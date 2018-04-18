ميسي يقود برشلونة للقب بطولة إسبانيا الـ 25 ويتجاوز صلاح أوروبيا

أثبت برشلونة أنه ملك كرة القدم الإسبانية في العقد الأخير، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، والسابعة في النسخ العشر الأخيرة للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد(29 أبريل نيسان 2018) في المرحلة الخامسة والثلاثين للبطولة.

وبثلاثية قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لحسم لقب البطولة، وبلغ رصيده من الأهداف 32 هدفا، مسجلا في نفس الوقت تقدمه في ترتيب الهدافين والمرشحين للحذاء الذهبي في البطولة الإسبانية وكذلك على المستوى الأوروبي متقدما محليا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بستة أهدافف، وأوروبيا بثلاثة أهداف على نجم ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح.

ورفع برشلونة، صاحب ثاني أفضل سجل في الليغا بعد ريال مدريد (33 لقبا)، رصيده إلى 86 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على مطارده أتلتيكو مدريد قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة. وحقق برشلونة لقب البطولة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري دون أي خسارة.

في المقابل، تأكد هبوط ديبورتيفو لدوري الدرجة الثانية برفقة ملقه ولاس بالماس، بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). ورغم الخسارة، قدم ديبورتيفو أفضل عروضه هذا الموسم في المسابقة، حيث كان ندا حقيقيا لبرشلونة خاصة في الشوط الثاني للمباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل أكثر من هدفين لولا سوء الحظ الذي لازمهم في الكثير من الأحيان، لتحسم خبرة لاعبي برشلونة النقاط الثلاث لمصلحتهم في النهاية.

م.س (د ب أ، أ ف ب)