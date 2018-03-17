 ميسي يكشف أسباب ″تقيئه″ المستمر في الماضي | عالم الرياضة | DW | 21.03.2018
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عالم الرياضة

ميسي يكشف أسباب "تقيئه" المستمر في الماضي

في السنوات القليلة الماضية، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من مشكلة التقيؤ التي كان المشاهد الرياضي شاهدا عليها في بعض مباريات فريقه برشلونة أو منتخب بلاده. ميسي كشف أسباب هذه المشكلة وكيف نجح في تجاوزها.

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | Lionel Messi (picture-alliance/AP/E. Morenatti)

سلط نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الضوء على مشكلة التقيؤ المستمر التي لاحقته لعدة سنوات. وكان ميسي يضطر للتقيؤ في غرفة الملابس وحتى على المستطيل الأخضر، كما حدث في المباراة الودية الدولية التي جمعت منتخب بلاده الأرجنتين بمنتخب سلوفينيا في حزيران/ يونيو 2014.

مختارات

كثيرا ما تراقصت الجماهير على أهداف ومهارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بيد أنه وراء قصة نجاح "البرغوث" الأرجنتيني عزيمة فولاذية كشف عنها كارلوس ريكساش، الذي يُعتبر كلمة السر في انضمام ميسي إلى فريق برشلونة الإسباني. (14.03.2018)

بينما يُكافح فريق ستوك سيتي للهروب من شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (برمييرليغ)، ذكرت تقارير صحفية أن نجم برشلونة ليونيل ميسي سجل لوحده مع الفريق الكتالوني أكثر مما أحرزه فريق ستوك سيتي في العقد الأخير. (17.03.2018)

وكشف ميسي في مقابلة مع المحطة التلفزيونية "أميريكا تي في" عن أسباب تقيئه في الماضي، مرجعاً ذلك إلى أسلوب التغذية غير المنتظم الذي كان يتبعه. وقال ميسي "لمدة سنوات، كنت أتبع تغذية سيئة". وتابع ميسي "في سن الـ22 أو 23 لم أكن أتوفر على معرفة دقيقة ولم أفكر في الأمر (مسألة التغذية) بالشكل المطلوب.

واستطرد ميسي بالقول "كنت أتناول الشوكولاتة والكعك والمشروبات الغازية، لكن الآن أتبع تغذية صحية عمادها الأسماك واللحوم والسلطة. وقد لاحظت الفرق جيداً بعد تغيير نمط التغذية الذي كنت أتبعه". واعترف ميسي في نفس المقابلة التلفزيونية أنه من حين لآخر يشرب كأس نبيذ، لكن في ظل برنامج التغذية الصحي الذي يتبعه لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على صحته.

  • Mesut Özil Zaatari (picture alliance/dpa/S.McNeil)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    تألق نجم مسعود أوزيل ليس كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب ألمانيا والعديد من الأندية فقط، بل أيضا كناشط في مجال الأعمال الخيرية، التي لا تعد. كانت آخرها زيارته إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث وزع كرات وملابس رياضية على الأطفال للفت أنظار العالم إلى معاناة هؤلاء. وقبلها كان أوزيل قد حصل على جائزة لاريوس للأعمال الخيرية، حيث كان مول عمليات جراحية معقدة لـ23 طفلا في البرازيل خلال مونديال 2014.

  • Sami Khedira PK Pressekonferenz Deutsche Fussball Nationalmannschaft (picture-alliance/dpa/M. Gilliar)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    لطالما وُصف لاعب المنتخب الألماني سامي خضيرة من قبل مدربه يواخيم لوف بـ"الصخرة الصامدة التي لا تحركها الأمواج مهما كانت عاتية"في إشارة إلى دوره في لم شمل لاعبي المنتخب حوله. وصف يبدو أن لوف محق فيه، على الأقل وفق حكومة ولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية التي منحت اللاعب التونسي الأصل قبل أسابيع وسام الاستحقاق تكريما لجهوده في دعم الاندماج ومساعدة الضعفاء اجتماعيا داخل الولاية التي ولد وترعرع فيها.

