 ميركل وماكرون وماي تحالف يلوح في الأفق ضد ترامب | أخبار | DW | 29.04.2018
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أخبار

ميركل وماكرون وماي تحالف يلوح في الأفق ضد ترامب

بعد عودتها من واشنطن أجرت المستشارة أنغيلا ميركل اتصالات هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ونسقت معهما بشأن الاتفاق النووي مع إيران والرسوم الجمركية، فيما يبدو تحالفاً في الأفق.

Belgien Brüssel EU-Gipfel (Getty Images/AFP/J. Thys)

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الأحد (29 أبريل 2018) إن محادثات هاتفية أجرتها المستأرة أنغيلا ميركل مع الرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي كانت بهدف تبادل المعلومات والتنسيق. وأوضح زايبرت أن الزعماء الثلاثة أعربوا مجددا عن تأييدهم لبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران.

وفي الوقت ذاته أكد الزعماء الثلاثة استعدادهم الإعداد مع جميع الأطراف لاتفاقات إضافية لاسيما بشأن البرنامج الصاروخي الباليستي لإيران ودورها الإقليمي، بحسب زايبرت.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الزعماء الثلاثة ناشدوا ترامب في الوقت ذاته الإعراض عن "الإجراءات السياسية التجارية ضد الاتحاد الأوروبي"، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا "للدفاع بحزم عن مصالحه في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف".

يشار إلى أن النزاع التجاري بين واشنطن وبروكسل يرجع  لتعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم فرضتها الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي، مبررة إياها بمصالح أمنية.

وكان قد تم إعفاء شركات أوروبية من هذه التعريفات في اللحظة الأخيرة بعد ضغط من بروكسل. ولكن هذا الإعفاء محدد المدة وينتهي بحلول الأول من شهر أيار/مايو الموافق بعد غد الثلاثاء.

Israel Tel Aviv Mike Pompeo bei Benjamin Netanjahu (picture-alliance/AA/GPO/H. Zach)

وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو في محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

عقدة الملف الإيراني

من جانبه أعلن قصر الإليزيه في باريس أن ماكرون كان قد تحدث هاتفيا أمس السبت مع ميركل ثم مع ماي. وأوضح الإليزيه أن ماكرون طالب باستئناف "عمل الإقناع" حتى لا تتخلى واشنطن عن الاتفاق النووي مع إيران.

وفيما يتعلق بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طالب ماكرون بأن يكون التكتل مستعدا للرد بشكل سريع ومؤثر إذا تطلب الأمر ذلك. وكان ماكرون قد زار الولايات المتحدة والتقى ترامب قبل لقاء ميركل مع الرئيس الأمريكي.

مختارات

رغم الأجواء الودية التي طبعت زيارة ميركل لواشنطن ولقائها مع ترامب، إلا أن الزيارة لم تسفر عن نتائج هامة، خاصة في القضايا الخلافية. المزيد في هذا الفيديو! (28.04.2018)

لقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ودودا ودافئا، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى إحراز تقدم على صعيد الاتفاق النووي الإيراني أو على صعيد العلاقات التجارية مع أوروبا، كما ذكرت صحف ألمانية. (28.04.2018)

 وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون أبلغ روحاني "رغبته في الحفاظ على المكاسب التي تضمنتها مفاوضات 2015 وفي ان يبدأ التفاوض على المواضيع الثلاثة الاضافية التي لا بد منها وهي مراقبة النشاط النووي (لايران) بعد 2025 والبرنامج الصاروخي الايراني والأزمات الرئيسية في المنطقة".
وأضاف البيان أنه أثناء المباحثات الهاتفية التي استمرت ساعة اتفق الرئيسان على "العمل في شكل رئيسي في الأسابيع المقبلة على الحفاظ على مضمون اتفاق 2015 بكافة مكوناته وكذلك على الوضع في اليمن وسوريا" حيث تنخرط طهران مع اطراف آخرين في النزاعين.

وقد أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في تموز/يوليو 2015 "غير قابل للتفاوض مطلقا"، بحسب ما نقل موقع الرئاسة الايرانية.

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، خلال زيارته إسرائيل، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران "ما لم يتم ادخال تعديلات عليه".

وينص الاتفاق النووي مع إيران على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع إيران من أن يكون لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران.

م.أ.م/ م.س ( د ب أ، أ ف ب)

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    يريدون منا أن نتصافح؟

    طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بلطف مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في آذار/ مارس عام 2017 خلال زيارتها الأولى بعد انتخابه أثناء مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. لكن مضيفها لم يتفاعل مع طلبها وأشار في اتجاه مختلف. وفي وقت لاحق قال ترامب أنه لم يسمع سؤال ميركل آنذاك.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل في مواجهة عناد ترامب

    في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في تموز/ يوليو عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب العنيدة بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات غير مجدية لإقناعه بأسلوب هادئ، كان الخيار الوحيد المتبقي أمامها هو توثيق نقاط الاختلاف حول ملف حماية المناخ من خلال خطاب واضح.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    بداية نهاية التقارب

