 نجوم ريال مدريد يرفعون ″الفيتو″ ضد صفقة نيمار | عالم الرياضة | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

نجوم ريال مدريد يرفعون "الفيتو" ضد صفقة نيمار

مسلسل انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد يدخل مرحلة جديدة. تقارير صحفية تؤكد أن ثلاثة أعمدة من "الميرنغي" يرفضون قدوم النجم البرازيلي إلى الفريق الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية. فما خلفيات قرارهم هذا؟

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (picture-alliance/dpa/F.Seco)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا أن ريال مدريد يعتزم التعاقد من لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يُدرك "الميرنغي" أن النجم البرازيلي واحد من اللاعبين، الذين سيخلفون قريبا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على هرم الكرة العالمية.

مختارات

خلال أربع سنوات مع برشلونة، خاض نيمار 123 مباراة سجل فيها 68 هدفا، ساعده من خلالها في الفوز بأغلى الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا. والآن وبعد أقل من عام على رحيله إلى باريس لا يستبعد رئيس برشلونة عودته من جديد! (28.04.2018)

بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟ (04.05.2018)

وتشير العديد من التقارير الصحفية أن "الأبيض الملكي" سيعرض مبلغا ماليا كبيرا من أجل جلب نيمار، الذي حطمت صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في السنة الماضية كل الأرقام (222 مليون يورو) في عالم الساحرة المستديرة. غير أن قدوم نيمار إلى القلعة المدريدية ليس محط ترحيب من قبل الجميع.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ثلاثة عناصر من ريال مدريد لا يريدون قدوم النجم البرازيلي نيمار إلى "الأبيض الملكي"، وأضاف أن أول المعارضين لتعاقد الفريق الإسباني مع نيمار هو مدرب الفريق زين الدين زيدان، إذ لا يدخل النجم البرازيلي في خطط  المدرب الفرنسي المستقبلية، الذي يُفضل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد عوضا عنه.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية أن ثاني المعارضين لصفقة نيمار، هو النجم الصاعد ماركو أسينسيو، الذي يعتقد أن قدوم النجم البرازيلي سيهدد مستقبله مع ريال مدريد.

أما ثالث الرافدين لصفقة نيمار، حسب ما أشار إليه نفس المصدر، فهو نجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو، إذ يرى المتوج بخمس كرات ذهبية أنه في حال استقدام النجم البرازيلي إلى مدريد فإنه قد يسحب الأضواء من تحت أقدامه.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr

نيمار يُعرقل مخططات برشلونة! 04.05.2018

بينما يسعى برشلونة إلى ترميم صفوفه بالعديد من الصفقات الكروية، دخل العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على الخط، وبتوصيات من نجم الفريق الأول نيمار من أجل خطف لاعب يريد "البلوغرانا" ضمه في فترة الانتقالات الصيفية. فكيف ذلك؟

Spanien Cristiano Ronaldo und Lionel Messi

ريال مدريد في ضيافة برشلونة..كلاسيكو بنكهة غير معهودة! 06.05.2018

"النقاط فيه (كلاسيكو) غير مهمة" يقول مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بما أن الغريمين مرينغي وبلاو غرانا قد حسما موسميهما محليا وقاريا. لكن مباريات كلاسيكو لم تكن في يوم من الأيام خالية من التشويق محليا وعالميا.

fußball Paris Saint Germain v Olympique Marseille - Neymar Jr

باريس سان جيرمان يضع شرطاً للتخلي عن نيمار 18.04.2018

بينما يُؤكد فريق باريس سان جيرمان باستمرار تشبثه الكبير بنجمه الأول نيمار، أوضحت تقارير صحفية أن النادي الفرنسي لن يقف في طريق نيمار في حال قرر الرحيل عن الفريق، لكنه يضع شرطاً واحداً لذلك، فما هو؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجوم ريال مدريد يرفعون "الفيتو" ضد صفقة نيمار

مانشستر يونايتد يُضحي بلاعبين لضم أنطوان غريزمان

نجم بايرن ميونيخ يدخل أجندة ريال مدريد

دورتموند وليفربول يتنافسان على ضم هذا اللاعب؟

بعد برايتنر.. سيب ماير يهاجم ليفاندوفسكي

الكلاسيكو 271 بعيون الصحافة الألمانية