة عناصر من ريال مدريد لا يريدون قدوم النجم البرازيلي نيمار إلى "الأبيض الملكي"، وأضاف أن أول المعارضين لتعاقد الفريق الإسباني مع نيمار هو مدرب الفريق زين الدين زيدان، إذ لا يدخل النجم البرازيلي في خطط المدرب الفرنسي المستقبلية، الذي يُفضل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد عوضا عنه.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن ثاني المعارضين لصفقة نيمار، هو النجم الصاعد ماركو أسينسيو، الذي يعتقد أن قدوم النجم البرازيلي سيهدد مستقبله مع ريال مدريد.

أما ثالث الرافدين لصفقة نيمار، حسب ما أشار إليه نفس المصدر، فهو نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو، إذ يرى المتوج بخمس كرات ذهبية أنه في حال استقدام النجم البرازيلي إلى مدريد فإنه قد يسحب الأضواء من تحت أقدامه.