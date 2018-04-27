 ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج | سياسة واقتصاد | DW | 28.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج

رغم الأجواء الودية التي طبعت زيارة ميركل لواشنطن ولقائها مع ترامب، إلا أن الزيارة لم تسفر عن نتائج هامة، خاصة في القضايا الخلافية. المزيد في هذا الفيديو!
مشاهدة الفيديو 01:21

ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج

  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج  

مواضيع ذات صلة

ميركل في واشنطن 27.04.2018

تتصدر التعريفات الجمركية سلم المباحثات بين المستشارة ميركل والرئيس الأميركي فدونالد ترامب يلوح منذ مدة بفرض تعريفات جمركية على منتجات الصلب والألومنيوم بدءً من مطلع الشهر المقبل

ميركل وترامب - زيارة هامة دون نتائج 28.04.2018

في أول زيارة لها خارج أوروبا بعد إعادة انتخابها، المستشارة الألمانيّة ميركل تختار واشنطن وجهة لها، وبالرغم من الوقت القصير الذي خصص لهذه الزيارة، إلا أنها حملت الكثير من المواضيع الهامة على جدول أعمالها.

علاقة ترامب- ميركل- ماكرون في الميزان 26.04.2018

بينما حظي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقبال حافل من قبل الرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، اتسمت زيارة المستشارة الألمانية لواشنطن السنة الماضية بالفتور. فهل يفضل ترامب ضيوفه من الرجال أكثر؟ أم أن برودة العلاقة بين ميركل وترامب ناتجة عن تباين مواقفهما السياسية؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  