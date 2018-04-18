 ميسي يقود برشلونة للقب بطولة إسبانيا الـ 25 ويتجاوز صلاح أوروبيا | عالم الرياضة | DW | 29.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ميسي يقود برشلونة للقب بطولة إسبانيا الـ 25 ويتجاوز صلاح أوروبيا

أحرز برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين بفوزه على مضيفه ديبورتيفو لا كورونيا. المباراة شهدت تألق ميسي الذي ضرب عصافير عديدة بحجر واحد.

Deportivo La Coruna v Barcelona - La Liga (Getty Images)

ميسي مسجلا هدفه الثاني في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا

أثبت برشلونة أنه ملك كرة القدم الإسبانية في العقد الأخير، بعدما توج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، والسابعة في النسخ العشر الأخيرة للمسابقة، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا اليوم الأحد(29 أبريل نيسان 2018) في المرحلة الخامسة والثلاثين للبطولة. 

مختارات

فريق برشلونة وبعد أن خسر الرهان الأوروبي بخروجه مبكرا من دوري الأبطال، يسعى إلى تقوية خط الهجوم، عبر البحث عن بديل لنيمار. ويبدو أنه وجد ظالته مرة أخرى في البرازيل. (27.04.2018)

خلال أربع سنوات مع برشلونة، خاض نيمار 123 مباراة سجل فيها 68 هدفا، ساعده من خلالها في الفوز بأغلى الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا. والآن وبعد أقل من عام على رحيله إلى باريس لا يستبعد رئيس برشلونة عودته من جديد! (28.04.2018)

وبثلاثية قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة لحسم لقب البطولة، وبلغ رصيده من الأهداف 32 هدفا، مسجلا في نفس الوقت تقدمه في ترتيب الهدافين والمرشحين للحذاء الذهبي في البطولة الإسبانية وكذلك على المستوى الأوروبي متقدما محليا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بستة أهدافف، وأوروبيا بثلاثة أهداف على نجم ليفربول الانجليزي، المصري محمد صلاح.

ورفع برشلونة، صاحب ثاني أفضل سجل في الليغا بعد ريال مدريد (33 لقبا)، رصيده إلى 86 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة على مطارده أتلتيكو مدريد قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة. وحقق برشلونة لقب البطولة في الجولة الخامسة والثلاثين  من الدوري دون أي خسارة.

في المقابل، تأكد هبوط ديبورتيفو لدوري الدرجة الثانية برفقة ملقه ولاس بالماس، بعدما توقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع). ورغم الخسارة، قدم ديبورتيفو أفضل عروضه هذا الموسم في المسابقة، حيث كان ندا حقيقيا لبرشلونة خاصة في الشوط الثاني للمباراة، وكان بإمكان لاعبيه تسجيل أكثر من هدفين لولا سوء الحظ الذي لازمهم في الكثير من الأحيان، لتحسم خبرة لاعبي برشلونة النقاط الثلاث لمصلحتهم في النهاية.

م.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Manchester City v Liverpool - Mohamed Salah

مصير محمد صلاح بيد ليونيل ميسي! 18.04.2018

يبدو أن توهج محمد صلاح برفقة فريق ليفربول الإنجليزي، قد أسال لعاب الكثير من الأندية الأوربية الكبيرة، التي تطمح إلى الاستفادة من خدمات الفرعون المصري. تقارير صحفية تتحدث عن وجهة محمد صلاح المُفضلة. فما هي ياتُرى؟

La Liga - FC Barcelona vs Atletico Madrid Messi Tor

تواضع ليونيل ميسي يقتحم أسوار مانشستر يونايتد 10.04.2018

في الوقت الذي يُواصل فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع فريق برشلونة الإسباني، قرر نادي مانشستر يونايتد الاستفادة من خصلة يمتاز بها النجم الأرجنتيني من أجل هدف معين. فكيف ذلك؟

Spanien Fußball Barcelona - Sevilla

دموع إنييستا تنذر باقتراب موعد فراق برشلونة 22.04.2018

لم تشهد مباراة السبت تتويج فريق برشلونة لكرة القدم، على حساب إشبيلية، بكأس إسبانيا للمرة السادسة فحسب، بل قد تصبح آخر نهائي لإنييستا، وفق ما ألمح إليه هو نفسه. والجمهور بدوره، شعر باقتراب موعد الفراق.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ميسي يقود برشلونة للقب بطولة إسبانيا الـ 25 ويتجاوز صلاح أوروبيا

أنشيلوتي يبلغ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بهذا القرار

بوندسليغا ـ كولونيا يهبط وهامبورغ ينتظر حتى نهاية الموسم

رئيس برشلونة يتحدث عن استعادة نيمار من باريس

العروض تنهال عليه.. فإلى أين يتوجه أرسين فينغر؟

لهذا قد يخفق كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول