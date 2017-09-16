مُنع من دخول الملعب..فأخذ معه رافعة!

بعد أن منع من مشاهدة مباراة فريقه، فريق دينيس ليسبور الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، اكترى أحد المشجعين رافعة، صفها في محيط الملعب، فصعد إلى القاطرة ومنها تابع مباراة فريقه المحبوب.

وحسب صحيفة "ذي سان" الانجليزية فإن الشرطة التركية تدخلت بعد ذلك، وأرغمته على النزول، لتزيح بعد ذلك الرافعة من عين المكان.

وحسب تقارير أخرى، فإن هذا المشجع صدر بحقه قرار بالمنع من دخول الملعب لمدة عام كامل. والأسباب الكامنة وراء هذا القرار غير معروفة.

يذكر أن فريق دينيس ليسبور فاز في هذا اللقاء بخماسية نظيفة على منافسه غازيان تيبسبور، في نتيجة مصيرية بالنسبة للفريق الأول الذي عزز فرصه في البقاء في دوري الدرجة الثانية.

وتعد النتيجة مواساة حقيقة لهذا المشجع الذي ورغم فكرته الخارقة لم يتمكن من مشاهدة اللقاء إلى نهايته.

و.ب