    خلال زيارته الأخيرة كرئيس للولايات المتحدة في برلين، بدا التقارب بين المستشارة والرئيس الأمريكي باراك أوباما واضحا للغاية. لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وبعد أيام قليلة من انتخاب دونالد ترامب، بدا أن أوباما أراد نقل مسؤولية الديموقراطية الغربية إلى أنغيلا ميركل. وسائل إعلام أمريكية علقت على الموضوع بسخرية ووصفت ميركل بقائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    أرفع جائزة في أمريكا

    في ثوب سهرة تلقت ميركل في حزيران/ يونيو عام 2011 ميدالية الحرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض، وهي أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية. ميركل حصلت على هذا الوسام بسبب إسهامها في السياسة الأوروبية. كما وصف المراقبون هذه الجائزة بأنها دليل على العلاقات الألمانية الأمريكية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    اختفاء ملامح العلاقة الودية

    أثناء قمة مجموعة السبع الكبار في حزيران/ يونيو عام 2015 في جبال الألب البافارية، ظهرت بالفعل ملامح علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وتمكنت المستشارة من كسب دعم الولايات المتحدة الأمريكية في ملف مكافحة تغير المناخ. لكن سرعان ما انتهت نقطة التقارب هذه فجأة مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

  • Merkel mit Ehemann zu Besuch auf George W. Bushs Ranch in Texas (picture-alliance/dpa/S. Kugler)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الدعوة إلى تكساس

    في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2007، زارت أنغيلا ميركل وزوجها يواخيم زاور سلف الرئيس باراك أوباما، جورج دبليو بوش في مزرعته في كراوفورد، تكساس. استعرض بوش لهما مزرعته، وما يوجد داخلها ومنها أحد الأودية الصغيرة. وعلى المستوى السياسي، كان الوضع في إيران هو موضوع محادثات كل من ميركل وبوش في ذلك الوقت. ولكن هذه النقطة تحولت أيضاً في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى نقطة خلاف بين البلدين.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل المحبة للحرية

    بعد اجتماعهما الأول، كان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش متحمساً لحب أنغيلا ميركل للحرية، والذي أوضحه لوسائل الإعلام من خلال مشوارها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي قمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبرغ في تموز/ يوليو عام 2006، أمسك بوش ميركل من الظهر ممررا بيده باتجاه الرقبة ، لتبعد المستشارة ذراعه على الفور وهي في حالة صدمة. غير أن تصرف بوش كان بدافع الود والمحبة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الدعوة إلى حفلة الشواء

    في تموز/ يوليو عام 2006، كان واضحاً مدى استمتاع جورج دبليو بوش بدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل له في حفلة شواء داخل دائرتها الانتخابية الواقعة على ساحل ولاية مكلنبورغ فوربومرن على بحر البلطيق. وفي الصورة يظهر بوش وهو يضع على طبق ميركل قطعة من لحم الخنزير.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    ميركل يد بيد مع بيل كلينتون

    في حفل تأبين هيلموت كول في تموز/ يوليو عام 2017، ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب حداد مؤثر عن المستشار الألماني السابق. و قال خلال خطابه هذه بنبرة حزينة "أنا أحببته". وعندما تحرك بيل كلينتون من منصة الخطاب والعودة للجلوس مرة أخرى، أمسك بيد المستشارة أنغيلا ميركل.

  • Ivanka Trump und Angela Merkel (picture alliance/P. Benic/Consolidated News Photos)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    الوصول إلى الأب عبر الابنة؟

    ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، التقت أيضاً بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض في واشنطن في آذار/ مارس عام 2017. وبدا أن محادثة المستشارة وإيفانكا كانت على نحو أفضل من محادثتها مع والدها. في الشهر التالي، شاركت إيفانكا ترامب في مؤتمر المرأة لقمة مجموعة العشرين في برلين وجمعتها المحادثات الحماسية للمرة الثانية مع أنغيلا ميركل.

  • Deutschland Hamburg - G20 mit Merkel Macron und Trump (Reuters/J. Macdougall)

    ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

    تحدي الأوروبيين

    أسفر تعامل الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثناء وسائل الإعلام الأمريكية على الضيف الفرنسي هذا الأسبوع. ومن ناحية المضمون فقد بدا أن ماكرون لم يستطع التأثير على رأي مضيفه لا حول موضوع الرسوم الجمركية أو حتى الصفقة الإيرانية. وإذا بقيت الأمور على هذا النحو، فإن لدى ألمانيا وفرنسا مخاوف مشتركة. إعداد: أندريا غروناو/ إيمان ملوك.


مختارات

ميركل..صداقة عميقة مع رؤساء سابقين وخلاف كبير مع ترامب

تميزت علاقة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مع سادة البيت الأبيض السابقين بالتقارب والصداقة عبر أكثر من عقد من الزمن إلى أن حط ترامب رحاله في واشنطن. وفجأة تتحول نقاط التقارب بين برلين وواشنطن إلى ملفات خلافية. (27.04.2018)  

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