 مُنع من دخول الملعب..فأخذ معه رافعة! | عالم الرياضة | DW | 01.05.2018
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عالم الرياضة

مُنع من دخول الملعب..فأخذ معه رافعة!

"الساحرة المستديرة" هذا هو لقب كرة القدم، فهي بحق سحرت القلوب والعقول، ولا شيء يبدو مستحيلاً أمام عشاقها. كما هو الشأن بالنسبة لمشجع تركي، منع من دخول الملعب، فعثر على حلّ لا يصدق!

Türkei Eröffnung Stadion Basaksehir (picture-alliance/AA/B. Akbulut)

بعد أن منع من مشاهدة مباراة فريقه، فريق دينيس ليسبور الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، اكترى أحد المشجعين رافعة، صفها في محيط الملعب، فصعد إلى القاطرة ومنها تابع مباراة فريقه المحبوب.

وحسب صحيفة "ذي سان" الانجليزية فإن الشرطة التركية تدخلت بعد ذلك، وأرغمته على النزول، لتزيح بعد ذلك الرافعة من عين المكان.

وحسب تقارير أخرى، فإن هذا المشجع صدر بحقه قرار بالمنع من دخول الملعب لمدة عام كامل. والأسباب الكامنة وراء هذا القرار غير معروفة.

يذكر أن فريق دينيس ليسبور  فاز في هذا اللقاء بخماسية نظيفة على منافسه غازيان تيبسبور، في نتيجة مصيرية بالنسبة للفريق الأول الذي عزز فرصه في البقاء في دوري الدرجة الثانية. 

وتعد النتيجة مواساة حقيقة لهذا المشجع الذي ورغم فكرته الخارقة لم يتمكن من مشاهدة اللقاء إلى نهايته.

و.ب

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