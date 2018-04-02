 نتانياهو يعلق الاتفاق مع الأمم المتحدة حول ترحيل مهاجرين أفارقة | أخبار | DW | 02.04.2018
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أخبار

نتانياهو يعلق الاتفاق مع الأمم المتحدة حول ترحيل مهاجرين أفارقة

بعد ساعات من إعلانه التوصل إلى اتفاق مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة حول ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية، قال رئيس الوزر اء الإسرائيلي، إنه علق الاتفاق وذلك بعد لانتقادات التي وجهت للاتفاق.
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الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد ترحيل المهاجرين الأفارقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الاثنين (الثاني من أبريل/ نيسان 2018) إنه قرر تعليق اتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لنقل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى دول غربية بينها ألمانيا.

مختارات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أكثر من ثلاثين ألف طالب لجوء إفريقي، تسللوا بشكل غير قانوني، تظاهروا في تل أبيب، في أكبر تجمع من هذا القبيل في هذا البلد، احتجاجا على قانون يجيز احتجازهم بدون حكم قضائي. (05.01.2014)

تعتزم إسرائيل ترحيل آلاف اللاجئين الأفارقة الذين رفضت طلبات لجوئهم في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. وأمام المهاجرين خياران: أما قبول الترحيل الطوعي مع بطاقة سفر ومكافأة لإعادة الدمج في بلاده أو في بلد ثالث، أو السجن. (08.01.2018)

وبعد ساعات من إعلان الاتفاق الذي عارضه اليمينيون، حيث أنه يمنح آلاف المهاجرين الحق في البقاء في البلاد، نشر نتانياهو رسالة في صفحته على فيسبوك قائلاً إنه قرر تعليق الاتفاق لحين إجراء مراجعة أخرى، وكتب "قررت تعليق تنفيذ هذا الاتفاق وإعادة التفكير في مضمونه"، مؤكداً أنه اطلع عن كثب على الانتقادات التي طالت الاتفاق الذي نص على نقل 16 ألفاً و250 مهاجراً أفريقيا إلى دول غربية.

وكان نتانياهو قد أعلن في وقت سابق الإثنين أن الاتفاق الذي وُقع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين أفارقة يقيمون حالياً في إسرائيل "إلى دول متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا".

وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في القدس إن "التفاهمات تسمح بترحيل 16 ألفاً و250 مهاجراً إلى دول غربية متقدمة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا"، موضحاً أن "التفاهمات الجديدة تعني الاستغناء عن الخطة القديمة بالترحيل القسري التي تعرضت للانتقاد".

وفي تطور لاحق أفاد موقع "تاغسشاو" الألماني أن وزارة الخارجية الألمانية أوضحت أنها لم تتلق أي طلب بشأن استقبال ألمانيا لاجئين يعيشون في إسرائيل. وأشارت الوزارة بحسب الموقع الألماني إلى برنامج للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يتم بموجبه إعادة توطين لاجئين، وأن ألمانيا مشاركة في هذا البرنامج.

من  جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لم تتفق على ترتيبات مع ألمانيا أو تبرم معها اتفاقية لقبول آلاف اللاجئين الأفارقة من إسرائيل. وقالت المصادر في برلين إن ألمانيا ليست طرفاً في اتفاقية بين إسرائيل والمفوضية. وأضافت أن المفوضية ستسعى لتوفير أماكن لهؤلاء اللاجئين خارج إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وأريتريا، حالياً في إسرائيل، حسب وزارة الداخلية الإسرائيلية.  وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق إلى إسرائيل في عام 2007 عبر الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية مستغلين الثغرات الأمنية فيها.

ع.ج/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

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أكدت إسرائيل التوصل إلى تفاهمات لاستبدال خطتها حول طرد المهاجرين الأفارقة بترحيلهم إلى دول غربية تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعرض تفاصيل الاتفاق، وبرلين لم تصدر أي تأكيدات.

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