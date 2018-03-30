 نتانياهو يرفض مهاجمة أردوغان للجيش الإسرائيلي | أخبار | DW | 01.04.2018
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أخبار

نتانياهو يرفض مهاجمة أردوغان للجيش الإسرائيلي

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس التركي أردوغان بعد انتقاد الأخير إسرائيل وتنديده بمقتل فلسطينيين في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، مضيفاً انه لن يقبل "لمواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين دون تمييز".

Recep Tayyip Erdoğan und Benjamin Netanjahu KOMBI (Getty Images/AFP)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صباح اليوم الأحد (الأول من نيسان/ أبريل 2018) الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إجراءات الجيش الإسرائيلي قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة أول أمس الجمعة. وقال نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي "هو أكثر الجيوش في العالم أخلاقاً ولن يقبل المواعظ ممن يقوم على مر السنين بقصف السكان المدنيين دون تمييز". وكتب نتنياهو في تغريدة له على تويتر: "هذه هي الطريقة التي تختارها أنقرة لإحياء الأول من نيسان/أبريل"، والذي يعرف في العالم بكذبة نيسان.

وكان نتانياهو قد وصف أردوغان في السابق بأنه رجل "يقصف القرويين الأكراد".

وكان الرئيس التركي قد اتهم أمس السبت إسرائيل بارتكاب ما وصفه بهجوم غير إنساني، واعتبر أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم تجاه الفلسطينيين.

ودافعت إسرائيل عن سلوك جنودها عندما أطلقوا النار الجمعة على فلسطينيين ابتعدوا عن تحرك احتجاجي رئيسي بمشاركة عشرات الآلاف واقتربوا من السياج المحصن الذي يفصل قطاع غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه أضطر إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يرشقون جنوده بالحجارة وقنابل المولوتوف، مضيفاً أن بعضهم حاول اختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية. وقال أيضاً إنه جرت محاولة لإطلاق النار على الجنود على الحدود. ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.
وأتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام القوة المفرطة فيما طرحت منظمات حقوقية تساؤلات حول استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين. وقال منظمو التظاهرة إن الفلسطينيين المصابين تعرضوا لإطلاق النار على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطراً داهماً.
 

يُشار إلى أن كل من الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد دعوا إلى إجراء تحقيق مستقل، وهو ما رفضته إسرائيل.

خ.س/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    شاب فلسطيني يعمل داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر. الأنفاق هي مصدر تهريب ما تحتاجه غزة، بعد إغلاق المعابر إليها.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    نفق بين غزة وإسرائيل. تأريخ الصور يعود إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ألأنفاق تستعمل لتهريب المستلزمات الحياتية أو حتى السلاح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    فلسطيني يقوم بنقل المواد من مصر إلى داخل القطاع. إسرائيل حاصرت غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أضطر أهل غزة لحفر الأنفاق.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهرب فلسطيني يحمل في يده علبة دجاج كنتاكي هربها من مصر إلى القطاع. هذه الوجبة ليست سريعة، فهي تستغرق ساعتين لعبور الحدود.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهربون ملثمون، ينقلون الحليب والغذاء. يلجأ الفلسطينيون إلى تهريب المواد الغذائية من مصر، بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    يهرب سكان غزة حتى الأغنام والمواشي. مثلما يظهر في الصورة.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    أسس المهربون في أنفاقهم شبكات كهرباء وشبكات اتصالات.

  • Israel Gaza Tunnel

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    جندي إسرائيلي داخل نفق بين غزة وإسرائيل، كان يستخدمه رجال حماس في العبور. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل.

    الكاتب: عباس الخشالي


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