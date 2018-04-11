 نجم تشيلسي هازارد يُفاجئ سيدة غانا الأولى | عالم الرياضة | DW | 05.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

نجم تشيلسي هازارد يُفاجئ سيدة غانا الأولى

نجم تشيلسي إدين هازارد يبعث قميصه، الذي يرتديه مع الفريق اللندني إلى سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو أدو. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. فما قصة هذه المبادرة؟ وكيف كان رد سيدة غانا الأولى؟

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع جريدة "آس" أن نجم فريق تشيلسي إدين هازارد، بعث بقميصه مع الفريق اللندني إلى سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو أدو، والمعروفة بتشجيعها لتشيلسي، وأضاف الموقع الإسباني أن النجم البلجيكي أرسل قميصه إلى أكوفو، تعبيرا عن استحسانه لانخراطها في الأعمال الخيرية. 

وأوضح موقع "آس" أن سيدة غانا الأولى تفاجأت بهدية هازارد (27 عاما)، إذ نشرت أكوفو أدو على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للنجم البلجيكي، وهو يُهديها قميصه الأزرق، الذي يحمل الرقم 10 مع النادي اللندني.

وتابع نفس المصدر، أن أكوفو نشرت تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول فيها "أعتقد أنه من أفضل المفاجئات، التي حصلت عليها حتى الآن في هذه السنة هو الحصول على قميص مُوقع لواحد من أحسن اللاعبين في العالم إدين هازارد"، وأضافت: "هازارد لاعب تشيلسي ودولي بلجيكي...شكرا جزيلا".

من جهة أخرى، يستعد إدين هازارد لقيادة المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذ تُعول الجماهير البلجيكية كثيرا على تألق هازارد، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا العرس الكروي العالمي.

جدير بالذكر، أن العديد من التقارير الصحفية تشير إلى أن هازارد قد يُغادر فريقه تشيلسي نهاية هذا الموسم، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد باللاعب البلجيكي، ومساعي النادي لجلبه إلى القلعة المدريدية منذ عدة سنوات.

  • Fussball WM 2010 Qualifikationsgruppen - Auslosung Georg Weah (picture-alliance/dpa/Pressefoto ULMER/M. Ulmer)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    جورج ويا

    أسطورة كرة القدم الإفريقية والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 1995. لعب ويا في عدة أندية أوروبية كبيرة مثل إيه سي ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان. خاض الانتخابات الرئاسية في ليبيريا أول مرة سنة 2005 وخسرها. بيد أنه عاد بقوة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2017) في ليبيريا وفاز بها بنسبة 61.5 في المائة.

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (AFP/Getty Images/Carlos Schiebeck)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    رونالد ريغان

    مثل النجم السينمائي الأمريكي رونالد ريغان في العديد من الأفلام، ودخل العمل السياسي من بوابة ولاية كاليفورنيا، التي كان حاكمها، قبل أن يرتقي إلى أعلى منصب سياسي في أمريكا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 1981.

  • Frankreich One Planet Summit in Paris Schwarzenegger im Elysee Palast (Getty Images/AFP/C. Archambault)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    أرنولد شوارزنيغر

    بطل كمال الأجسام وأحد أشهر الممثلين في هوليوود. ينحدر شوارزنيغر من النمسا، وانتقل إلى التمثيل وتقديم بعض برامج تلفزيون الواقع. تم انتخابه حاكماً لولاية كاليفورنيا في الفترة بين 2003 و2011.

  • Joseph Estrada (AP)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    جوزيف إسترادا

    ممثل فلبيني مشهور شارك في أكثر من مائة فيلم. دخل العمل السياسي سنة 1969 وتولى الرئاسة بين عامي 1998 و2001. دخل جوزيف إسترادا السجن بسبب الفساد واستفاد من عفو رئاسي في وقت لاحق.

  • Michel Martelly (AP)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    ميشال مارتيلي

    مارتيلي مغن معروف في هايتي. دخل المعترك السياسي واستطاع الفوز بالانتخابات الرئاسية سنة 2011 بنسبة أصوات فاقت 67 في المائة.

