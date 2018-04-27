ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج  

رغم الأجواء الودية التي طبعت زيارة ميركل لواشنطن ولقائها مع ترامب، إلا أن الزيارة لم تسفر عن نتائج هامة، خاصة في القضايا الخلافية. المزيد في هذا الفيديو!
تتصدر التعريفات الجمركية سلم المباحثات بين المستشارة ميركل والرئيس الأميركي
فدونالد ترامب يلوح منذ مدة بفرض تعريفات جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم بدءً من مطلع الشهر المقبل
في أول زيارة لها خارج أوروبا بعد إعادة انتخابها، المستشارة الألمانيّة ميركل تختار واشنطن وجهة لها، وبالرغم من الوقت القصير الذي خصص لهذه الزيارة، إلا أنها حملت الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعمالها.
بينما حظي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال حافل من قبل الرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، اتسمت زيارة المستشارة الألمانية لواشنطن السنة الماضية بالفتور. فهل يفضل ترامب ضيوفه من الرجال أكثر؟ أم أن برودة العلاقة بين ميركل وترامب ناتجة عن تباين مواقفهما السياسية؟
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