ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج

في أول زيارة لها خارج أوروبا بعد إعادة انتخابها، المستشارة الألمانيّة ميركل تختار واشنطن وجهة لها، وبالرغم من الوقت القصير الذي خصص لهذه الزيارة، إلا أنها حملت الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعمالها.