نجما مسلسل "صراع العروش" يستعدان لعقد قرانهما

"أنت لا تعرف شيئا يا جون سنو". هذه واحدة من الجمل التي ستظل راسخة في ذاكرة عشاق هذا المسلسل؛ فقد ظلت إيغريت بطلة المسلسل الشهير "صراع العروش" تقولها لحبيبها جون سنو، الذي كان شاهدا على موت حبيبته، بعدما تلقت سهما أرداها قتيلة على الفور.
لكن يبدو أن محبي هذه السلسلة الشهرة سيعرفون أخيرا مصير كيت هارينغتون (جون سنو) وروز ليزلي (إيغريت)، إذ أكدت تقارير صحفية خبر زواجهما رسميا، بعد فترة خطوبة دامت حوالي سنة.
وأشار موقع جريدة "ذا صن" أن الممثل البريطاني كيت هارينغتون (31 عاما)، والممثلة الاسكتلندية روز ليزلي (31) سيعقدان قرانهما رسميا الشهر القادم في اسكتلندا، وأضاف الموقع البريطاني أن تاريخ الزواج سيكون بالضبط في (23 يوليو/تموز 2018).
وأوضح موقع "ديلي ميل" بناء على معلومات منسوبة إلى جريدة "ذا تايمز"، أن كيت هارينغتون سيوقف مؤقتا تصوير الجزء الثامن والأخير من سلسلة "صراع العروش"، من أجل أن يتمكن كل النجوم المشاركين فيه حضور حفل الزفاف في الشهر القادم.
وأفاد موقع "ذا صن" أن كيت هارينغتون بدأ في مواعدة روز ليزلي منذ سنة 2012، حينما كان يصور الاثنان الجزء الثاني من سلسلة "صراع العروش"، مضيفا أن كيت وروز حاولا جاهدين إبقاء علاقتهما بعيدة عن وسائل الإعلام.
وفي نفس السياق، قال كيت هارينغتون المعروف بجون سنو في حديثه مع جريدة "ذا تايمز" الشهر الماضي "يجب أن تكون أشياء خاصة في حياة الشخص، وأعتقد أن العلاقة هي إحدى هذه الأشياء، لذلك لن أقول الكثير عن هذا الأمر".
هذا وكانت قصة حب قصيرة نشأت بين كيت هارينغتون وروز ليزلي في الموسم الثاني من سلسلة "صراع العروش"، بيد أن روز ليزلي (إيغريت) توفيت في المسلسل، فيما يُواصل هارينغتون (جون سنو) أداء دور البطولة في واحد من أكثر المسلسلات شهرة في العالم.
جدير بالذكر، أن الجزء الثامن والأخير من سلسلة "صراع العروش" سيعرض في السنة القادمة، في ظل توقعات بوقوع الكثير من الأحداث المفاجئة ووفاة العديد من نجوم السلسلة، كما سبق وأشارت إلى ذلك تقارير صحفية متطابقة.
ر.م/ف.ي
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
دم ونار ودخان
الموسم السابع من صراع العروش يعد متابعي المسلسل بالكثير من المشاهد المثيرة. وفي الشريط الدعائي للموسم الجديد يمكن التكهن بأن الحرب قادمة لا محال. والدلائل تشير إلى أن هذا الموسم سيكون أكثر عدوانية وشراسة من المواسم السابقة. فكيف تلك المواسم؟
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
أخيرا في قارة ويستروس
إنها في موطنها الآن، ففي نهاية الموسم السادس من المسلسل شاهد المرء كيف أن دينيريس تارغارين توجهت برفقة أسطول عملاق من السفن باتجاه قارة ويستروس. ويبدو أن الجميع وصلوا سالمين، وقد طالبت دينيريس حينئذ بحقها الشرعي في الحصول على العرش الحديدي.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
دعم قوي
دينيريس تارغارين لديها أمل كبير في الحصول على العرش، إذ يساندها في مسعاها الجيش الذي يقوده غري وورم (الظاهر خلفها) ومستشاروها الثلاثة ميساندي وتيريون لانيستر ولورد فاريس، هذا بالإضافة إلى ثلاثة تنانين عملاقة والشعب الدوثراكي القاسي. لكن هناك إمرأة أخرى تجلس على العرش الحديدي!
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الضغط على الملكة
لاتزال سيرسي لانيستر ملكة قارة ويستروس، لكن الملكة وشقيقها جيمي يتعرضان لضغوط كبيرة. وفي الشريط الدعائي للموسم السابع تقول سيرسي إنها محاصرة وتضيف "الأعداء موجودون في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال". لكنها رغم ذلك تريد الحفاظ على العرش وتؤكد أن "كل ما يأتي في طريقنا، سنهزمه".
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
في الجليد الأبدي
بعد أن فقد بران ستارك في الموسم السابق رفيقه المقرب هودور، تبقى قصته في هذا الموسم مشوقة. وتبقى ميرا مرافقة له في الموسم السابع، ويبدو أن الاثنين لا يزالان هاربين.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
باتجاه المجهول
أما ساندور كليغان المعروف باسم "ذه هوند" فيسلك طريقا معاكسا. جنبا إلى جنب مع "الإخوة دون لافتات" يمتطي حصانه باتجاه الشمال، لكي يشارك مع القوات المستقرة هناك في محاربة الغزو الوشيك من قبل "وايت والكيرس".
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الكتاب بدل السيف
الموسم السابع من صراع العروش يستمر في إلقاء قصة "سام تارلي وزوجته غيلي". سام الذي يعتبر الكتب أكثر إثارة من السيف، يريد أن يصبح أستاذا. أما غيلي فبدأت تجد متعة في القراءة.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
الاستعداد للقتال
أما تورموند وبرايني أوف تارث، فيفضلان السيف والقتال، ويستعدان في الشمال لـ "معركة المعارك" ضد وايت والكيرس. لكن هذه المعركة تبدو ليس الشيء الوحيد الذي يثير تورموند، ففي الموسم السابق كان قد أظهر إعجابه بالمحاربة الشقراء برايني أوف تارث.
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جيش الموتى الأحياء في الموسم السابع من صراع العروش!
علاقة متأرجحة
بيتير بايليش الملقب بـ "الإصبع الصغير" كان منقذ سانساس في وقت الحاجة. ومن خلال قواته تمكنت سانساس وأخوها غير الشقيق جون سنو من كسب معركة "فنتيرفيل". الكاتب: فيلكس شلاغفاين/ زمن البدري