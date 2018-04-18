ميسي يقود برشلونة للقب بطولة إسبانيا الـ 25 ويتجاوز صلاح أوروبيا

أثبت برشلونة أنه ملك كرة القدم الإسبانية في العقد الأخير، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، والسابعة في النسخ العشر الأخيرة للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد(29 أبريل نيسان 2018) في المرحلة الخامسة والثلاثين للبطولة.
وبثلاثية قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لحسم لقب البطولة، وبلغ رصيده من الأهداف 32 هدفا، مسجلا في نفس الوقت تقدمه في ترتيب الهدافين والمرشحين للحذاء الذهبي في البطولة الإسبانية وكذلك على المستوى الأوروبي متقدما محليا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بستة أهدافف، وأوروبيا بثلاثة أهداف على نجم ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح.
ورفع برشلونة، صاحب ثاني أفضل سجل في الليغا بعد ريال مدريد (33 لقبا)، رصيده إلى 86 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على مطارده أتلتيكو مدريد قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة. وحقق برشلونة لقب البطولة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري دون أي خسارة.
في المقابل، تأكد هبوط ديبورتيفو لدوري الدرجة الثانية برفقة ملقه ولاس بالماس، بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). ورغم الخسارة، قدم ديبورتيفو أفضل عروضه هذا الموسم في المسابقة، حيث كان ندا حقيقيا لبرشلونة خاصة في الشوط الثاني للمباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل أكثر من هدفين لولا سوء الحظ الذي لازمهم في الكثير من الأحيان، لتحسم خبرة لاعبي برشلونة النقاط الثلاث لمصلحتهم في النهاية.
م.س (د ب أ، أ ف ب)
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.
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"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"
يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.