  • Frankreich Paris - Jimmy Morales Präsident von Guatemala (picture-alliance/MAXPPP/dpa/L. Tanguy)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    جيمي موراليس

    ممثل سابق اشتهر بأداء الأدوار الفكاهية. ترشح جيمي موراليس للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا، وقاد حملة قوية تميزت بوعود لمحاربة الفساد، أثمرت عن فوزه بالانتخابات الرئاسية سنة 2015.

  • Pal Schmitt Ungarn Präsident (AP)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    بال شميت

    رياضي مجري حصل على ميداليتين ذهبيتين في رياضة المبارزة خلال أولمبيادي 1968 و1972. تدرج في العمل السياسي عبر شغله عدة منصب، تولى بعدها رئاسة المجر سنة 2010. غير أنه اضطر للاستقالة سنة 2012 بسبب فضيحة سرقة رسالة الدكتوراه التي قدمها.

  • Havel Vaclav, mit polnischer Ausgabe seines Buches 'Fassen Sie sich bitte kurz', 2007, Krakau, Koenigsschloss Wawel (DW/M. Pedziwol)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    فاتسلاف هافيل

    كاتب مسرحي تشيكي ترك عالم الأدب لينتقل إلى عالم السياسة. تولى رئاسة تشيكوسلوفاكيا سنة 1989. كما فاز أيضاً بجائزة غاندي للسلام تتويجاً لإسهاماته في ميدان حقوق الإنسان.

  • Idi Amin Uganda (AP)

    نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

    عيدي أمين دادا

    بطل أوغندا في الملاكمة للوزن الثقيل بين عامي 1951 و1968. استولى سنة 1971 على السلطة في أوغندا عقب انقلاب عسكري، وأسس لحكم دكتاتوري حتى سنة 1979. إعداد: رضوان مهدوي


مختارات

هذا هو رأي ريبيري في غريزمان وديمبلى وهازارد

يرى فرانك ريبيري أن اللاعب المهاجم في مركز الجناح مهم جدا في الكرة الحديثة. ويشترط جناح بايرن ميونيخ أن يظهر اللاعب مستوى رائعا على مدار سنوات طويلة، حتى يقال عنه إنه لاعب عالمي. فماذا يقول عن غريزمان وديمبلي وهازارد؟ (13.10.2016)  

خمسة لاعبين مرشحون للانتقال إلى سفينة ريال مدريد

يُراهن فريق ريال مدريد بقوة على الفوز بدوري أبطال أوروبا لإنقاذ موسمه الكروي، لكن في حال فشله، فإن ثورة من التغييرات ستحل بتشكيلة الفريق. موقع "سبورتس كيدا" يرصد أبرز خمسة لاعبين مرشحين للانضمام إلى سفينة "الميرنغي". (08.03.2018)  

تشيلسي يفاوض ريال مدريد وراء الكواليس على صفقة تبادلية مثيرة

ادين هازارد إلى ريال مدريد مقابل حصول فريق تشيلسي على خدمات نجم عالمي ولاعب شاب واعد من الفريق الملكي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة "البلوز" و"الميرنغي" القيام بتغييرات كبيرة استعدادا للموسم المقبل. (11.04.2018)  

نجوم تحولوا إلى السياسة فاشتهروا بها!

الطموح البشري لا سقف له. قد يكون هذا حال مجموعة من المشاهير تركوا ميادين اشتهروا فيها، مثل التمثيل والرياضة والأدب، وخرجوا أكثر شهرة بعد توليهم مناصب سياسية رفيعة المستوى على غرار منصب رئيس الدولة. (04.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Fußball-Spieler Eden Hazard

تشيلسي يفاوض ريال مدريد وراء الكواليس على صفقة تبادلية مثيرة 11.04.2018

ادين هازارد إلى ريال مدريد مقابل حصول فريق تشيلسي على خدمات نجم عالمي ولاعب شاب واعد من الفريق الملكي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل رغبة "البلوز" و"الميرنغي" القيام بتغييرات كبيرة استعدادا للموسم المقبل.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجم تشيلسي هازارد يُفاجئ سيدة غانا الأولى

رونالدو قد يتخذ القرار الأصعب في مسيرته!

هل سيخوض ثلاثي ليفربول نهائي الأبطال صائماً؟

نيمار يُعرقل مخططات برشلونة!

الأندية الإسبانية تُواصل الهيمنة على الكرة الأوروبية

ميسي وسواريز يضعان حدا لصداقتهما!