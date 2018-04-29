ميسي وسواريز يضعان حدا لصداقتهما!

ليس خافياً على الجميع أن هناك علاقة قوية تجمع بين نجمي فريق برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، إذ يتقاسم لاعبا البلوغرانا الكثير من اللحظات الجميلة سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

لكن، يبدو أن عروة الصداقة بين الأسطورة الأرجنتينية والهداف الأوروغوياني، قد تكون معرضة كغيرها من العلاقات الإنسانية إلى تغييرات كثيرة، خاصة بسبب المنافسة الكبيرة، التي يشهدها عالم الساحرة المستديرة باستمرار.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" أن ليونيل ميسي ولويس سواريز ظهرا في إعلان مصور تحت عنوان "كل شيء يتغير"، وأضاف الموقع البريطاني أن الإعلان التابع لشركة عالمية لمشروبات الطاقة، يهدف إلى إظهار أنه كيف يُمكن للمنافسة أن تضع أقوى علاقات الصداقة في موضع اختبار.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن بداية الإعلان تظهر روابط الصداقة القوية بين ميسي وسواريز، إذ يحتفلان سويا بتسجيل الأهداف وأخذ صور "سيلفي" في الكثير من الأماكن من بينها منزلهما.

وتابع نفس المصدر أن الأمور ستتغير قريباً بعد ذلك في الإعلان، حيث ستتحول الصداقة بين ميسي وسواريز إلى منافسة بينهما في بطولة كروية تحمل اسم "جنون كرة القدم"، وأضاف أن "البرغوث" ميسي قرر أثناء الإعلان التوقف عن متابعة سواريز في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو ما تصدر عناوين وسائل الإعلام.

ووفق نفس الإعلان، أخبر الفائز بخمس كرات ذهبية أن علاقته مع سواريز "معقدة"، ما دفع النجم الأوروغوياني إلى إلقاء صور يظهر فيها مع ميسي، وأضاف أن سواريز واصل إغضاب ميسي من خلال بيع قميصه على موقع "إيباي" مقابل دولارين فقط. وينتهي الإعلان بتعليق للنجم ميسي الذي قال: "يملك لويس وأنا شخصية تنافسية ونريد دائماً الفوز، لذلك وضعنا صداقتنا القوية جانباً حينما نتنافس فيما بيننا".