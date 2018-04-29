 ميسي وسواريز يضعان حدا لصداقتهما! | عالم الرياضة | DW | 03.05.2018
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عالم الرياضة

ميسي وسواريز يضعان حدا لصداقتهما!

لطالما تصدرت علاقة الصداقة القوية بين ليونيل ميسي وزميله في فريق برشلونة لويس سواريز عناوين الصحف الرياضية، لكن يبدو أن صداقة نجمي "البلوغرانا" قد تتعرض أيضاً إلى بعض الهزات على غرار ماكشف عنه إعلان مصور.

Spanien Fußball Super Cup 2017 Real Madrid - FC Barcelona (Reuters/J. Medina)

صورة من الأرشيف.

ليس خافياً على الجميع أن هناك علاقة قوية تجمع بين نجمي فريق برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، إذ يتقاسم لاعبا البلوغرانا الكثير من اللحظات الجميلة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

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أوضحت تقارير صحفية أن النجم الأوروغوياني لويس سواريز، تناول وجبة فطور في مطعمه الخاص وسط مدينة برشلونة، حيث احتسى شاي "متة" المشهور في دول أمريكا الجنوبية. فيما تنتظر مهاجم برشلونة مباراة صعبة اليوم الخميس أمام فالنسيا. (08.02.2018)

في السنوات القليلة الماضية، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعاني من مشكلة التقيؤ التي كان المشاهد الرياضي شاهدا عليها في بعض مباريات فريقه برشلونة أو منتخب بلاده. ميسي كشف أسباب هذه المشكلة وكيف نجح في تجاوزها. (21.03.2018)

لكن، يبدو أن عروة الصداقة بين الأسطورة الأرجنتينية والهداف الأوروغوياني، قد تكون معرضة كغيرها من العلاقات الإنسانية إلى تغييرات كثيرة، خاصة بسبب المنافسة الكبيرة، التي يشهدها عالم الساحرة المستديرة باستمرار.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" أن ليونيل ميسي ولويس سواريز ظهرا في إعلان مصور تحت عنوان "كل شيء يتغير"، وأضاف الموقع البريطاني أن الإعلان التابع لشركة عالمية لمشروبات الطاقة، يهدف إلى إظهار أنه كيف يُمكن للمنافسة أن تضع أقوى علاقات الصداقة في موضع اختبار.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن بداية الإعلان تظهر روابط الصداقة القوية بين ميسي وسواريز، إذ يحتفلان سويا بتسجيل الأهداف وأخذ صور "سيلفي" في الكثير من الأماكن من بينها منزلهما.

وتابع نفس المصدر أن الأمور ستتغير قريباً بعد ذلك في الإعلان، حيث ستتحول الصداقة بين ميسي وسواريز إلى منافسة بينهما في بطولة كروية تحمل اسم "جنون كرة القدم"، وأضاف أن "البرغوث" ميسي قرر أثناء الإعلان التوقف عن متابعة سواريز في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو ما تصدر عناوين وسائل الإعلام.

ووفق نفس الإعلان، أخبر الفائز بخمس كرات ذهبية أن علاقته مع سواريز "معقدة"، ما دفع النجم الأوروغوياني إلى إلقاء صور يظهر فيها مع ميسي، وأضاف أن سواريز واصل إغضاب ميسي من خلال بيع قميصه على موقع "إيباي" مقابل دولارين فقط. وينتهي الإعلان بتعليق للنجم ميسي الذي قال: "يملك لويس وأنا شخصية تنافسية ونريد دائماً الفوز، لذلك وضعنا صداقتنا القوية جانباً حينما نتنافس فيما بيننا".

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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