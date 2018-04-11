نجم تشيلسي هازارد يُفاجئ سيدة غانا الأولى

نجم تشيلسي إدين هازارد يبعث قميصه، الذي يرتديه مع الفريق اللندني إلى سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو أدو. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. فما قصة هذه المبادرة؟ وكيف كان رد سيدة غانا الأولى؟
ذكر موقع جريدة "آس" أن نجم فريق تشيلسي إدين هازارد، بعث بقميصه مع الفريق اللندني إلى سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو أدو، والمعروفة بتشجيعها لتشيلسي، وأضاف الموقع الإسباني أن النجم البلجيكي أرسل قميصه إلى أكوفو، تعبيرا عن استحسانه لانخراطها في الأعمال الخيرية.
وأوضح موقع "آس" أن سيدة غانا الأولى تفاجأت بهدية هازارد (27 عاما)، إذ نشرت أكوفو أدو على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" فيديو للنجم البلجيكي، وهو يُهديها قميصه الأزرق، الذي يحمل الرقم 10 مع النادي اللندني.
وتابع نفس المصدر، أن أكوفو نشرت تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تقول فيها "أعتقد أنه من أفضل المفاجئات، التي حصلت عليها حتى الآن في هذه السنة هو الحصول على قميص مُوقع لواحد من أحسن اللاعبين في العالم إدين هازارد"، وأضافت: "هازارد لاعب تشيلسي ودولي بلجيكي...شكرا جزيلا".
من جهة أخرى، يستعد إدين هازارد لقيادة المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إذ تُعول الجماهير البلجيكية كثيرا على تألق هازارد، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا العرس الكروي العالمي.
جدير بالذكر، أن العديد من التقارير الصحفية تشير إلى أن هازارد قد يُغادر فريقه تشيلسي نهاية هذا الموسم، خاصة في ظل اهتمام ريال مدريد باللاعب البلجيكي، ومساعي النادي لجلبه إلى القلعة المدريدية منذ عدة سنوات.
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