نتنياهو يتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء (الثاني من مايو/ أيار 2018) بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في خطاب إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوروبيين ناجم عن سلوكهم.

وأوضح نتنياهو على تويتر "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما"، مضيفا "أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن (محمود عباس).

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وكان الرئيس الفلسطيني قد قال في كلمته أمس الثلاثاء (الأول من أيار/مايو 2018) أمام المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، "المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوروبا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك". وأضاف عباس "الدليل على ذلك، كان هناك يهود في الدول العربية، وأتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".

من جهته قال مارفين هير وابراهام كوبر من مركز سايمون فيزنتال المعني بحقوق اليهود في الولايات المتحدة إن كلمة عباس في رام الله "نموذج لفكر الشخص المعادي للسامية".

ح.ز/ ه.د (رويترز)