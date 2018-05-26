نجما مسلسل "صراع العروش" يستعدان لعقد قرانهما

"أنت لا تعرف شيئا يا جون سنو". هذه واحدة من الجمل التي ستظل راسخة في ذاكرة عشاق هذا المسلسل؛ فقد ظلت إيغريت بطلة المسلسل الشهير "صراع العروش" تقولها لحبيبها جون سنو، الذي كان شاهدا على موت حبيبته، بعدما تلقت سهما أرداها قتيلة على الفور.

لكن يبدو أن محبي هذه السلسلة الشهرة سيعرفون أخيرا مصير كيت هارينغتون (جون سنو) وروز ليزلي (إيغريت)، إذ أكدت تقارير صحفية خبر زواجهما رسميا، بعد فترة خطوبة دامت حوالي سنة.

وأشار موقع جريدة "ذا صن" أن الممثل البريطاني كيت هارينغتون (31 عاما)، والممثلة الاسكتلندية روز ليزلي (31) سيعقدان قرانهما رسميا الشهر القادم في اسكتلندا، وأضاف الموقع البريطاني أن تاريخ الزواج سيكون بالضبط في (23 يوليو/تموز 2018).

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وأوضح موقع "ديلي ميل" بناء على معلومات منسوبة إلى جريدة "ذا تايمز"، أن كيت هارينغتون سيوقف مؤقتا تصوير الجزء الثامن والأخير من سلسلة "صراع العروش"، من أجل أن يتمكن كل النجوم المشاركين فيه حضور حفل الزفاف في الشهر القادم.

وأفاد موقع "ذا صن" أن كيت هارينغتون بدأ في مواعدة روز ليزلي منذ سنة 2012، حينما كان يصور الاثنان الجزء الثاني من سلسلة "صراع العروش"، مضيفا أن كيت وروز حاولا جاهدين إبقاء علاقتهما بعيدة عن وسائل الإعلام.

وفي نفس السياق، قال كيت هارينغتون المعروف بجون سنو في حديثه مع جريدة "ذا تايمز" الشهر الماضي "يجب أن تكون أشياء خاصة في حياة الشخص، وأعتقد أن العلاقة هي إحدى هذه الأشياء، لذلك لن أقول الكثير عن هذا الأمر".

هذا وكانت قصة حب قصيرة نشأت بين كيت هارينغتون وروز ليزلي في الموسم الثاني من سلسلة "صراع العروش"، بيد أن روز ليزلي (إيغريت) توفيت في المسلسل، فيما يُواصل هارينغتون (جون سنو) أداء دور البطولة في واحد من أكثر المسلسلات شهرة في العالم.

جدير بالذكر، أن الجزء الثامن والأخير من سلسلة "صراع العروش" سيعرض في السنة القادمة، في ظل توقعات بوقوع الكثير من الأحداث المفاجئة ووفاة العديد من نجوم السلسلة، كما سبق وأشارت إلى ذلك تقارير صحفية متطابقة.

ر.م/ف.ي