  • Deutschland Fußballspieler Änis Ben-Hatira Flüchtlingslager Marienfelde in Berlin (picture-Alliance/Tagesspiegel/K. U. Heinrich)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    على الرغم من أن اللاعب التونسي الأصل والألماني المولد والمنشأ أنيس بن حتيرة، والذي يشغل خطة لاعب وسط في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لا يزال يواجه صورة "الفتى المشاغب" نظرا لاندفاعه أحيانا، إلا أنه من أكثر الرياضيين دعما للنشاطات الاجتماعية ماديا ومعنويا، حيث أنه كان مثلا من أول من زار مآوي اللاجئين لتقديم يد المساعدة. أعماله الخيرية المتعددة جلبت له جائزة لاوريوس العالمية للرياضيين المتميزين.

  • Karim Benzema (picture-alliance/dpa/G. Horcajuelo)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. رغم تألقه في صفوف المنتخب الفرنسي، إلا أنه منع من المشاركة معه في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز لأحد زملائه. لكن يبدو أن بنزيما يظل من الرياضيين الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الأمر الذي جلب له العام الماضي جائزة من إحدى المنظمات الكروية الشهيرة في فرنسا.

  • Euro 2016 Portugal vs Wales Ronaldo (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم وكذلك أكثرها إثارة للجدل. البعض يرى فيه شخصية مغرورة، والبعض الآخر يعشقه بلا حدود. لكن الأكيد أنه أحد أكثر المشاهير سخاء في دعم المشاريع الخيرية سواء بوطنه أو خارجه، حيث كان مثلا تبرع بـ1,5 مليون يورو لبناء مدارس في قطاع غزة. ولايقتصر هذا الدعم على المال فحسب، بل إن رونالدو مواظب أيضا على التبرع بدمه بشكل دوري.

  • Afghanistan Messi-Fan Murtaza in echtem Trikot (picture-alliance/dpa/Unicef/Mahdy Mehraeen)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    ربما هي مجرد لفتة رمزية لا أكثر، لكنها رسمت الابتسامة على مُحيا الصبي الأفغاني مرتضى أحمدي الذي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت الربيع الماضي صورته وهو يرتدي كيسا من البلاستيك بلوني العلم الارجنتيني مع اسم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. الأخير أرسل إليه - عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف- بقميصين وكرة يحملون توقيعه. وهاهو يقف مرتديا قميصا موقعا من ميسي أمام عدسات الكاميرات.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    يبدو أن هذه الفترة من الفترات الحالكة التي يمر بها معشوق الجماهير ليونيل ميسي. فبعد فشله في الفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده هذا العام وفشله من قبل في الفوز بمونديال 2014، صدرت بحقه وحق والده أحكام قضائية بتهمة التهرب الضريبي. لكن هذا لا يغطي عن حقيقة مفادها أن نجم برشلونة قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه تدعم مشاريع خيرية لصالح الأطفال خاصة، حيث دعم مستشفى في مسقط رأسه روزاريو بـ600 ألف يورو.

  • EURO 2016 Irland vs Schweden Zlatan Ibrahimovic (Reuters/C. Hartmann)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    الكثير من السويديين لا يزالون يتذكرون لاعبهم زلاتان ابراهيموفيتش، ذا الأصول البوسنية والكرواتية، عندما تبرع عام 2014 بجميع تكاليف سفر وإقامة عدد من ذوي الاحتاجات الخاصة لمتابعة مباريات مونديال البرازيل والتي بلغت 39 ألف يورو. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعد بسيطا مقارنة بمداخيل النجم السويدي، إلا أن لفتة تصنع قدوة بين زملائه والكثير من المشاهير حتى لا ينسوا بأن هناك من لا يستطيع أن يعيش مثلهم.

  • Fußballer Neymar (picture-alliance/dpa/A. Garcia)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    صنف قائد المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني، كواحد من عشرة أكثر الرياضيين مساهمة في الأعمال الخيرية في العالم. سنة 2014 افتتح مؤسسة خيرية وساهم فيها بمبلغ 9,2 ملايين دولار أميركي، لمساعدة الفقراء في مسقط رأسه بمدينة برايا غراندي. كما يتبرع نيمار لفائدة هيئات اجتماعية وصحية منها التي تعنى بمكافحة فيروس ايبولا.


مختارات

في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

هم لاعبون سطع نجمهم في عالم كرة القدم وصنعوا تاريخا: ليس فقط بنجاحاتهم الكروية بل أيضا بأعمالهم الخيرية. جولة بالصور لبعض مشاهير الملاعب وأنشطتهم في مجال الأعمال الخيرية. (02.10.2016)  

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