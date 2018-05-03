 نجم بايرن ميونيخ يدخل أجندة ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 08.05.2018
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عالم الرياضة

نجم بايرن ميونيخ يدخل أجندة ريال مدريد

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد الكثير من الإثارة والتشويق، خاصة في ظل رغبة الفرق الكبيرة الوقوف على منصات التتويج. تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن فريق ريال مدريد وجه راداره لضم نجم يلعب في البايرن منذ عدة سنوات.

Fußball Jerome Boateng (picture-alliance/firo/J. Fromme)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا أن فريق ريال مدريد يُعاني هذا الموسم من بعض المشاكل في خط الدفاع، إذ تلقت شباك "الميرنغي" العديد من الأهداف، التي حرمت الفريق من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني وكأس الملك، كما كادت أن تقضي على أمال الريال، في الدفاع عن لقبه الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي.

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كثيراً ما تصدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز للانتقادات، التي طالت مهاجم الفريق كريم بنزيما، لكن يبدو أن بيريز غير أخيراً موقفه حيال المهاجم الفرنسي، واقترح عليه الانتقال إلى وجهة كروية جديدة. فما هي يا ترى؟ (06.04.2018)

يبدو أن الدولي الألماني جيروم بواتينغ يعيش آخر موسم له برفقة بايرن ميونيخ. المدافع الصلب ألمح إلى إمكانية مغادرة النادي البافاري، الذي بدأ في البحث عن خليفة لبواتينغ. فمن هو ياترى؟ (03.05.2018)

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز، توصل إلى قناعة مفادها أن الفريق بحاجة إلى مدافع كبير، يُجاور الكابتن سيرجيو راموس في الذود عن شباك الفريق، خاصة بعد أداء المدافع فاران غير المقنع في مباراة "الكلاسيكو" الأخيرة.

وتوضح نفس التقارير أن فلورنتينو بيريز، يُريد ضم مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ إلى القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت أن بيريز يرى أن قدوم بواتينغ سيقوي خط دفاع ريال مدريد، ويمنحه ثقة أكبر في الموسم القادم.

وتتابع نفس المصادر أن قدوم جيروم بواتينغ (29 عاما) إلى ريال مدريد، يعني بدرجة كبيرة رحيل رافائيل فاران، خاصة بعدما أبدى مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو رغبته أكثر من مرة في ضم المدافع الفرنسي الشاب.

هذا و كان المدافع الألماني الدولي بواتينغ قد فتح باب أبواب الرحيل عن فريقه البافاري، حيث قال في حوار له مع مجلة "Socrates": لقد عشت كل شيء مع بايرن ميونيخ، ووصلت إلى نقطة توجب علي فيها طرح بعض الأسئلة على نفسي"، مضيفا "ما هي الأهداف التي لم أحققها بعد؟ هل أرغب دائما في إثبات ذاتي لنفس النادي وبنفس المؤهلات؟".

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    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

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    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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