نجم بايرن ميونيخ يدخل أجندة ريال مدريد

ليس خافيا أن فريق ريال مدريد يُعاني هذا الموسم من بعض المشاكل في خط الدفاع، إذ تلقت شباك "الميرنغي" العديد من الأهداف، التي حرمت الفريق من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني وكأس الملك، كما كادت أن تقضي على أمال الريال، في الدفاع عن لقبه الأوروبي للمرة الثالثة على التوالي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز، توصل إلى قناعة مفادها أن الفريق بحاجة إلى مدافع كبير، يُجاور الكابتن سيرجيو راموس في الذود عن شباك الفريق، خاصة بعد أداء المدافع فاران غير المقنع في مباراة "الكلاسيكو" الأخيرة.

وتوضح نفس التقارير أن فلورنتينو بيريز، يُريد ضم مدافع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ إلى القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت أن بيريز يرى أن قدوم بواتينغ سيقوي خط دفاع ريال مدريد، ويمنحه ثقة أكبر في الموسم القادم.

وتتابع نفس المصادر أن قدوم جيروم بواتينغ (29 عاما) إلى ريال مدريد، يعني بدرجة كبيرة رحيل رافائيل فاران، خاصة بعدما أبدى مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو رغبته أكثر من مرة في ضم المدافع الفرنسي الشاب.

هذا و كان المدافع الألماني الدولي بواتينغ قد فتح باب أبواب الرحيل عن فريقه البافاري، حيث قال في حوار له مع مجلة "Socrates": لقد عشت كل شيء مع بايرن ميونيخ، ووصلت إلى نقطة توجب علي فيها طرح بعض الأسئلة على نفسي"، مضيفا "ما هي الأهداف التي لم أحققها بعد؟ هل أرغب دائما في إثبات ذاتي لنفس النادي وبنفس المؤهلات؟".