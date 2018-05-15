ميسي عن نيمار: انتقاله لريال مدريد سيكون ضربة قوية لي

دخل نجم برشلونة ليونيل ميسي على الخط وسط اللغط الدائر حول الانتقال المرتقب للبرازيلي نيمار إلى صفوف ريال مدريد، عقب الصفقة الخيالية التي انضم بموجبها الأخير إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي الذي لعب إلى جانب نيمار في برشلونة وتربطه به علاقة صداقة لم يخف عدم رغبته في رؤية نيمار بقميص الملكي. وبكل صراحة صرح ميسي لقناة "تاي سي" الأرجنتينية أنه سيكون أمراً "مفزعاً" أمر انتقال نيمار إلى الميرنغي، لأن ذلك سيضر بـ"السمعة الطيبة التي يتمتع بها (الأخير) هنا"، في إشارة إلى البيت الكاتالوني.

ويضيف ميسي: "لقد فاز (مع برشلونة) بلقب أبطال أوروبا، أحد أهم الألقاب، وببطولة الدوري قبل ريال مدريد. انتقاله إلى ريال مدريد سيكون ضربة قوية بالنسبة لي، ولبرشلونة وعلاقات القوة في كرة القدم. فهذا سيمد الريال القوي أصلاً بمزيد من القوة".

وكشف ميسي أن نيمار تحدث إليه بالفعل عن مسألة انتقاله المرتقب، موضحاً: "إنه علم بوجهة نظري حول الموضوع".

ولعب النجمان ميسي ونيمار بقميص البرسا جنباً إلى جنب لأربع مواسم وذلك ما بين موسمي 2013 و2017. وكان لقب أبطال أوروبا في موسم 2015 من أهم الألقاب التي حصل عليها هذا الثنائي إضافة إلى لقب الليغا مرتين ولقب الكأس ثلاث مرات.

و.ب